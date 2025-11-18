LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTSが2025年版51-100拡張リストを発表

19 11月, 2025, 01:00 JST

ロンドン, 2025年11月18日 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurantsは本日、No.51からNo.100にランクされたレストランの拡張リストを発表し、この地域の活気に満ちた多様な料理界を称賛しました。業界の専門家300名の投票によって作成されたこのリストには、26都市のレストランが掲載されており、美食の素晴らしさが際立っています。これは、S.Pellegrino & Acqua Pannaがスポンサーとなり、12月2日にグアテマラのアンティグアで開催される、Latin America's 50 Best Restaurants 2025の権威ある授賞式に先立つものです。

完全な51-100 リストは こちら をクリックしてください。

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVEALS THE EXTENDED 51-100 LIST FOR 2025

今年のランキングには11都市から13軒の新しいレストランが掲載され、リマのShizenがNo.62に初登場しました。サンパウロは、延長リストに六軒のレストランがランクインしてトップに立っており、2024年から顕著な増加を見せています。これには、復帰店五軒と新規参入のCepa（No.73）が含まれます。ブエノスアイレス、メキシコシティ、パナマシティ、サンティアゴはそれぞれ四軒がエントリーしています。メキシコシティはPujolが代表としてNo.51 を維持し、サルバドールのOrigemがNo.52と僅差で続いています。

その他の注目すべき新規エントリーとしては、パナマシティのUmi（No.72）とCaleta（No.91）、リオデジャネイロのOseille（No.65）、メキシコシティのEm（No.71）、カラカスのLa Casa Bistro（No.89）、ボゴタのSelma（No.96）、サンティアゴのFukasawa（No.100）が挙げられます。コルドバのEl PapagayoもNo.78でリストに再登場しました。グアテマラシティのAna（No.94）は初登場でAmerican Express One To Watch Awardを獲得。一方、ソスアの「Aguají」（No.88）は、2025年Champions of Change Award 2025を受賞したInés Páez Ninシェフ（Chef Tita）の指揮の下、エントリーを果たしました。

Latin America's 50 Best Restaurantsのコンテンツ・ディレクター、William Drew氏は次のようにコメントしています。「2025年のラテンアメリカでNo.51からNo.100にランクされたレストランのリストを発表できることを大変うれしく思います。この拡張リストは、幅広い素晴らしい才能を称えるという50 Bestの取り組みの中核をなすものであり、食を中心とした旅への欲求が著しく高まる中、ラテンアメリカ全土のさらなる魅力的な食の目的地にスポットライトを当てる素晴らしいプラットフォームとして機能します。」

拡大された51-100リストに認定された施設は、 Latin America's 50 Best Restaurants 2025の授賞式で表彰されます。このイベントは、2025年12月2日グアテマラ時間20:00に50 Best YouTubeチャンネル（こちら）でライブ配信されます。

メディア・センター： https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825375/50_Best.jpg
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2814922/5604713/LA_50_Best_Restaurants_Logo.jpg

