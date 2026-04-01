Lançamento de primavera da Cellebrite: novos recursos de acesso a dispositivos líderes do setor e expansão para múltiplas nuvens

Agora oferecendo acesso à mais ampla gama de dispositivos e sistemas operacionais e ampliando a disponibilidade do Corellium no Google Cloud

TYSONS CORNER, Virgínia, e PETAH TIKVA, Israel, 1º de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções digitais de investigação e inteligência assistidas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje seu Lançamento da Primavera de 2026. Esta versão amplia o acesso a uma gama ainda maior de dispositivos iOS e Android e sistemas operacionais, incluindo suporte para iPhone 17 e iOS 26, e disponibiliza o Corellium na infraestrutura do Google Cloud, agora em avaliação pública.

As investigações digitais agora abrangem rotineiramente vários dispositivos, plataformas e tipos de dados. A maioria chega bloqueada aos laboratórios de perícia digital, e na América do Norte esse número chega a 75%, colocando em risco provas cujo tempo é crucial, na ausência da solução adequada.

MAIS FONTES DE DADOS E PROVAS PRESERVADAS

A missão da Cellebrite de proteger comunidades, nações e empresas é movida pela inovação constante para acessar, de forma legal, os dispositivos, as fontes de dados e as condições que os investigadores encontram em campo.

Além de recursos de acesso aprimorados que cobrem uma gama mais ampla de dispositivos, os clientes de perícia digital da Cellebrite agora podem contar com o Modo Safeguard, um novo recurso desenvolvido para otimizar a captura de dados e lidar com os temporizadores de inatividade, a fim de proteger rapidamente informações essenciais em situações em que o tempo é um fator crítico.

Além disso, a Cellebrite oferece agora análise forense de drones , cujo objetivo é permitir a extração e a análise de dados essenciais de dezenas dos sistemas aéreos não tripulados mais comuns, incluindo registros de voo, vídeos e dados de geolocalização. Com recursos portáteis e prontos para uso em campo, as equipes podem acessar rapidamente os dados dos drones e visualizar as rotas de voo diretamente no local da coleta.

"Os investigadores estão lidando com mais dispositivos, mais tipos de dados e mais telas bloqueadas do que nunca", afirmou Ronnen Armon, diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite. "Esta versão mantém nossa capacidade de acesso à frente dessa tendência, ao mesmo tempo em que amplia as opções de nuvem para organizações que precisam testar e proteger plataformas móveis, software em veículos e sistemas embarcados."

AS MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS PODEM TESTAR VIRTUALMENTE O HARDWARE NO GOOGLE CLOUD

A proteção das empresas passa pela segurança do software que sustenta os sistemas que elas desenvolvem e operam.

Os testes dos diversos sistemas digitais interconectados e do software relacionado que auxiliam no funcionamento dos veículos motorizados atuais constituem uma tarefa extremamente complexa e onerosa. A manutenção dos veículos físicos e do hardware associado ao longo de diferentes gerações, conjuntos de chips e configurações é um desafio, especialmente porque os veículos estão cada vez mais equipados com software.

"A disponibilidade para avaliação antecipada do Corellium nas instâncias de metal Axion C4A do Google Cloud reflete a crescente demanda por infraestrutura baseada em Arm para dar suporte a cargas de trabalho complexas de desenvolvimento e segurança", afirmou Florian Haubner, arquiteto-chefe do setor automotivo do Google Cloud. "Estamos entusiasmados em oferecer suporte à plataforma Corellium da Cellebrite, pois ela permite uma validação escalável em nível de sistema para os clientes do Google Cloud em ambientes móveis, embarcados e automotivos."

O Corellium da Cellebrite muda o panorama da indústria automotiva, procurando atender a um novo caso de uso para fabricantes de sistemas automotivos e industriais. Com a virtualização de sistemas baseados em Arm no nível do hardware, o Corellium permite que equipes de software automotivo recriem e testem ambientes completos de veículos na nuvem — desde controladores de baixo nível e sistemas essenciais para a segurança até recursos computacionais para direção autônoma e aplicativos de entretenimento a bordo — com a velocidade de um chip real, sem a necessidade de manter uma infraestrutura física. As equipes podem ampliar os testes para incluir centenas de variações do sistema e identificar vulnerabilidades em uma fase mais precoce do ciclo de desenvolvimento.

INOVAÇÕES REVOLUCIONÁRIAS NA C2C USER SUMMIT 2026

Participe da C2C User Summit 2026, a conferência anual de usuários da Cellebrite, em Washington, D.C., de 13 a 17 de abril de 2026, onde a empresa apresentará os recursos da versão da primavera de 2026. A empresa também realizará um evento virtual em 29 de abril de 2026.

Visite o blog Corellium para mais informações sobre a disponibilidade no Google Cloud.

SOBRE A CELLEBRITE

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

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Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações incluem, entre outras coisas, expectativas relativas a novos produtos, melhorias e desempenho futuro, e baseiam-se em premissas e previsões atuais.

Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente. Esses riscos incluem, entre outros, a capacidade da Cellebrite de inovar e acompanhar as mudanças tecnológicas; adoção de suas soluções pelos clientes; concorrência; dependência de tecnologias de terceiros; obrigações regulatórias e de conformidade; riscos de cibersegurança; e outros fatores que afetam seus negócios e operações, incluindo aqueles discutidos no Relatório Anual da Cellebrite no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 3 de março de 2026, podendo ser acessado gratuitamente em www.sec.gov.

A Cellebrite não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Cellebrite