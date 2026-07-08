Legendary Entertainment und Warner Bros. Pictures enthüllen den Trailer und Bilder hinter den Kulissen von „Dune: Teil 3", die Abu Dhabi als Arrakis präsentieren

Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC) veröffentlichte zudem neue Bilder hinter den Kulissen von den Dreharbeiten in der unberührten Liwa-Wüste in Abu Dhabi für den Film : „Dune: Teil 3" – mit Denis Villeneuve sowie Darstellern und Crewmitgliedern am Drehort – beleuchtet die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Legendary bei allen drei Filmen in den vergangenen sieben Jahren. In der gesamten Filmreihe haben Liwas weitläufige, außerirdisch anmutende Landschaften Arrakis zum Leben erweckt und dazu beigetragen, einige der ikonischsten Momente der Filmreihe zu prägen.

„Dune: Teil 3", bildet den atemberaubenden Abschluss von Denis Villeneuves Trilogie, deren Handlung fast zwei Jahrzehnte nach der Machtübernahme durch Paul Atreides im Imperium spielt. Als skrupelloser Kaiser muss sich Paul nun den Folgen seiner Herrschaft stellen, während alte Verbündete zurückkehren, schreckliche neue Bedrohungen auftauchen und hinter jedem Schatten Verrat lauert. Von Visionen vom Zusammenbruch des Imperiums und dem Wiederauftauchen seiner längst verlorenen Liebe heimgesucht, wird Paul in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen, in deren Zentrum Chani steht. Während sich eine Rebellion zusammenbraut und die Feinde immer näher rücken, muss sich Paul mit dem wahren Preis der Macht und dem Schicksal derer auseinandersetzen, die er am meisten liebt.

Großartig im Ausmaß und intim in der Gefühlswelt: „Dune: Teil 3 " bildet den kraftvollen und poetischen Abschluss eines der prägendsten Epen unserer Zeit. Aufbauend auf dem visuellen Erbe, das in „Dune:" (2021) und geschaffen wurde: „Teil 2 " (2024) – Auch hier spielen die dramatischen Wüstenlandschaften Abu Dhabis wieder eine zentrale Rolle dabei, die Welt von Arrakis zum Leben zu erwecken.

„Die Gelegenheit, erneut mit der unglaublichen Besetzung und dem Team von ‚Dune: Teil 3' zusammenzuarbeiten, in dem die Liwa-Wüste in Abu Dhabi als Arrakis in Denis Villeneuves abschließendem Teil die Hauptrolle spielt, war wirklich ein bewegender und entscheidender Moment für das gesamte kreative Ökosystem von Abu Dhabi. Über 600 Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren an den 31 Drehtagen beteiligt – von sechs Praktikanten und 38 Statisten in Massenszenen bis hin zu 206 Mitgliedern der lokalen Crew und 336 Personen aus unserer gesamten Kreativbranche, darunter Caterer und Fahrer. Die Auswirkungen von ‚Dune: Teil 3' sind riesig. Wie der Rest der Welt befinden auch wir uns nun auf einer spannenden Countdown-Reise bis zum 16. Dezember, an dem wir die Früchte so vieler individueller Bemühungen sehen werden, die zusammen eine nahtlose Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment ermöglicht haben", kommentierte Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission.

„Zurück in der Liwa-Wüste von Abu Dhabi für „Dune: Teil 3" stand nie in Frage. Mir fällt kein anderer Ort auf der Welt ein, der so atemberaubende Bilder bietet und uns zudem bei allen drei Filmen so großartig unterstützt hat wie die Abu Dhabi Film Commission und unsere Partner dort. Die Menschen, die Crew und die Ressourcen in Abu Dhabi haben dafür gesorgt, dass sich ein unglaublich schwieriges Unterfangen angenehm und einfach anfühlte, und die Liebe zum Detail sowie die Fürsorge, die unseren Darstellern und unserer Crew entgegengebracht wurden, waren außergewöhnlich", sagte Herb Gains, EVP of Physical Production bei Legendary Entertainment.

Dune: Teil 3 wurde von der Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA) und der Abu Dhabi Film Commission unterstützt, wobei Image Nation Abu Dhabi als Produktionspartner und Epic Films als lokaler Produktionsdienstleister fungierten. Die Produktion profitierte zudem vom Cashback-Rückerstattungsprogramm Abu Dhabis und einem hochqualifizierten lokalen Team, darunter 206 Stunt-Darsteller, zu denen 336 lokale Auftragnehmer und Fahrer hinzukamen, was das anhaltende Wachstum des Emirats als erstklassigen Standort für internationale Großfilmproduktionen unterstreicht. Für die 31-tägigen Dreharbeiten in Abu Dhabi, darunter zwei Tage in Al Ain, wurden zudem 38 Personen benötigt, die bei den Massenszenen vor der Kamera halfen, während sechs junge, talentierte Praktikanten hinter den Kulissen in verschiedenen Produktionsaufgaben unterstützten.

„Die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Filmschaffenden und die Möglichkeit, die Authentizität einer Nation, die harmonisch in einer Wüstenumgebung lebt, darzustellen, hat mich als Emirati mit großem Stolz erfüllt. Und nun, da die Welt Arrakis wieder auf der Leinwand sehen kann, wird dieser Stolz noch weiter wachsen, wenn unsere wunderschönen heimischen Landschaften und Talente auf der Leinwand zu sehen sind", sagte Mohamed F. Mostafa, Stuntman bei „Dune: Teil 3".

„Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Legendary Entertainment und der Abu Dhabi Film Commission erstreckt sich über mehr als ein Jahrzehnt und spiegelt das gemeinsame Engagement für die Förderung von Produktionen von Weltklasse wider. In all dieser Zeit hat sich Abu Dhabi als zuverlässiger Partner erwiesen, der das Fachwissen, die Infrastruktur und die Zusammenarbeit bereitstellt, die für die erfolgreiche Umsetzung von Produktionen auf globaler Ebene erforderlich sind. Die ‚Dune'-Trilogie ist ein Beweis für die Stärke dieser Beziehung, und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", sagte Sam Kozhaya, EVP für Operations und Unternehmensentwicklung bei Legendary Entertainment.

Unter der Regie von Denis Villeneuve und nach einem Drehbuch von Villeneuve und Brian K. Vaughan: Dune: Teil 3 basiert auf den Romanen von Frank Herbert und bildet den epischen Abschluss von Villeneuves Trilogie. In den Hauptrollen sind Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson und Javier Bardem zu sehen; außerdem sind die Newcomer Nakoa-Wolf Momoa und Ida Brooke mit von der Partie.

Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures präsentieren eine Produktion von Legendary Pictures, einen Film von Denis Villeneuve: „Dune: Teil 3". Der Film läuft ab dem 18. Dezember 2026 ausschließlich in Kinos und IMAX-Kinos® in ganz Nordamerika sowie ab dem 16. Dezember 2026 international und wird weltweit von Warner Bros. vertrieben. Fotos und in China von Legendary East.