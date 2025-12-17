JZXN kündigt Kooperationsgespräche mit einer KI-Handelsfirma an; plant den Erwerb von Token im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar mit einem Abschlag von 30 %, was nach Abschluss zu erheblichen Buchgewinnen führen würde, wobei die Token bald auf Binance notiert werden sollen

HANGZHOU, China, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) („Jiuzi" oder „das Unternehmen") gab heute bekannt, dass es strategische Kooperationsgespräche mit einem Web3-Technologieunternehmen führt, das auf die Entwicklung einer Kryptowährungshandelsplattform auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert ist („die Gegenpartei"). Laut der vorläufigen Vereinbarung planen beide Parteien, gemeinsam eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform für die Diagnose sowie den Handel mit Kryptowährungen zu entwickeln und zu vermarkten, um ihre marktorientierte Anwendung voranzubringen.

Um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen, beabsichtigt JZXN, im Rahmen einer Privatplatzierung seiner Stammaktien von der Gegenpartei ausgegebene Token mit einem erheblichen Abschlag zu erwerben, was einem Gesamtwert von rund 1 Milliarde US-Dollar entspricht. Auf der Grundlage der aktuellen Marktbewertungen und Annahmen erwartet das Unternehmen bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion erhebliche nicht realisierte Gewinne. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Token der Gegenpartei die Notierung sowie den Handel auf Binance, einer führenden globalen Kryptowährungsbörse, beantragen werden, was die Preisfindung sowie die Liquidität der Token verbessern könnte. Es kann jedoch keine Garantie für den Erfolg, den Zeitplan oder die Wertentwicklung nach einer solchen potenziellen Notierung gegeben werden. Das Unternehmen tätigt keine Zusagen hinsichtlich des künftigen Preises oder der Rendite der Token.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Ressourcen sowie das Fachwissen beider Parteien im Bereich der KI-Technologie, des Kryptowährungshandels und des Web3-Sektors zu bündeln und gemeinsam die Produktentwicklung sowie die Kommerzialisierung von KI-gesteuerten Markttrendanalysen, Risikoidentifizierung und intelligenten Handelsmaschinen voranzutreiben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Kooperation, sofern sie abgeschlossen und erfolgreich umgesetzt wird, seine technologischen Reserven sowie seine geschäftliche Präsenz in verwandten Bereichen stärkt, potenziell neue Geschäftsmöglichkeiten schafft und mittel- bis langfristig Werte schafft.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Angelegenheit weiterhin laufenden Verhandlungen und Rahmenvereinbarungen unterliegt. Es bestehen wesentliche Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob eine rechtsverbindliche endgültige Vereinbarung unterzeichnet wird und ob die vorgeschlagene Privatplatzierung sowie die Vereinbarungen zum Token-Erwerb wie vorgesehen umgesetzt werden. JZXN wird alle geltenden Gesetze, Vorschriften sowie aufsichtsrechtlichen Anforderungen strikt einhalten. Das Unternehmen wird diese Angelegenheiten nach den Grundsätzen der Umsicht, der Regelkonformität sowie eines beherrschbaren Risikos vorantreiben und seine Informationspflichten unverzüglich erfüllen. Zudem wird das Unternehmen gesonderte Mitteilungen zu konkreten nachfolgenden Emissionsplänen, zur Unterzeichnung einer etwaigen endgültigen Vereinbarung sowie zu weiteren wichtigen Fortschrittsmeldungen veröffentlichen.