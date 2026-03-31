Cellebrite เปิดตัวเวอร์ชันฤดูใบไม้ผลิ: การเข้าถึงอุปกรณ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมและการขยายระบบมัลติคลาวด์
News provided byCellebrite
31 Mar, 2026, 21:52 CST
เปิดการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลายยิ่งขึ้น และขยายการให้บริการ Corellium บน Google Cloud ให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว
ไทสันส์ คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และ เปตะห์ติกวา, อิสราเอล, 31 มี.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้ประกาศเปิดตัวเวอร์ชันฤดูใบไม้ผลิ ปี 2569 (Spring 2026) โดยเวอร์ชันนี้ขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ให้ครอบคลุมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับ iPhone 17 และ iOS 26 และนำ Corellium มาใช้บนโครงสร้างพื้นฐาน Google Cloud ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว
ในปัจจุบัน การสืบสวนดิจิทัลมักครอบคลุมอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และประเภทข้อมูลที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจะถูกล็อกไว้เมื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และตัวเลขดังกล่าวสูงถึง 75% ในอเมริกาเหนือ ทำให้หลักฐานสำคัญที่มีความเร่งด่วนด้านเวลาตกอยู่ในความเสี่ยงหากไม่มีโซลูชันที่เหมาะสม
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานที่สงวนไว้
พันธกิจของ Cellebrite ในการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ นั้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่ผู้สืบสวนพบเจอในภาคสนามได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
นอกเหนือจากความสามารถในการเข้าถึงที่เสริมให้ครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นแล้ว ลูกค้าด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลของ Cellebrite ยังสามารถรับประโยชน์จาก Safeguard Mode ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลและแก้ไขปัญหาตัวจับเวลาการไม่ใช้งาน เพื่อให้รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญได้อย่างฉับไวในสภาวะที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ Cellebrite ยังนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โดรน (drone forensics) ซึ่งมุ่งเน้นการดึงและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญจากระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหลายสิบระบบ รวมถึงบันทึกการบิน วิดีโอ และข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความสามารถในการพกพาและใช้งานภาคสนามช่วยให้ทีมงานเข้าถึงข้อมูลจากโดรนและดูเส้นทางการบินได้อย่างรวดเร็วได้ ณ จุดเก็บข้อมูล
"พนักงานสืบสวนไม่เคยต้องเผชิญกับอุปกรณ์ ประเภทข้อมูล และหน้าจอที่ถูกล็อกมากเท่านี้มาก่อน" Ronnen Armon หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite กล่าว "การเปิดตัวเวอร์ชันนี้ช่วยให้ความสามารถในการเข้าถึงของเราก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งขยายตัวเลือกคลาวด์สำหรับองค์กรที่ต้องการทดสอบและรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มมือถือ ซอฟต์แวร์ในยานพาหนะ และระบบฝังตัว"
ผู้ผลิตรถยนต์ทดสอบฮาร์ดแวร์แบบเสมือนจริงบน Google Cloud ได้
การปกป้องคุ้มครองธุรกิจหมายถึงการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนระบบที่ธุรกิจเหล่านั้นสร้างและดำเนินการ
การทดสอบระบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันหลายระบบและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้ยานยนต์ในปัจจุบันทำงานได้นั้น เป็นงานที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การบำรุงรักษาตัวรถยนต์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรุ่น ชิปเซ็ต และการกำหนดค่าต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในรถยนต์
"การเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปทดลองใช้ Corellium บนเซิร์ฟเวอร์ (metal instance) Axion C4A ของ Google Cloud สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm เพื่อรองรับภาระงานด้านการพัฒนาและความปลอดภัยที่ซับซ้อน" Florian Haubner หัวหน้าสถาปนิกอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Google Cloud กล่าว "เราตื่นเต้นที่จะสนับสนุนแพลตฟอร์ม Corellium ของ Cellebrite เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ลูกค้า Google Cloud สามารถตรวจสอบความถูกต้องระดับระบบที่ปรับขนาดได้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์พกพา ระบบฝังตัว และยานยนต์"
Corellium จาก Cellebrite พลิกวงการผู้ผลิตรถยนต์ โดยมุ่งจัดการกรณีการใช้งานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตระบบอุตสาหกรรม ด้วยการจำลองระบบที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm ในระดับฮาร์ดแวร์ Corellium ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์สร้างและทดสอบสภาพแวดล้อมของรถยนต์ทั้งคันในระบบคลาวด์ได้ ตั้งแต่ตัวควบคุมระดับต่ำและระบบที่สำคัญต่อความปลอดภัย ไปจนถึงระบบประมวลผลสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ และแอปพลิเคชันภายในห้องโดยสารและระบบสาระบันเทิง (infotainment) ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับชิปจริง โดยไม่ต้องดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ทีมงานสามารถขยายการทดสอบไปยังระบบต่าง ๆ ได้หลายร้อยแบบ และระบุจุดอ่อนได้ตั้งแต่ช่วงต้นวงจรการพัฒนา
นวัตกรรมก้าวล้ำที่ C2C USER SUMMIT 2026
ขอเชิญเข้าร่วมงาน C2C User Summit 2026 (การประชุมสุดยอดผู้ใช้ C2C ประจำปี 2569) งานประชุมผู้ใช้ประจำปีของ Cellebrite ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2569 โดย Cellebrite จะนำเสนอความสามารถของเวอร์ชัน Spring 2026 และจะจัดอีเวนต์เสมือนจริงในวันที่ 29 เมษายน 2569 อีกด้วย
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ข้อมูลติดต่อ:
สำหรับสื่อ
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์คอนเทนต์
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
การอ้างอิงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ถือเป็นการกำหนดให้เอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่มีบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว และไม่ควรถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามนิยามของกฎหมายปฏิรูปคดีความหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคาดหวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงเพิ่มเติม และผลการดำเนินงานในอนาคต และอิงตามสมมติฐานและการคาดการณ์ในปัจจุบัน
ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างสิ้นเชิง ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของ Cellebrite ในการคิดค้นนวัตกรรมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การที่ลูกค้านำโซลูชันของบริษัทไปใช้ การแข่งขัน การพึ่งพาเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงปัจจัยที่กล่าวถึงในรายงานประจำปีของ Cellebrite ในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.sec.gov
Cellebrite ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เชิงอนาคตใด ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article