JZXN anuncia conversaciones con una empresa de comercio de IA para cooperar; planea adquirir aproximadamente mil millones de dólares en tokens con un descuento del 30 %, lo que generaría considerables ganancias contables una vez completada la operación y está previsto que los tokens coticen pronto en Binance

HANGZHOU, China, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "empresa") anunció hoy que está en conversaciones de cooperación estratégica con una empresa de tecnología Web3 especializada en el desarrollo de una plataforma de comercio de criptomonedas con inteligencia artificial (IA) (la "contraparte"). Según el acuerdo preliminar, ambas partes planean desarrollar y promover conjuntamente una plataforma de diagnóstico y comercio de criptomonedas basada en IA para impulsar su aplicación orientada al mercado.

Para facilitar esta colaboración, JZXN tiene la intención de adquirir tokens emitidos por la contraparte con un descuento importante, mediate una colocación privada de sus acciones ordinarias, lo que representa un valor total de aproximadamente mil millones de dólares. Según las valoraciones y suposiciones actuales del mercado, tras finalizar la transacción de forma satisfactoria, la empresa espera generar considerables ganancias no realizadas. Además, se espera que los tokens de la contraparte soliciten su cotización y trading en Binance, una de las principales bolsas de criptomonedas a nivel mundial, lo que podría mejorar las capacidades de descubrimiento de mercado y la liquidez del token. Sin embargo, no se puede garantizar el éxito, los plazos ni el rendimiento posterior a la cotización en bolsa de esta posible cotización. La empresa no asume ningún compromiso con respecto al precio o los rendimientos futuros de los tokens.

Esta alianza tiene como objetivo integrar los recursos y la experiencia de ambas partes en tecnología de IA, comercio de criptomonedas y el sector Web3, con el fin de impulsar la producción y comercialización de análisis de tendencias de mercado basados en IA, identificación de riesgos y motores de comercio inteligentes de manera conjunta. La empresa considera que, si se concreta y se implementa con éxito, esta cooperación reforzará sus reservas tecnológicas y su presencia comercial en campos relacionados, lo que podría generar nuevas oportunidades de negocio y aportar valor a mediano y largo plazo.

Cabe señalar que el asunto sigue siendo objeto de negociaciones y acuerdos marco en curso. Existen incertidumbres significativas en relación con la firma de un acuerdo definitivo legalmente vinculante y con la posibilidad de que la colocación privada propuesta y los acuerdos de adquisición de tokens se lleven a cabo según lo previsto. JZXN cumplirá estrictamente con todas las leyes, reglamentos y requisitos de supervisión aplicables. Promoverá estos asuntos bajo los principios de prudencia, cumplimiento y riesgo manejable, y cumplirá de manera oportuna con sus obligaciones de divulgación de información. La empresa emitirá anuncios separados sobre planes específicos de emisión posteriores, la firma de cualquier acuerdo definitivo y otras actualizaciones importantes sobre el progreso.

