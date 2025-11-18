LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS, 2025년 51-100위까지 확장 명단 공개

런던 , 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants이 오늘 각 지역의 활기차고 다양한 요리 문화를 기리는 취지에서 No.51부터 No.100까지의 순위를 매긴 확장 명단을 발표했다. 업계 전문가 300명의 투표로 결정된 확장 명단에는 탁월한 요리 솜씨를 자랑하는 26개 도시의 레스토랑이 이름을 올렸다. 이 명단은 S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는 Latin America's 50 Best Restaurants 시상식에 앞서 발표되었으며, 시상식은 12월 2일 과테말라 안티구아에서 열린다.

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS REVEALS THE EXTENDED 51-100 LIST FOR 2025

리마의 Shizen이 No.62에 오르며 처음으로 순위권에 진입한 가운데, 올해 순위에는 11개 도시의 13개 레스토랑이 새로 가세했다. 상파울루는 확장된 리스트에서 6개 레스토랑으로 선두를 달리고 있으며, 이는 2024년 대비 눈에 띄는 증가세다. 올해 재진입한 5개의 레스토랑 외에, Cepa(No.73)가 새로 가세했다. 부에노스아이레스, 멕시코시티, 파나마시티, 산티아고는 각각 4개의 레스토랑이 이름을 올렸다. 멕시코시티의 Pujol이 No.51 자리에 올라 확장 명단에서 가장 높은 순위를 기록했으며, 살바도르의 Origem이 No.52로 그 뒤를 이었다.

새로 순위에 진입한 레스토랑 중 주목할 만한 그 밖의 레스토랑으로는 파나마 시티의 Umi(No.72)와 Caleta(No.91), 리우데자네이루의 Oseille(No.65), 멕시코 시티의 Em(No.71), 카라카스의 La Casa Bistró(No.89), 보고타의 Selma(No.96), 산티아고의 Fukasawa(No.100)가 있다. 코르도바의 El Papagayo도 No.78에 오르며 재진입했다. American Express One To Watch Award를 수상한 과테말라시티의 Ana(No.94)가 처음으로 순위권에 들었고, Champions of Change Award 2025를 수상했던 Chef Inés Páez Nin (Chef Tita)가 이끄는 소수아의 Aguají(No.88)도 명단에 이름을 새겼다.

Latin America's 50 Best Restaurants 콘텐츠 디렉터 William Drew는 다음과 같이 소감을 밝혔다. "2025년 No.51부터 No.100까지의 라틴 아메리카 지역 레스토랑 순위를 공개하게 되어 진심으로 기쁘다. 이 확장된 순위는 50 Best가 뛰어난 재능의 폭넓은 스펙트럼을 기리겠다는 약속의 핵심이며, 음식 중심 여행에 대한 수요가 계속해서 놀라운 성장세를 보이는 가운데 라틴 아메리카 전역의 더 많은 놀라운 여행지를 조명하는 훌륭한 플랫폼 역할을 할 것입니다."

51-100위 명단에 오른 레스토랑도 Latin America's 50 Best Restaurants 2025 시상식에서 축하받게 된다. 시상식은 2025년 12월 2일 과테말라 시각 오후 8시에 여기 50 Best 유튜브 채널에서 생중계된다.

