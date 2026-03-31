Cellebrite Spring Release: Neuer branchenführender Gerätezugang und Multi-Cloud-Erweiterung

Bietet jetzt Zugang zu einer breiten Palette von Geräten und Betriebssystemen und erweitert die Verfügbarkeit von Corellium auf Google Cloud

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute sein Spring 2026 Release bekannt. Die neue Version erweitert die Möglichkeiten des Gerätezugriffs auf eine breite Palette von iOS- und Android-Geräten und -Betriebssystemen, einschließlich der Unterstützung für iPhone 17 und iOS 26, und bringt die Verfügbarkeit von Corellium in die Google-Cloud-Infrastruktur, die jetzt in der öffentlichen Vorschau verfügbar ist.

Digitale Ermittlungen erstrecken sich heute routinemäßig über mehrere Geräte, Plattformen und Datentypen. Die meisten kommen verschlossen in den Labors der digitalen Forensik an, und in Nordamerika sind es sogar 75 %, so dass zeitkritische Beweismittel ohne die richtige Lösung gefährdet sind.

MEHR DATENQUELLEN UND ERHALTENE BEWEISE

Die Mission von Cellebrite, Gemeinden, Nationen und Unternehmen zu schützen, wird durch ständige Innovationen vorangetrieben, um einen rechtmäßigen Zugriff auf Geräte, Datenquellen und Bedingungen zu ermöglichen, auf die Ermittler vor Ort treffen.

Zusätzlich zu den verbesserten Zugriffsmöglichkeiten, die eine größere Anzahl von Geräten abdecken, können Kunden von Cellebrite im Bereich der digitalen Forensik jetzt vom Safeguard Mode profitieren, einer neuen Funktion, die darauf ausgelegt ist, die Datenerfassung zu rationalisieren und die Inaktivitäts-Timer anzusprechen, um wichtige Informationen in zeitkritischen Situationen schnell zu sichern.

Darüber hinaus bietet Cellebrite jetzt Drohnenforensik an, die die Extraktion und Analyse kritischer Daten von Dutzenden der gängigsten unbemannten Flugsysteme ermöglichen soll, einschließlich Flugprotokollen, Videos und Geolokalisierungsartefakten. Mit tragbaren, feldtauglichen Funktionen können Teams schnell auf Drohnendaten zugreifen und Flugpfade direkt am Ort der Erfassung einsehen.

„Ermittler sind mit mehr Geräten, mehr Datentypen und mehr gesperrten Bildschirmen konfrontiert als je zuvor", sagt Ronnen Armon, Chief Products and Technologies Officer bei Cellebrite. „Mit dieser Version sind unsere Zugriffsfunktionen dieser Entwicklung voraus und erweitern gleichzeitig die Cloud-Optionen für Unternehmen, die mobile Plattformen, fahrzeugübergreifende Software und eingebettete Systeme testen und sichern müssen."

AUTOMOBILHERSTELLER KÖNNEN HARDWARE VIRTUELL IN DER GOOGLE CLOUD TESTEN

Um Unternehmen zu schützen, muss die Software gesichert werden, mit der sie ihre Systeme aufbauen und betreiben.

Das Testen der zahlreichen, miteinander verbundenen digitalen Systeme und der zugehörigen Software, die zum Betrieb moderner Kraftfahrzeuge beitragen, ist ein äußerst komplexes und teures Unterfangen. Die Wartung der physischen Fahrzeuge und der zugehörigen Hardware über mehrere Generationen, Chipsätze und Konfigurationen hinweg ist eine Herausforderung, vor allem, da die Fahrzeuge zunehmend softwarefähig werden.

„Die öffentliche Preview-Verfügbarkeit von Corellium auf Google Cloud Axion C4A-Metal-Instanzen spiegelt die wachsende Nachfrage nach Arm-basierter Infrastruktur zur Unterstützung komplexer Entwicklungs- und Sicherheits-Workloads wider", sagt Florian Haubner, Industry Architect Lead Automotive bei Google Cloud. „Wir freuen uns, die Corellium-Plattform von Cellebrite zu unterstützen, da sie skalierbare Validierung auf Systemebene für Google Cloud-Kunden in mobilen, eingebetteten und automobilen Umgebungen bietet."

Corellium von Cellebrite verändert die Dynamik für Automobilhersteller und zielt darauf ab, einen neuen Anwendungsfall für Hersteller von Automobil- und Industriesystemen zu adressieren. Durch die Virtualisierung von Arm-basierten Systemen auf Hardware-Ebene ermöglicht Corellium den Software-Teams in der Automobilindustrie, komplette Fahrzeugumgebungen in der Cloud nachzubilden und zu testen - von Low-Level-Controllern und sicherheitskritischen Systemen über Rechenleistung für autonomes Fahren bis hin zu Kabinen- und Infotainment-Anwendungen - und zwar mit der Geschwindigkeit von echtem Silizium und ohne eine physische Infrastruktur zu unterhalten. Teams können Tests über Hunderte von Systemvarianten hinweg skalieren und Schwachstellen früher im Entwicklungszyklus erkennen.

BAHNBRECHENDE INNOVATIONEN AUF DEM C2C USER SUMMIT 2026

Nehmen Sie am C2C User Summit 2026 teil, der jährlichen Anwenderkonferenz von Cellebrite, die vom 13. bis 17. April 2026 in Washington, D.C., stattfindet und auf der Cellebrite die Funktionen der Spring 2026 Release vorstellen wird. Das Unternehmen wird auch eine virtuelle Veranstaltung am 29. April 2026 durchführen.

Besuchen Sie den Corellium Blog für weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Google Cloud.

INFORMATIONEN ZU CELLEBRITE

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, nahezu 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Fähigkeit von Cellebrite, innovativ zu sein und mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten, die Akzeptanz seiner Lösungen durch die Kunden, der Wettbewerb, die Abhängigkeit von Technologien Dritter, regulatorische und Compliance-Verpflichtungen, Cybersecurity-Risiken und andere Faktoren, die sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Cellebrite auswirken, einschließlich derer, die im Jahresbericht von Cellebrite auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr erörtert werden, der am 3. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde und kostenlos unter www.sec.gov abgerufen werden kann.

Cellebrite ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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