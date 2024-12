Exkluzivní aukce archivu Ala Aronowitze nabídne položky související s Bobem Dylanem

LOS ANGELES, 18. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Aukční síň Julien's Auctions organizuje 18. ledna 2025 v muzeu Musicians Hall of Fame & Museum v Nashvillu (ve státě Tennessee) aukci s názvem Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More. Aukce nabídne 60 položek; 50 z nich pochází ze sbírky novináře Ala Aronowitze.

Mezi nejzajímavější položky patří dvě stránky se třemi strojopisnými návrhy textu písně Mr. Tambourine Man, jejichž cena se odhaduje na 400.000 až 600.000 amerických dolarů. Raná olejomalba Boba Dylana z roku 1968 by měla vynést 200.000 až 300.000 amerických dolarů. Mezi další pozoruhodné předměty patří leták z Dylanova prvního velkého vystoupení v Town Hall v New Yorku v roce 1963, dobové fotografie, originální náčrtky atd.

Zlatým hřebem aukce bude jedinečný disk Ionic Original s novou studiovou nahrávkou písně Boba Dylana The Times They Are A-Changin' z roku 2021, kterou produkoval držitel Grammy T Bone Burnett. Cena této jedinečné položky je odhadována na 400.000 až 600.000 amerických dolarů a po nahrávce Blowin' In The Wind z roku 2022 představuje druhý veřejný prodej nahrávky na disku Ionic Original.

Myles Aronowitz, syn Ala Aronowitze, se zamyslel nad odkazem svého otce: „Můj otec dokázal lidi neuvěřitelně spojovat... Seznámil Allena Ginsberga s Bobem Dylanem, Boba Dylana s Beatles... Sbírka svědčí o tom, že otec dokázal identifikovat velké umělce a propojovat se s nimi."

T Bone Burnett okomentoval novou nahrávku následovně: „Slyšet Boba Dylana zpívat The Times They Are A-Changin' šedesát let poté, co ji napsal, je dojemný zážitek... Disk Ionic Original obsahuje finální verzí této legendární písně."

Od 18. prosince 2024 do 17. ledna 2025 bude v muzeu The Musicians Hall Of Fame & Museum probíhat speciální výstava představující nejvýznamnější kousky ze sbírky Ala Aronowitze. V téže budově bude 18. ledna v 10 hodin dopoledne středoevropského času zahájena aukce. Mezi vystavené předměty patří Dylanem podepsaná harmonika, originál na stroji psaného textu písně Mr. Tambourine Man, olejomalba z roku 1968, kytara značky Fender Telecaster, zdobená džínová bunda Levi's z filmu Hearts of Fire z roku 1987 a další.

Na aukci budete mít jedinečnou příležitost získat vzácné artefakty související s kariérou Boba Dylana, z nichž některé pochází z archivu Ala Aronowitze.

Další informace a úplný seznam nabízených položek naleznete na oficiálních stránkách aukční síně Julien's Auctions.

