"ليجندري إنترتينمنت" و"وارنر براذرز بيكتشرز" تطلقان الإعلان الترويجي للجزء الثالث من فيلم «الكثيب» (Dune) وتكشفان عن صور حصرية من كواليس التصوير في أبوظبي التي ظهرت على هيئة كوكب «أراكيس» الأسطوري

كما كشفت لجنة أبوظبي للأفلام عن مجموعة جديدة من الصور الحصرية من كواليس تصوير الفيلم في صحراء ليوا في أبوظبي، والتي تُظهر المخرج فيلنوف بجانب طاقم العمل والممثلين، وتعكس دور الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين اللجنة وشركة"ليجندري إنترتينمنت"، والتي أسهمت في تصوير الأجزاء الثلاثة من السلسلة في أبوظبي على مدى سبعة أعوام. وخلال هذه الرحلة السينمائية، شكّلت المناظر الطبيعية الاستثنائية لصحراء ليوا في أبوظبي، الخلفية البصرية لكوكب «أراكيس» الأسطوري، ما ساعد في تقديم عدد من أكثر المشاهد شهرةً وتميزاً في السلسلة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم الكثيب (Dune)، حول الفترة التي تلت استيلاء "بول أتريدس" على عرش الإمبراطورية بنحو عشرين عاماً، ليجد نفسه، بعد أن أصبح إمبراطوراً عديم الرحمة، في مواجهة مباشرة مع تبعات قراراته، حيث يعود حلفاء الماضي، وتظهر تهديدات جديدة تتنامي فيها المؤامرات التي تهدد مستقبل الإمبراطورية. وفي ظل انهيار الحكم المصاحب لعودة الحبيبة المفقودة، ينجرف "أتريدس" إلى صراع مصيري تتصدره «تشاني»، في مواجهة حتمية بين الحفاظ على السلطة وحماية مستقبل من يحبهم.

ويقدم الفيلم خاتمة ملحمية تمزج بين الضخامة البصرية والبعد الإنساني، مستكملاً الإرث السينمائي الذي رسخه الجزءان الأول والثاني من الفيلم، حيث تعود المناظر الصحراوية الخلابة في أبوظبي لتؤدي دوراً محورياً في تجسيد كوكب «أراكيس».

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: "يشكل التعاون مجدداً مع شركة "ليجندري إنترتينمنت" في الجزء الختامي من ثلاثية فيلم الكثيب (Dune) محطة مهمة في مسيرة قطاع الإنتاج السينمائي في أبوظبي، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى شركات الإنتاج العالمية، ليعكس هذا الإنتاج الأثر الاقتصادي والإبداعي المتنامي الذي يحققه استقطاب الإنتاجات العالمية. نرتقب مشاهدة ثمرة هذا التعاون المشترك حين يتم عرض الفيلم في ديسمبر المقبل".

شارك في تصوير الجزء الثالث من الفيلم، الذي استمر 31 يوماً، شملت يومين في منطقة العين، أكثر من 600 شخص من الكفاءات المقيمة في دولة الإمارات، من بينهم ستة متدربين اكتسبوا خبرات عملية من خلال عملهم ضمن فرق الإنتاج خلف الكاميرا، بدعم من قسم تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، و38 مشاركاً في مشاهد الحشود، و206 من أفراد طواقم العمل المحلية، من بينهم 12 مؤدياً للمشاهد الخطرة، إضافة إلى 336 من العاملين في القطاعات المساندة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والضيافة والنقل.

ومن جانبه، قال هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج في شركة "ليجندري إنترتينمنت": "كان اختيار صحراء ليوا لتصوير الجزء الثالث أمراً بديهياً، فمن الصعب العثور على موقع آخر في العالم يجمع بين هذا التنوع الطبيعي الساحر وكذلك الحصول على الدعم الاستثنائي الذي قدمته لجنة أبوظبي للأفلام وشركاؤها طوال أجزاء السلسلة الثلاثة. لقد أسهمت الكفاءات المحلية والبنية الإنتاجية المتطورة في أبوظبي في إنجاز مشروع بهذا الحجم وبكفاءة عالية، فيما كان الاهتمام بأدق التفاصيل وراحة فريق العمل عاملاً أساسياً في نجاح التجربة."

حظي الفيلم بدعم هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، فيما شاركت « إيمج نيشن ستوديوز » كشريك إنتاجي، وتولت شركة "Epic Films" تنفيذ خدمات الإنتاج المحلية. كما استفاد المشروع من مزايا برنامج الحوافز المعزز الذي تقدمه اللجنة.

وقال محمد مصطفى، منسق المشاهد الخطرة في الجزء الثالث من الفيلم: "منحني العمل إلى جانب نخبة من أبرز صناع السينما في العالم فرصة استثنائية. وشعرت بفخر كبير لرؤية البيئة الصحراوية الإماراتية وما تتميز به من أصالة تتجسد على الشاشة الكبيرة. وعندما يشاهد العالم المواقع الطبيعية في أبوظبي والمواهب الإماراتية وهي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد كوكب «أراكيس»، لا أستطيع أن أصف حجم الفخر والاعتزاز الذي سيشعر به كل من أسهم في إنجاح هذا العمل."

وقال سام كوزايا، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وتطوير الأعمال في شركة "ليجندري إنترتينمنت": "تمتد شراكتنا مع لجنة أبوظبي للأفلام لأكثر من عقد، وهي شراكة تقوم على رؤية مشتركة لدعم الإنتاجات العالمية. وخلال هذه السنوات، أثبتت أبوظبي أنها شريك موثوق يمتلك الخبرات والبنية التحتية والقدرات الإنتاجية اللازمة لتنفيذ أضخم المشاريع السينمائية. نحن فخورون بما حققناه معاً، وتعكس ثلاثية فيلم الكثيب (Dune) قوة هذه الشراكة."

الجزء الثالث من الفيلم يختتم الثلاثية السينمائية التي حققت نجاحاً عالمياً واسعاً، والمقتبسة من الرواية الكلاسيكية الخالدة «الكثيب» للكاتب فرانك هربرت. الفيلم من إخراج ي دينيس فيلنوف، وشارك في كتابة السيناريو برايان فوغان، ومن بطولة تيموثي شالاميه، وزندايا، وجيسون موموا، وفلورنس بيو، وريبيكا فيرغسون، وإيزاك دي بانكولي، وشارلوت رامبلينغ، وآنا تايلور جوي، وروبرت باتينسون، وخافيير بارديم، إلى جانب ناكوا وولف موموا وإيدا بروك. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم حصرياً في دور السينما وشاشات IMAX ابتداءً من 16 ديسمبر 2026 عالمياً، و18 ديسمبر 2026 في أمريكا الشمالية.