- Lanzamiento de primavera de Cellebrite: Nuevo acceso a dispositivos líder en la industria y expansión multicloud

Ahora ofrece acceso a la más amplia gama de dispositivos y sistemas operativos, y amplía la disponibilidad de Corellium en Google Cloud

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy su lanzamiento de primavera de 2026. Este lanzamiento amplía las capacidades de acceso a dispositivos a la más amplia gama de dispositivos y sistemas operativos iOS y Android, incluyendo compatibilidad con iPhone 17 e iOS 26, e incorpora Corellium a la infraestructura de Google Cloud, ahora en versión preliminar pública.

Actualmente, las investigaciones digitales abarcan de forma rutinaria múltiples dispositivos, plataformas y tipos de datos. La mayoría llegan bloqueados a los laboratorios de informática forense, y en Norteamérica esta cifra alcanza el 75%, lo que pone en riesgo la evidencia crítica si no se dispone de la solución adecuada.

MÁS FUENTES DE DATOS Y EVIDENCIA PRESERVADA

La misión de Cellebrite de proteger a las comunidades, las naciones y las empresas se basa en la innovación constante para acceder legalmente a los dispositivos, las fuentes de datos y las condiciones que los investigadores encuentran sobre el terreno.

Además de capacidades de acceso mejoradas que abarcan una gama más amplia de dispositivos, los clientes de análisis forense digital de Cellebrite ahora pueden beneficiarse del Modo de Protección, una nueva función diseñada para agilizar la captura de datos y gestionar los temporizadores de inactividad para proteger rápidamente la información esencial en situaciones críticas.

Asimismo, Cellebrite ofrece ahora análisis forense de drones, que permite la extracción y el análisis de datos críticos de decenas de los sistemas aéreos no tripulados más comunes, incluyendo registros de vuelo, vídeo y datos de geolocalización. Gracias a su portabilidad y capacidad de uso en campo, los equipos pueden acceder rápidamente a los datos de los drones y visualizar las trayectorias de vuelo directamente en el punto de recopilación.

"Los investigadores se enfrentan a más dispositivos, más tipos de datos y más pantallas bloqueadas que nunca", afirmó Ronnen Armon, director de productos y tecnologías de Cellebrite. "Esta actualización mantiene nuestras capacidades de acceso a la vanguardia, al tiempo que amplía las opciones en la nube para las organizaciones que necesitan probar y proteger plataformas móviles, software para vehículos y sistemas integrados".

LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES PUEDEN PROBAR EL HARDWARE VIRTUALMENTE EN GOOGLE CLOUD

Proteger a las empresas significa proteger el software que impulsa los sistemas que desarrollan y operan.

Probar los múltiples sistemas digitales interconectados y el software relacionado que permiten el funcionamiento de los vehículos actuales es una tarea sumamente compleja y costosa. Mantener los vehículos físicos y el hardware asociado a lo largo de las distintas generaciones, conjuntos de chips y configuraciones resulta un desafío, especialmente a medida que los vehículos incorporan cada vez más software.

"La disponibilidad de la versión preliminar pública de Corellium en las instancias de Google Cloud Axion C4A refleja la creciente demanda de infraestructura basada en Arm para dar soporte a cargas de trabajo complejas de desarrollo y seguridad", comentó Florian Haubner, arquitecto principal de la industria automotriz en Google Cloud. "Nos entusiasma dar soporte a la plataforma Corellium de Cellebrite, ya que ofrece validación escalable a nivel de sistema a los clientes de Google Cloud en entornos móviles, embebidos y automotrices".

Corellium de Cellebrite revoluciona el sector automotriz, abordando un caso de uso emergente para fabricantes de sistemas automotrices e industrializados. Al virtualizar sistemas basados en Arm a nivel de hardware, Corellium permite a los equipos de software automotriz recrear y probar entornos completos de vehículos en la nube, desde controladores de bajo nivel y sistemas críticos para la seguridad hasta la computación para la conducción autónoma y las aplicaciones de infoentretenimiento y del habitáculo, a la velocidad del silicio real, sin necesidad de infraestructura física. Los equipos pueden escalar las pruebas a cientos de variaciones del sistema e identificar vulnerabilidades en etapas más tempranas del ciclo de desarrollo.

INNOVACIONES REVOLUCIONARIAS EN LA CUMBRE DE USUARIOS C2C 2026

Únase a la Cumbre de Usuarios C2C 2026, la conferencia anual de usuarios de Cellebrite, que se celebrará en Washington, D.C., del 13 al 17 de abril de 2026. Cellebrite presentará las funcionalidades de la versión de primavera de 2026. La compañía también organizará un evento virtual el 29 de abril de 2026.

Visite el blog de Corellium para obtener más información sobre la disponibilidad en Google Cloud.

ACERCA DE CELLEBRITE

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

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Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente. Estos riesgos incluyen, entre otros, la capacidad de Cellebrite para innovar y mantenerse al día con los cambios tecnológicos; la adopción de sus soluciones por parte de los clientes; la competencia; la dependencia de tecnologías de terceros; las obligaciones regulatorias y de cumplimiento; los riesgos de ciberseguridad; y otros factores que afectan su negocio y operaciones, incluidos los que se describen en el Informe Anual de Cellebrite en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 3 de marzo de 2026, al que se puede acceder gratuitamente en www.sec.gov.

Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley.

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