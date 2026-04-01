Lanzamiento de primavera de Cellebrite: nuevo acceso a dispositivos líder en el sector y expansión a múltiples nubes

Ahora ofrece acceso a la más amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos, y amplía la disponibilidad de Corellium en Google Cloud

TYSONS CORNER, Virginia, y PETAH TIKVA, Israel, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy su lanzamiento de primavera de 2026. El lanzamiento amplía las capacidades de acceso a dispositivos, en la más amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos iOS y Android, incluido el soporte para iPhone 17 e iOS 26, e incorpora la disponibilidad de Corellium a la infraestructura de Google Cloud, ahora en versión preliminar pública.

Hoy en día, las investigaciones digitales abarcan habitualmente múltiples dispositivos, plataformas y tipos de datos. La mayoría de ellos llegan bloqueados a los laboratorios de análisis forense digital, y en Norteamérica, esa cifra alcanza el 75 %, lo que pone en riesgo la evidencia que requiere una intervención rápida si no se dispone de la solución adecuada.

MÁS FUENTES DE DATOS Y EVIDENCIA PRESERVADA

La misión de Cellebrite de proteger a las comunidades, las naciones y las empresas se basa en la innovación constante para acceder legalmente a los dispositivos, las fuentes de datos y las condiciones que los investigadores encuentran en la práctica.

Además de las capacidades de acceso mejoradas que abarcan una variedad más amplia de dispositivos, los clientes de análisis forense digital de Cellebrite ahora pueden beneficiarse del Modo de protección, una nueva función diseñada para agilizar la captura de datos y abordar los temporizadores de inactividad, con el fin de proteger rápidamente la información esencial en condiciones en las que el tiempo es un factor crítico.

Además, Cellebrite ahora ofrece análisis forense de drones que tiene como objetivo permitir la extracción y el análisis de datos críticos de docenas de los sistemas aéreos no tripulados más comunes, incluidos registros de vuelo, videos y artefactos de geolocalización. Gracias a sus funciones portátiles y listas para su uso en el campo, los equipos pueden acceder con rapidez a los datos de los drones y ver las rutas de vuelo directamente en el punto de recolección.

"Los investigadores se enfrentan a más dispositivos, más tipos de datos y más pantallas bloqueadas que nunca", afirmó Ronnen Armon, director de Productos y Tecnologías de Cellebrite. "Esta versión nos permite mantener nuestras capacidades de acceso a la vanguardia, a la vez que amplía las opciones en la nube para las organizaciones que necesitan probar y proteger plataformas móviles, software en vehículos y sistemas integrados".

LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES PUEDEN PROBAR EL HARDWARE DE FORMA VIRTUAL EN GOOGLE CLOUD

Proteger a las empresas implica garantizar la seguridad del software que hace funcionar los sistemas que desarrollan y operan.

Probar los múltiples sistemas digitales interconectados y el software relacionado que permiten el funcionamiento de los vehículos actuales es una tarea sumamente compleja y costosa. Mantener los vehículos físicos y el hardware asociado a lo largo de las distintas generaciones, conjuntos de chips y configuraciones es un desafío, sobre todo a medida que los vehículos se vuelven cada vez más dependientes del software.

"La disponibilidad de la versión preliminar pública de Corellium en las instancias de Google Cloud Axion C4A metal refleja la creciente demanda de infraestructura basada en Arm para dar soporte a cargas de trabajo complejas de desarrollo y seguridad", afirmó Florian Haubner, arquitecto líder del Sector Automotriz en Google Cloud. "Nos entusiasma dar soporte a la plataforma Corellium de Cellebrite, ya que ofrece a los clientes de Google Cloud validación escalable a nivel de sistema en entornos móviles, integrados y automotrices".

Corellium de Cellebrite cambia la dinámica para los fabricantes de automóviles, con el objetivo de abordar un caso de uso emergente para los fabricantes de sistemas automotrices e industrializados. Al virtualizar los sistemas basados en Arm a nivel de hardware, Corellium permite a los equipos de software automotriz recrear y probar entornos completos de vehículos en la nube, desde controladores de bajo nivel y sistemas críticos para la seguridad hasta sistemas informáticos para la conducción autónoma y aplicaciones de infoentretenimiento y para el interior de la cabina, a la velocidad del silicio real, sin necesidad de mantener una infraestructura física. Los equipos pueden escalar las pruebas a cientos de variaciones del sistema e identificar vulnerabilidades en una etapa más temprana del ciclo de desarrollo.

INNOVACIONES REVOLUCIONARIAS EN LA CUMBRE DE USUARIOS C2C 2026

Únase a la Cumbre de Usuarios C2C 2026, la conferencia anual de usuarios de Cellebrite, que se celebrará en Washington, D.C., del 13 al 17 de abril de 2026, donde Cellebrite presentará las funciones de la versión de primavera 2026. La empresa también organizará un evento virtual el 29 de abril de 2026.

Visite el blog de Corellium para obtener más información sobre la disponibilidad en Google Cloud.

ACERCA DE CELLEBRITE

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

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Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Estos riesgos incluyen, entre otros, la capacidad de Cellebrite para innovar y adaptarse a los cambios tecnológicos; la adopción de sus soluciones por parte de los clientes; la competencia; la dependencia de tecnologías de terceros; las obligaciones normativas y de cumplimiento; los riesgos de ciberseguridad; y otros factores que afectan a su negocio y operaciones, incluidos los que se analizan en el Informe Anual de Cellebrite en el Formulario 20-F correspondiente al año que finalizó el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 3 de marzo de 2026, al que se puede acceder de forma gratuita en www.sec.gov.

Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Cellebrite