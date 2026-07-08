레전더리 엔터테인먼트와 워너 브라더스 픽처스, 듄: 파트 3 예고편과 비하인드신 이미지 공개…아라키스로 구현된 아부다비 눈길

듄: 파트 3는 폴 아트레이데스(Paul Atreides)가 제국의 지배권을 장악한 후 20년 정도 지난 시점이 배경으로, 드니 빌뇌브 감독의 3부작을 숨 막히는 결말로 이끌게 된다. 이제 무자비한 황제가 된 폴은 자신의 통치가 초래한 결과와 마주해야 한다. 오래된 동맹들이 돌아오고, 공포스러운 새로운 위협이 등장하며, 배신은 그림자마다 도사리고 있다. 제국 붕괴에 대한 환영과 오래전 잃어버린 사랑의 재등장에 사로잡힌 폴은 채니가 중심에 있는 거대한 음모 속으로 끌려 들어간다. 반란이 무르익고 적들이 포위망을 좁혀오는 가운데, 폴은 권력의 진정한 대가와 자신이 가장 사랑하는 이들의 운명에 직면해야 한다.

장대한 규모와 섬세한 감정이 어우러진 듄: 파트 3는 우리 시대를 대표하는 대서사에 강렬하고 시적인 결말이 어우러진 작품이다. 듄(Dune)(2021)과 듄: 파트 2(Dune: Part Two)(2024)에서 구축된 시각적 유산을 바탕으로, 아부다비의 극적인 사막 풍경은 다시 한번 아라키스의 세계를 구현하는 데 핵심적 역할을 했다.

사미르 알 자베리(Sameer Al Jaberi) 아부다비 필름 커미션 위원장은 "드니 빌뇌브 감독의 완결편에서 아부다비의 리와 사막이 아라키스로 등장하는 듄: 파트 3의 뛰어난 출연진 및 제작진과 다시 함께 한 것이 아부다비 전체 창작 생태계에는 매우 뜻깊고도 중요한 순간이었다. 31일간 이어진 촬영에는 UAE 인력 600여명이 참여했다. 인턴 6명과 군중 장면에 참여한 주민 38명, 현지 제작진 206명, 케이터링 담당자와 운전기사 등 관련 종사자 336명까지 듄: 파트 3가 미친 영향은 실로 막대하다. 우리 역시 전 세계와 마찬가지로 이제 12월 16일을 향한 기대가 대단히 크다. 그날 우리는 하나로 뭉쳐 레전더리 엔터테인먼트와 완벽한 협업을 이뤄낸 수많은 개인의 노력이 결실을 맺는 순간을 보게 될 것이다"라고 말했다.

허브 게인스(Herb Gains) 레전더리 엔터테인먼트 제작 총괄 수석부사장은 "듄: 파트 3의 촬영지는 당연히 아부다비의 리와 사막이어야 했다. 세 영화 내내 아부다비 필름 커미션과 현지 파트너들로부터 받은 지원은 물론, 그처럼 놀라운 이미지를 제공하는 장소는 세계 어디에서도 떠올리기 어렵다. 아부다비의 사람들, 제작진, 자원 덕분에 대단히 어려운 작업이 편안하고 수월하게 진행됐으며, 우리 출연진과 제작진도 세심한 배려와 관심을 받았다"고 말했다.

듄: 파트 3는 크리에이티브 미디어 오소리티 아부다비(Creative Media Authority Abu Dhabi, CMA)와 아부다비 필름 커미션의 지원을 받았으며, 이미지 네이션 아부다비(Image Nation Abu Dhabi)가 제작 파트너로, 에픽 필름스(Epic Films)가 현지 제작 서비스 제공사로 참여했다. 이번 제작에는 아부다비의 캐시백 리베이트 프로그램도 참여했고, 스턴트맨 12명을 포함해 베테랑 현지 제작진 206명과 현지 계약업체 및 운전기사 336명이 함께했다. 대규모 국제 영화 제작을 위한 최고의 목적지로서 아부다비가 꾸준히 성장하고 있음을 보여주는 사례다. 알아인(Al Ain)에서 이틀을 포함해 아부다비에서 31일 동안 진행된 촬영에는 카메라 앞 군중 장면을 지원하기 위해 38명이 필요했으며, 젊고 재능 있는 인턴 6명이 카메라 밖 제작 업무를 지원했다.

듄: 파트 3 스턴트 출연자 모하메드 F 모스타파(Mohamed F Mostafa)씨는 "세계적인 영화 창작자들과 함께 일하며 한 나라가 사막 환경 속에서 어떻게 조화롭게 기능하는지를 진정성 있게 볼 수 있어서 에미리트인으로서 큰 자부심을 느꼈다. 이제 우리의 아름다운 현지 풍경과 인재들이 스크린에 담기는 모습이 공개되면 전 세계가 다시 스크린에서 아라키스를 보게 될 때 이 자부심은 더욱 커질 것"이라고 말했다.

샘 코자야(Sam Kozhaya) 레전더리 엔터테인먼트 운영기업 개발 담당 수석부사장은 "레전더리 엔터테인먼트와 아부다비 필름 커미션 간의 돈독한 관계는 10년 넘게 이어져 왔다. 이는 세계적 수준의 제작을 지원하려는 서로의 의지가 반영된 결과다. 그 기간에 아부다비는 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증해 왔고, 글로벌 규모의 제작을 성공적으로 수행하는 데 필요한 전문성, 인프라, 협업을 제공해 왔다. 듄 3부작은 이러한 관계의 강점을 보여주는 증거이며, 우리는 함께 이룬 성과를 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

드니 빌뇌브가 감독하고 빌뇌브와 브라이언 K. 본(Brian K. Vaughan)이 각본을 맡은 듄: 파트 3는 프랭크 허버트(Frank Herbert)의 소설을 바탕으로 한 작품으로, 빌뇌브 3부작의 장대한 결말이기도 하다. 티모시 샬라메(Timothée Chalamet), 젠데이아(Zendaya), 제이슨 모모아(Jason Momoa), 플로렌스 퓨(Florence Pugh), 레베카 퍼거슨(Rebecca Ferguson), 아이작 드 방콜레(Isaach De Bankolé), 샬럿 램플링(Charlotte Rampling), 안야 테일러조이(Anya Taylor-Joy), 로버트 패틴슨(Robert Pattinson), 하비에르 바르뎀(Javier Bardem)이 출연하며, 나코아울프 모모아(Nakoa-Wolf Momoa)와 아이다 브룩(Ida Brooke)도 이번 편에 새로이 함께 했다.

워너 브라더스 픽처스와 레전더리 픽처스(Legendary Pictures)가 공동 제공하고 레전더리 픽처스가 제작을, 드니 빌뇌브가 듄: 파트 3 감독을 맡았다. 2026년 12월 18일 북미 전역의 극장과 IMAX®에서 단독 개봉하며, 해외에서는 2026년 12월 16일부터 개봉한다. 전 세계 배급은 워너 브라더스 픽처스가, 중국 배급은 레전더리 이스트(Legendary East)가 맡는다.

SOURCE Abu Dhabi Film Commission (ADFC)