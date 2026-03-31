Cellebrite annonce sa MàJ du printemps 2026 : accès aux nouveaux appareils à la pointe de l'industrie et expansion multicloud

Accès immédiat au plus grand nombre d'appareils et de systèmes d'exploitation et disponibilité élargie de Corellium sur Google Cloud

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement alimentées par l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui sa MàJ du printemps 2026. Cette version renforce les capacités d'accès aux appareils à la plus large gamme d'appareils et de systèmes d'exploitation iOS et Android, y compris la prise en charge de l'iPhone 17 et d'iOS 26, et apporte la disponibilité de Corellium à l'infrastructure Google Cloud, qui est maintenant en préversion publique.

Les investigations numériques couvrent désormais couramment plusieurs appareils, plateformes et types de données. La majorité de ces dispositifs arrivent verrouillés dans les laboratoires médico-légaux numériques, et en Amérique du Nord , ce chiffre atteint 75 %, ce qui met en péril les preuves sensibles au temps.

DAVANTAGE DE SOURCES DE DONNÉES ET DE PREUVES PRÉSERVÉES

La mission de Cellebrite, qui consiste à protéger les communautés, les nations et les entreprises, est motivée par une innovation constante permettant d'accéder légalement aux appareils, aux sources de données et aux conditions que les enquêteurs rencontrent sur le terrain.

En plus des capacités d'accès améliorées couvrant une plus large gamme d'appareils, les clients de Cellebrite spécialisés dans les activités médico-légales numériques peuvent désormais bénéficier du mode Safeguard, une nouvelle fonctionnalité conçue pour rationaliser la capture de données et traiter les délais d'inactivité afin de sécuriser rapidement les informations essentielles dans des conditions de temps critique.

En outre, Cellebrite propose désormais l'examen médico-légal des drones, qui permet l'extraction et l'analyse de données critiques à partir de dizaines de systèmes aériens sans pilote parmi les plus répandus, y compris les journaux de vol, la vidéo et les artefacts de géolocalisation. Grâce à des capacités portables et prêtes à l'emploi, les équipes peuvent accéder rapidement aux données des drones et visualiser les trajectoires de vol sur le lieu même de la collecte.

« Les enquêteurs doivent aujourd'hui gérer plus d'appareils, de types de données et d'écrans verrouillés que jamais auparavant », déclare Ronnen Armon, responsable des produits et des technologies chez Cellebrite. « Cette nouvelle MàJ nous permet de garder une longueur d'avance en termes de capacités d'accès, tout en élargissant les options de cloud pour les entreprises qui ont besoin de tester et de sécuriser des plateformes mobiles, des logiciels à travers des véhicules et des systèmes embarqués. »

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PEUVENT TESTER VIRTUELLEMENT LEUR MATÉRIEL SUR GOOGLE CLOUD

La protection des entreprises passe par la sécurisation des logiciels qui alimentent les systèmes qu'elles construisent et exploitent.

Tester les multiples systèmes numériques interconnectés et les logiciels connexes qui contribuent au fonctionnement des véhicules automobiles d'aujourd'hui est une entreprise extrêmement complexe et coûteuse. La maintenance des véhicules physiques et du matériel associé à travers les générations, les ensembles de puces et les configurations est un défi, en particulier parce que les véhicules deviennent de plus en plus équipés de logiciels.

« La disponibilité en préversion publique de Corellium sur les instances Axion C4A de Google Cloud reflète la demande croissante d'infrastructures basées sur Arm pour prendre en charge des charges de travail complexes en matière de développement et de sécurité », déclare Florian Haubner, Industry Architect Lead Automotive chez Google Cloud. « Nous sommes ravis de soutenir la plateforme Corellium de Cellebrite, qui apporte aux clients de Google Cloud une validation évolutive au niveau du système dans les environnements mobiles, embarqués et automobiles. »

Corellium de Cellebrite change la donne pour les constructeurs automobiles, en visant à répondre à un cas d'utilisation émergent pour les fabricants de systèmes automobiles et industrialisés. En virtualisant les systèmes basés sur Arm au niveau du matériel, Corellium permet aux équipes de logiciels automobiles de recréer et de tester des environnements automobiles complets dans le nuage, depuis les contrôleurs de bas niveau et les systèmes critiques de sécurité jusqu'à l'informatique de conduite autonome et aux applications d'habitacle et d'infodivertissement, à la vitesse du silicium réel, sans maintenir d'infrastructure physique. Les équipes peuvent effectuer des tests sur des centaines de variantes de systèmes et identifier les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement.

INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES AU C2C USER SUMMIT 2026

Rendez-vous au C2C User Summit 2026, la conférence annuelle des utilisateurs de Cellebrite, à Washington, D.C., du 13 au 17 avril 2026, où Cellebrite présentera les capacités de sa MàJ du printemps 2026. La société organisera également un événement virtuel le 29 avril 2026.

Visitez le blog Corellium pour plus d'informations sur la disponibilité sur Google Cloud.

À PROPOS DE CELLEBRITE

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan médico-légal. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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Cellebrite ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

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