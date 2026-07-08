Legendary Entertainment e Warner Bros. Pictures revelam Dune: Trailer da terceira parte e imagens dos bastidores mostrando Abu Dhabi como Arrakis

A Abu Dhabi Film Commission (ADFC) também compartilhou novas imagens de bastidores das filmagens no imaculado Deserto de Liwa de Abu Dhabi para Dune: Part Three, com Denis Villeneuve com elenco e equipe no local e mostrando a parceria contínua entre a Comissão e a Legendary em todos os três filmes nos últimos sete anos. Em toda a franquia, as paisagens arrebatadoras e sobrenaturais de Liwa deram vida a Arrakis e ajudaram a definir alguns de seus momentos cinematográficos mais icônicos.

Dune: Parte Três leva a trilogia de Denis Villeneuve a uma conclusão de tirar o fôlego, ambientada quase duas décadas depois que Paul Atreides assumiu o controle do Imperium. Agora um imperador implacável, Paul deve enfrentar as consequências de seu reinado à medida que antigos aliados retornam, novas ameaças aterrorizantes emergem e a traição se esconde em cada sombra. Assombrado por visões de colapso imperial e pelo reaparecimento de seu amor há muito perdido, Paul é arrastado para uma conspiração arrebatadora, com Chani no centro de seu mistério que se desenrola. À medida que a rebelião se forma e os inimigos se aproximam, Paul deve enfrentar o verdadeiro custo do poder e o destino daqueles que mais ama.

Grande em escala e íntimo em emoção, Duna: Parte Três oferece uma conclusão poderosa e poética para um dos épicos definidores do nosso tempo. Com base no legado visual estabelecido em Dune (2021) e Dune: Part Two (2024), as dramáticas paisagens desérticas de Abu Dhabi mais uma vez desempenham um papel central em dar vida ao mundo de Arrakis.

"A oportunidade de trabalhar novamente com o incrível elenco e equipe de Dune: Parte Três como as estrelas do deserto de Liwa de Abu Dhabi como Arrakis para o capítulo culminante de Denis Villeneuve foi realmente um momento pungente e crucial para todo o ecossistema criativo de Abu Dhabi. Mais de 600 indivíduos baseados nos Emirados Árabes Unidos estiveram envolvidos nas filmagens de 31 dias, desde seis estagiários e 38 residentes em cenas de multidões até 206 equipes locais e 336 indivíduos de nossa indústria criativa mais ampla, incluindo fornecedores e motoristas, o impacto de Dune: Parte Três é enorme. Nós, como o resto do mundo, estamos agora em uma emocionante jornada de contagem regressiva para o dia 16 de dezembro, quando veremos a fruição de tantos esforços individuais, que se uniram para fornecer uma colaboração perfeita com a Legendary Entertainment."comentou Sameer Al Jaberi, chefe da Abu Dhabi Film Commission.

"Voltando ao deserto de Liwa, em Abu Dhabi, para Duna: a Parte Três nunca esteve em dúvida. Não consigo pensar em nenhum outro lugar do mundo que forneça imagens tão impressionantes, bem como o apoio que recebemos da Abu Dhabi Film Commission e de nossos parceiros em todos os três filmes. As pessoas, a equipe e os recursos em Abu Dhabi fizeram com que uma tarefa incrivelmente difícil parecesse confortável e fácil, e a atenção aos detalhes e o cuidado demonstrado ao nosso elenco e à equipe foram excepcionais ", disse Herb Gains, vice-presidente executivo de produção física da Legendary Entertainment.

Dune: Part Three foi apoiado pela Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA) e pela Abu Dhabi Film Commission, com a Image Nation Abu Dhabi atuando como parceira de produção e a Epic Films como prestadora de serviços de produção local. A produção também se beneficiou do programa de descontos de reembolso de Abu Dhabi e de uma equipe local altamente qualificada de 206 pessoas, incluindo 12 dublês que se juntaram a 336 empreiteiros e motoristas locais, ressaltando o crescimento contínuo do emirado como um dos principais destinos do cinema internacional de grande escala. A filmagem de 31 dias em Abu Dhabi, que incluiu dois dias em Al Ain, também exigiu a assistência de 38 pessoas para apoiar nas cenas da multidão na câmera, enquanto seis jovens estagiários talentosos apoiaram em papéis de produção fora da câmera.

"Trabalhar com alguns dos principais criadores de filmes do mundo e ser capaz de trazer a autenticidade de como uma nação funciona harmoniosamente dentro de um ambiente desértico me deu grande orgulho como um emirado, e agora poder ver nossas belas paisagens e talentos locais na tela se baseará nesse orgulho, já que o mundo vê Arrakis nas telas novamente", disse Mohamed F Mostafa, dublê de Duna: Parte Três.

"A relação duradoura entre a Legendary Entertainment e a Abu Dhabi Film Commission dura mais de uma década e reflete um compromisso compartilhado de apoiar produções de classe mundial. Ao longo desse tempo, Abu Dhabi provou ser um parceiro confiável, fornecendo a experiência, a infraestrutura e a colaboração necessárias para executar com sucesso as produções em escala global. A trilogia Duna é uma prova da força desse relacionamento, e estamos orgulhosos do que conquistamos juntos ", disse Sam Kozhaya, vice-presidente executivo de operações e desenvolvimento corporativo da Legendary Entertainment.

Dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Villeneuve e Brian K. Vaughan, Dune: Part Three é baseado nos romances escritos por Frank Herbert e entrega a conclusão épica da trilogia de Villeneuve. O filme é estrelado por Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, com Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy e Robert Pattinson e Javier Bardem, e apresenta os recém-chegados Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam uma produção cinematográfica lendária, um filme de Denis Villeneuve, Dune: Parte Três. O filme estreia apenas nos cinemas e IMAX® na América do Norte em 18 de dezembro de 2026 e internacionalmente a partir de 16 de dezembro de 2026, e será distribuído em todo o mundo pela Warner Bros. Pictures e na China pela Legendary East.

FONTE Abu Dhabi Film Commission (ADFC)