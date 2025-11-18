LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS DÉVOILE LA LISTE ÉLARGIE DES 51-100 POUR 2025

LONDRES, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants présente aujourd'hui sa liste élargie d'établissements classés du No.51 au No.100, célébrant le paysage culinaire dynamique et diverse de la région. Établie à partir des votes de 300 experts du secteur, cette liste présente des restaurants de 26 villes, mettant en valeur l'excellence gastronomique régionale. Elle précède la prestigieuse cérémonie de remise des prix Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, qui aura lieu le 2 décembre à Antigua, au Guatemala.

Pour consulter la liste complète des 51-100, cliquez sur ici .

Le classement de cette année comprend 13 nouveaux restaurants dans 11 villes, dont le Shizen, à Lima, qui entre à la place No.62. São Paulo arrive en tête avec six restaurants présents sur la liste élargie, une augmentation notable par rapport à 2024, dont cinq établissements qui reviennent et le nouveau venu, Cepa (No.73). Buenos Aires, Mexico City, Panama City et Santiago ont chacun quatre entrées. Mexico City garde la place No.51, avec Pujol, suivie de près par Origem, du Salvador, à la place No.52.

Parmi les autres nouvelles entrées notables, citons Umi (No.72) et Caleta (No.91) à Panama City ; Oseille (No.65) à Rio de Janeiro ; Em (No.71) à Mexico ; La Casa Bistró (No.89) à Caracas ; Selma (No.96) à Bogota et Fukasawa (No.100) à Santiago. El Papagayo, à Córdoba, réintègre également la liste à la place No.78. Ana (No.94) de Guatemala City fait sa première apparition et obtient le American Express One To Watch Award, tandis qu'Aguají (No.88) de Sosúa entre sous la direction de la chef Inés Páez Nin (Chef Tita), lauréate du Champions of Change Award 2025.

William Drew, Directeur du Contenu Latin America's 50 Best Restaurants, commente : « C'est avec un immense plaisir que nous dévoilons la liste des restaurants classés du No.51 au No.100 en Amérique latine pour 2025. Cette liste élargie est fondamentale pour l'engagement de 50 Best à célébrer l'étendue de talents remarquables. Elle est une formidable plateforme qui met en lumière davantage de destinations incroyables à travers l'Amérique latine, alors que l'appétit pour les voyages gastronomiques continue de croître de manière impressionnante. »

Les établissements figurant sur la liste élargie 51-100 seront célébrés lors de la cérémonie de remise des prix décernés par Latin America's 50 Best Restaurants 2025. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de 50 Best cliquez ici à 20 heures, heure du Guatemala, le 2 décembre 2025.

