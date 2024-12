تقدم شركة Julien's Auctions مزادًا حصريًا لـ Bob Dylan، يتضمن أرشيف Al Aronowitz وتسجيل T Bone Burnett الأصلي الشهير

لوس أنجلوس، 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- ستقدم Julien's Auctions مزادًا تحت عنوان "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More" في 18 يناير 2025، في قاعة مشاهير الموسيقيين والمتاحف في مدينة ناشفيل، ولاية تينيسي. يضم الحدث 60 عنصرًا، بما في ذلك 50 عنصرًا من مجموعة الصحفي Al Aronowitz.

من أبرز المعروضات ورقتان تحتويان على ثلاث مسودات مكتوبة على آلة الكاتبة لكلمات أغنية "Mr. Tambourine Man"، تُقدر قيمتها بين 400,000 و600,000 دولار. من المتوقع أن تُباع لوحة زيتية لـ Bob Dylan في بداياته من عام 1968 بقيمة تتراوح ما بين 200,000 و300,000 دولار. تشمل العناصر البارزة الأخرى منشورًا دعائيًا من عام 1963 لحفل Bob Dylan الأول الرئيسي في تاون هول بمدينة نيويورك، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية قديمة، ورسومات أصلية، وغير ذلك.

محور المزاد هو نسخة فريدة من نوعها من قرص أصلي شهير لتسجيل جديد في أستوديو لـ Bob Dylan لأغنية "The Times They Are A-Changin'" لعام 2021، من إنتاج المنتج الحائز على جائزة غرامي T Bone Burnett. تُقدر قيمة هذا العنصر الفريد بين 400,000 و600,000 دولار، ويُعد ثاني بيع علني لتسجيل أصلي شهير، بعد بيع أغنية "Blowin' In The Wind" في عام 2022.

يعلق Myles Aronowitz، ابن Al Aronowitz، عن إرث والده: "لقد كان والدي حلقة وصل مذهلة ... لقد قدم Allen Ginsberg إلى Bob Dylan، وقدم Bob Dylan إلى فرقة The Beatles... تمثل هذه المجموعة القدرة الفطرية لوالدي على تمييز العظماء والتوصيل فيما بينهم."

يعلق T Bone Burnett على التسجيل الجديد: "سماع Bob Dylan يغني 'The Times They Are A-Changin' بعد ستين عامًا من كتابته لها تجربة مؤثرة... هذا التسجيل الأصلي الشهير هو النسخة النهائية من هذه الأغنية التي لا يمكن محو أثرها."

سيُقام معرض خاص يسلط الضوء على أبرز مقتنيات مجموعة Al Aronowitz في الفترة من 18 ديسمبر 2024 وحتى 17 يناير 2025 في قاعة مشاهير الموسيقيين والمتاحف. سيبدأ المزاد في 18 يناير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المركزي في قاعة مشاهير الموسيقيين والمتاحف. تشمل المعروضات: هارمونيكا موقعة من Dylan، كلمات مكتوبة على الآلة الكاتبة لأغنية "Mr. Tambourine Man"، لوحة زيتية من عام 1968، غيتار Fender Telecaster، سترة جينز مزخرفة من علامة Levi's ارتداها Dylan في فيلم "Hearts of Fire" لعام 1987، والمزيد.

يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للحصول على قطع أثرية نادرة من حياة Bob Dylan المهنية وأرشيف Al Aronowitz.

لمزيد من المعلومات ورؤية القائمة الكاملة من العناصر، تفضل بزيارة موقع Julien's Auctions الرسمي.

للتواصل الإعلامي:

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

[email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=8VdgxlISBRk

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg