Julien's Auctions Adakan Lelang Eksklusif Bob Dylan yang Menampilkan Arsip Al Aronowitz dan Rekaman Ionic Original T Bone Burnett

LOS ANGELES, 19 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions akan mempersembahkan "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More" pada tanggal 18 Januari 2025, di Musicians Hall of Fame & Museum di Nashville, TN. Acara ini menampilkan 60 barang, termasuk 50 dari koleksi jurnalis Al Aronowitz.

Poin penting mencakup dua halaman berisi tiga draf dari ketikan lirik "Mr. Tambourine Man," yang diperkirakan bernilai $400.000-$600.000. Lukisan cat minyak Bob Dylan dari tahun 1968 diperkirakan akan terjual seharga $200.000-$300.000. Barang penting lainnya termasuk selebaran tahun 1963 dari pertunjukan utama Dylan yang pertama di Balai Kota New York City, foto-foto vintage, sketsa asli, dan banyak lagi.

Inti lelang ini adalah satu dari satu disk Ionic Original dari rekaman studio baru Bob Dylan pada tahun 2021, "The Times They Are A-Changin'," karya produser peraih Grammy, T Bone Burnett. Barang unik ini diperkirakan bernilai $400.000-$600.000 dan merupakan penjualan publik kedua untuk rekaman Ionic Original setelah "Blowin' In The Wind" pada tahun 2022.

Myles Aronowitz, putra Al Aronowitz, menggambarkan warisan ayahnya: "Ayah saya adalah perantara yang luar biasa... Beliau memperkenalkan Allen Ginsberg pada Bob Dylan, dan Bob Dylan pada The Beatles... Koleksi ini merupakan kemampuan naluriah Ayah saya untuk mengenali dan menghubungkan dengan hebat sekali."

Kata T Bone Burnett tentang rekaman baru ini: "Mendengar Bob Dylan menyanyikan 'The Times They Are A-Changin' enam puluh tahun setelah beliau menulisnya adalah pengalaman yang mengharukan... Ionic Original adalah versi definitif dari lagu yang tak lekang oleh zaman ini."

Pameran khusus menampilkan sorotan koleksi Al Aronowitz pada tanggal 18 Desember 2024- 17 Januari 2025 di The Musicians Hall Of Fame & Museum. Lelang akan dimulai pada tanggal 18 Januari pukul 10.00 CT di Musicians Hall of Fame & Museum. Benda-benda yang dipamerkan termasuk harmonika bertanda tangan Dylan, ketikan lirik asli untuk "Mr. Tambourine Man", lukisan cat minyak tahun 1968, Fender Telecaster, jaket denim Levi's bersablon film "Hearts of Fire" tahun 1987, dan banyak lagi.

Acara ini menawarkan kesempatan unik untuk mendapatkan artefak langka dari karier Bob Dylan dan arsip Al Aronowitz.

Untuk informasi lebih lanjut dan melihat daftar lengkap barang, kunjungi situs web resmi Julien's Auctions.

Kontak Pers:

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8VdgxlISBRk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions