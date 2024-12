줄리엔스 옥션, 알 아로노비츠 아카이브와 T 본 버넷이 소장하고 있던 아이오닉 오리지널 레코딩이 나오는 밥 딜런 독점 경매를 열어

로스앤젤레스, 2024년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 줄리엔스 옥션(Julien's Auctions)은 2025년 1월 18일 테네시주 내슈빌에 위치한 뮤지션 명예의 전당 & 박물관에서 "셀러브레이팅 밥 딜런: 아로노비츠 아카이브, T 본 버넷 & 모어 (Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More)"을 연다. 이 경매에는 저널리스트 알 아로노비츠의 컬렉션 50점을 포함한 60점의 아이템이 출품된다.

이 경매의 하이라이트에는 40만 달러에서 60만 달러 사이로 추정되는 "미스터 탬버린 맨(Mr. Tambourine Man)"의 가사 초안 세 개를 타자기로 친 두 페이지의 종이가 들어 있다. 1968년 밥 딜런의 초기 유화 작품은 20만 달러에서 30만 달러 사이에 판매될 것으로 예상된다. 다른 주목할 만한 아이템들로는 1963년 뉴욕 시 타운홀에서 열린 딜런의 첫 번째 주요 헤드라인 공연 전단지, 빈티지 사진, 원본 스케치 등이 있다.

이 경매에서 가장 눈에 띄는 아이템은 그래미상을 수상한 프로듀서 T 본 버넷이 프로듀싱한 밥 딜런의 2021년 신작 스튜디오 레코딩 "더 타임즈 데이 아 어 체인진(The Times They Are A-Changin')"의 유일무이한 아이오닉 오리지널 디스크이다. 이 특별한 아이템은 40만 달러에서 60만 달러 사이로 추정되며, 2022년 "블로인 인 더 윈드(Blowin' In The Wind)"에 이어 아이오닉 오리지널 레코딩의 두 번째 일반인 판매이다.

알 아로노비츠의 아들인 마일스 아로노비츠(Myles Aronowitz)는 아버지의 유산을 회상하면서 "아버지는 정말 놀라운 연결자였다... 그는 앨런 긴즈버그(Allen Ginsberg )에게 밥 딜런을, 밥 딜런에게 비틀즈를 소개했다... 이 컬렉션은 위대한 인물들을 직감적으로 알아보고 연결하는 아버지의 타고난 능력을 잘 보여준다"고 말했다.

T 본 버넷은 신작 레코딩에 대해 "밥 딜런이 작곡한 지 60년 만에 '더 타임즈 데이 아 어 체인진'을 부르는 것은 감동적인 경험이다... 이 아이오닉 오리지널은 이 잊을 수 없는 노래의 결정적인 버전"이라고 말했다.

알 아로노비츠 컬렉션의 하이라이트를 소개하는 특별 전시회가 2024년 12월 18일부터 2025년 1월 17일까지 뮤지션 명예의 전당 & 박물관에서 열린다. 경매는 1월 18일 오전 10시(중부 시간)에 뮤지션 명예의 전당 & 박물관에서 시작된다. 전시 아이템들로는 딜런의 사인이 들어간 하모니카, 타자기로 친 "미스터 탬버린 맨"의 오리지널 가사, 1968년에 그린 유화, 펜더 텔레캐스터 기타, 1987년 영화 "하트 오브 파이어(Hearts of Fire)"에서 실제로 입은 장식이 달린 리바이스 데님 재킷 등이 있다.

이 경매는 밥 딜런의 예술 인생과 알 아로노비츠 아카이브에서 나온 희귀 아이템들을 구매할 수 있는 단 한번 뿐인 기회이다.

상세 정보와 경매 아이템 전체 목록을 보려면 줄리엔스 옥션 공식 웹사이트를 방문하기 바란다.

