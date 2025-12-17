JZXN anuncia negociações com uma empresa de trading com IA para cooperação; planeja adquirir aproximadamente US$ 1 bilhão em tokens com desconto de 30%, o que poderá gerar ganhos contábeis consideráveis após a conclusão, com os tokens previstos para listagem na Binance em breve

HANGZHOU, China, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ --A Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" ou a "Empresa") anunciou hoje que está em negociações de cooperação estratégica com uma empresa de tecnologia Web3 especializada no desenvolvimento de uma plataforma de negociação de criptomoedas baseada em inteligência artificial (IA) (a "Contraparte"). Nos termos do acordo preliminar, ambas as partes planejam desenvolver e promover conjuntamente uma plataforma de diagnóstico e negociação de criptomoedas baseada em IA, a fim de avançar sua aplicação orientada ao mercado.

Para viabilizar essa cooperação, a JZXN pretende adquirir tokens emitidos pela Contraparte com um desconto significativo, por meio de uma colocação privada de suas ações ordinárias, representando um valor total aproximado de US$ 1 bilhão. Com base nas avaliações de mercado atuais e em determinadas premissas, após a conclusão bem-sucedida da transação, a Empresa espera gerar ganhos não realizados consideráveis. Além disso, espera-se que os tokens da Contraparte solicitem listagem e negociação na Binance, uma das principais bolsas globais de criptomoedas, o que pode aumentar a capacidade de descoberta de preço e a liquidez do token. No entanto, não há garantia quanto ao sucesso, ao momento ou ao desempenho após a listagem dessa possível inclusão. A Empresa não assume compromissos quanto ao preço futuro ou aos retornos dos tokens.

Essa parceria tem como objetivo integrar os recursos e a expertise de ambas as partes em tecnologia de IA, negociação de criptomoedas e no setor Web3, promovendo conjuntamente a transformação em produto e a comercialização de análises de tendências de mercado orientadas por IA, identificação de riscos e motores de negociação inteligente. A Empresa acredita que, se finalizada e implementada com sucesso, essa cooperação fortalecerá suas reservas tecnológicas e sua presença de negócios em áreas relacionadas, podendo criar novas oportunidades comerciais e gerar valor no médio e longo prazo.

Ressalta-se que o assunto ainda está sujeito a negociações em andamento e a arranjos de estruturação. Existem incertezas relevantes quanto à assinatura de um acordo definitivo juridicamente vinculante e quanto à efetiva concretização da colocação privada proposta e dos arranjos de aquisição de tokens conforme esperado. A JZXN cumprirá rigorosamente todas as leis, regulamentos e exigências de supervisão aplicáveis. Ela conduzirá esses assuntos de acordo com os princípios de prudência, conformidade e risco administrável, cumprindo pontualmente suas obrigações de divulgação de informações. A Empresa emitirá comunicados separados sobre planos específicos de emissões subsequentes, a assinatura de qualquer acordo definitivo e outros avanços importantes.

FONTE Jiuzi Holdings, Inc