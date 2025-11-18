LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS DA A CONOCER LA LISTA AMPLIADA DEL PUESTO 51-100 PARA 2025

LONDRES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Latin America's 50 Best Restaurants presenta su lista ampliada de establecimientos clasificados en los puestos No.51 al No.100, que celebra el panorama culinario dinámico y diverso de la región. Esta lista se compiló a partir de los votos de 300 expertos del sector, incluye restaurantes de 26 ciudades y destaca la excelencia gastronómica. La lista precede a la prestigiosa ceremonia de entrega de premios de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino y Acqua Panna, que tendrá lugar el 2 de diciembre en Antigua, Guatemala.

La clasificación de este año incluye 13 nuevos restaurantes de 11 ciudades, con Shizen de Lima que debuta en el puesto No.62. São Paulo encabeza la lista ampliada con seis restaurantes, lo que representa un notable aumento con respecto a 2024, incluidos cinco establecimientos que repiten y una nueva incorporación, Cepa (No.73). Buenos Aires, Ciudad de México, Panamá y Santiago, cada una aporta cuatro incorporaciones. Ciudad de México mantiene el puesto No.51, ahora representada por Pujol, seguida de cerca por Origem, de Salvador, en el puesto No.52.

Otras incorporaciones importantes son: Umi (No.72) y Caleta (No.91) de Ciutad de Panamá; Oseille (No.65) de Río de Janeiro; Em (No.71) de Ciudad de México; La Casa Bistró (No.89) de Caracas; Selma (No.96) de Bogotá y Fukasawa (No.100) de Santiago. Además, El Papagayo de Córdoba entra a la lista en el puesto No.78. Ana (No.94) de Ciudad de Guatemala se incorpora por primera vez y se adjudica el American Express One To Watch Award, mientras que Aguají (No.88) de Sosúa entra bajo la dirección de la chef Inés Páez Nin (Chef Tita), ganadora del Champions of Change Award 2025.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, comenta: "Es un inmenso placer para nosotros dar a conocer la lista de restaurantes clasificados en el puesto No.51 al No.100 en América Latina para 2025. Esta lista ampliada es fundamental para el compromiso de 50 Best de celebrar la amplitud de talentos extraordinarios y sirve como una plataforma fantástica para destacar más destinos increíbles en toda América Latina, ya que el interés por los viajes centrados en la gastronomía sigue creciendo de una forma impresionante".

Los establecimientos reconocidos en la lista ampliada del puesto 51-100 serán homenajeados en la ceremonia de entrega de premios del Latin America's 50 Best Restaurants 2025. El evento se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de 50 Best aquí, a las 20:00, hora de Guatemala, el 2 de diciembre de 2025.

