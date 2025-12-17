JZXN kondigt gesprekken aan met een AI-handelsbedrijf voor samenwerking; Plannen om ongeveer $ 1 miljard aan tokens te verwerven met een korting van 30%, wat aanzienlijke boekwinsten zou genereren na voltooiing, met de tokens die binnenkort op Binance zullen worden vermeld

HANGZHOU, China, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" of het "bedrijf") heeft vandaag aangekondigd strategische samenwerkingsbesprekingen te voeren met een Web3-technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een cryptocurrency-handelsplatform voor kunstmatige intelligentie (AI) (de "tegenpartij"). Volgens de voorlopige overeenkomst zijn beide partijen van plan om gezamenlijk een door AI aangedreven cryptocurrency-diagnostiek- en handelsplatform te ontwikkelen en te promoten om de marktgerichte toepassing ervan te bevorderen.

Om deze samenwerking te vergemakkelijken, is JZXN voornemens tokens die door de tegenpartij zijn uitgegeven met een aanzienlijke korting te verwerven door middel van een private plaatsing van haar gewone aandelen, voor een totale waarde van ongeveer 1 miljard USD. Op basis van de huidige marktwaarden en veronderstellingen verwacht de onderneming na succesvolle voltooiing van de transactie aanzienlijke niet gerealiseerde winsten te genereren. Bovendien zullen de tokens van de tegenpartij naar verwachting een aanvraag indienen voor notering en verhandeling op Binance, een toonaangevende wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, waardoor de marktontdekkingsmogelijkheden en liquiditeit van de token kunnen worden verbeterd. Er kan echter geen zekerheid bestaan met betrekking tot het succes, de timing of de prestaties na de notering van een dergelijke potentiële notering. De vennootschap verbindt zich niet tot de toekomstige prijs of rendement van de tokens.

Dit partnerschap heeft tot doel de middelen en expertise van beide partijen in AI-technologie, cryptocurrency-handel en de Web3-sector te integreren en de productivering en commercialisering van AI-gedreven markttrendanalyse, risico-identificatie en intelligente handelsmotoren gezamenlijk te bevorderen. Het bedrijf is van mening dat deze samenwerking, indien deze wordt afgerond en met succes wordt uitgevoerd, zijn technologische reserves en zakelijke voetafdruk op gerelateerde gebieden zal versterken, waardoor mogelijk nieuwe zakelijke kansen worden gecreëerd en op middellange tot lange termijn waarde wordt geleverd.

Er zij op gewezen dat de kwestie nog steeds onderworpen is aan lopende onderhandelingen en kaderregelingen. Er bestaan wezenlijke onzekerheden over de vraag of een juridisch bindende definitieve overeenkomst zal worden ondertekend en of de voorgestelde regelingen voor de particuliere plaatsing en de verwerving van tokens zullen verlopen zoals verwacht. JZXN zal zich strikt houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en toezichtsvereisten. Zij zal deze aangelegenheden bevorderen volgens de beginselen van voorzichtigheid, naleving en beheersbaar risico, en haar verplichtingen inzake openbaarmaking van informatie onverwijld nakomen. De vennootschap zal afzonderlijke aankondigingen doen met betrekking tot specifieke latere uitgifteplannen, de ondertekening van een definitieve overeenkomst en andere belangrijke updates over de voortgang.