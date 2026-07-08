Legendary Entertainment 與 Warner Bros. Pictures 正式發佈《沙丘瀚戰：第三章》預告片及幕後花絮照，展現阿布扎比化身厄拉科斯的壯闊面貌

《沙丘瀚戰：第三章》 為 Denis Villeneuve 的三部曲寫下震撼人心的終章，故事發生在 Paul Atreides 奪取帝國統治權近二十年後。 如今身為冷酷無情的皇帝，Paul 必須承受其統治帶來的代價，昔日盟友歸來、恐怖的新威脅浮現，而背叛亦無處不在。 Paul 因帝國覆亡的幻象及失散多年的摯愛再度現身而飽受困擾，並被捲入一場牽連甚廣的陰謀，而這個逐步揭開的謎團正以 Chani 為核心。 隨着叛亂醞釀、敵人步步進逼，Paul 必須直面權力的真正代價，以及他最愛之人的命運。

《沙丘瀚戰：第三章》格局宏大而情感細膩，為我們這個時代極具代表意義的史詩鉅作，畫下鏗鏘有力而詩意盎然的句號。 承襲《沙丘瀚戰》(2021) 及《沙丘瀚戰：第二章》(2024) 所奠定的視覺傳承，阿布扎比壯闊的沙漠景觀再次發揮核心作用，令厄拉科斯世界栩栩如生。

Abu Dhabi Film Commission 主席 Sameer Al Jaberi 評論道：「「能夠再次與《沙丘瀚戰：第三章》的一眾出色演員及製作團隊合作，並讓阿布扎比的利瓦沙漠在 Denis Villeneuve 的系列終章中化身厄拉科斯，對阿布扎比整個創意產業生態系統而言，確實是意義深遠且舉足輕重的時刻。 為期 31 天的拍攝，動員了超過 600 名駐阿聯酋人員參與，從 6 名實習生、38 名擔任群眾演員的居民，到 206 名本地劇組人員，以及來自廣泛創意產業的 336 名人員（包括餐飲和司機），《沙丘瀚戰：第三章》 帶來的影響極為深遠。 我們與世界其他地方的人一樣，現正踏上令人萬分期待的倒數之旅，期待 12 月 16 日到來，屆時將親睹眾志成城的豐碩成果，這份匯聚各方心血的無間合作，成就了與 Legendary Entertainment 的無縫協作。」

Legendary Entertainment 實體製作執行副總裁 Herb Gains 表示：「重返阿布扎比的利瓦沙漠拍攝 《沙丘瀚戰：第三章》，從來都是毋庸置疑的選擇。 我想不到世上還有哪個地方，既能呈現如此震撼的畫面，又能像 Abu Dhabi Film Commission 及當地合作夥伴一樣，在三部電影的製作過程中一直給予我們鼎力支持。 阿布扎比的團隊、劇組人員及資源配套，令這項艱鉅非常的任務化為舉重若輕的從容體驗，其對演員及製作團隊那份一絲不苟的專注及體貼入微的關懷，更是令人難忘。」

《沙丘瀚戰：第三章》獲 Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA) 及 Abu Dhabi Film Commission 支持，並由 Image Nation Abu Dhabi 擔任製作夥伴，Epic Films 則擔任本地製作服務供應商。 此製作亦受惠於阿布扎比的現金回贈計劃，並有 206 名藝超群的本地劇組人員參與，包括 12 名特技演員，另有 336 名本地承包商及司機加入，突顯該酋長國作為大型國際電影製作首選拍攝地的地位持續提升。 為期 31 天的阿布扎比拍攝行程（包括在艾因的 2 天），亦動員了 38 名人員協助處理幕前的群眾場面，另有 6 名才華出眾的年輕實習生參與幕後製作工作。

《沙丘瀚戰：第三章》特技演員 Mohamed F Mostafa 表示：「能夠與一些全球頂尖的電影創作人才合作，並真實呈現一個國家如何在沙漠環境中和諧運作，令身為阿聯酋人的我深感自豪。如今，當世界再次在銀幕上看到厄拉科斯，我們美麗的本地景觀與人才亦得以登上銀幕，令我更感自豪。」

Legendary Entertainment 營運與企業發展執行副總裁 Sam Kozhaya 表示：「Legendary Entertainment 與 Abu Dhabi Film Commission 之間歷久彌堅的合作關係已跨越十多年，體現雙方對支持世界級製作的共同承諾。 多年來，阿布扎比已證明自己是可靠的合作夥伴，提供在全球層面成功執行製作所需的專業技術、基礎建設及協作配套。 《沙丘瀚戰》三部曲充分證明了這段合作關係的深厚實力，我們亦為共同取得的成果感到自豪。」

由 Denis Villeneuve 執導，並與 Brian K. Vaughan 共同編劇，《沙丘瀚戰：第三章》改編自 Frank Herbert 所著的小說，為 Villeneuve 的三部曲帶來史詩式結局。 電影主演陣容包括 Timothée Chalamet、Zendaya、Jason Momoa、Florence Pugh、Rebecca Ferguson 及 Isaach De Bankolé，另有 Charlotte Rampling、Anya Taylor-Joy、Robert Pattinson 及 Javier Bardem 參演，新晉演員 Nakoa-Wolf Momoa 與 Ida Brooke 亦會亮相。

Warner Bros. Pictures 與 Legendary Pictures 呈獻，Legendary Pictures 製作，Denis Villeneuve 執導的《沙丘瀚戰：第三章》。 本片將於 2026 年 12 月 18 日在北美地區僅於戲院及 IMAX® 上映，並於 2026 年 12 月 16 日起在其他國際市場上映；本片由 Warner Bros. Pictures 負責全球發行，中國地區則由 Legendary East 發行。

SOURCE Abu Dhabi Film Commission (ADFC)