Legendary Entertainment et Warner Bros. Des images dévoilent « Dune » : Bande-annonce de la troisième partie et images des coulisses de présentant Abu Dhabi sous les traits d'Arrakis

La Commission du cinéma d'Abou Dhabi (ADFC) a également dévoilé de nouvelles images des coulisses du tournage de « Dune : dans le désert immaculé de Liwa, à Abou Dhabi : Troisième partie », mettant en scène Denis Villeneuve aux côtés des acteurs et de l'équipe de tournage sur le plateau, et soulignant le partenariat continu entre la Commission et Legendary tout au long de ces trois films au cours des sept dernières années. Tout au long de la saga, les paysages grandioses et surnaturels de Liwa ont donné vie à Arrakis et ont contribué à faire de certains moments cinématographiques parmi les plus emblématiques de l'univers.

Tournage de Dune, La troisième partie, clôt de manière époustouflante la trilogie de Denis Villeneuve, dont l'action se déroule près de deux décennies après que Paul Atreides a pris le contrôle de l'Imperium. Devenu un empereur impitoyable, Paul doit faire face aux conséquences de son règne alors que d'anciens alliés refont surface, que de nouvelles menaces terrifiantes apparaissent et que la trahison se cache dans chaque ombre. Hanté par des visions de l'effondrement de l'Empire et par la réapparition de son amour perdu depuis longtemps, Paul se retrouve entraîné dans une vaste conspiration, dont Chani est au cœur du mystère qui se dévoile peu à peu. Alors que la rébellion gronde et que les ennemis se rapprochent, Paul doit faire face au véritable prix du pouvoir et au sort de ceux qu'il aime le plus.

D'une ampleur grandiose et d'une émotion intime, cDune : La troisième partie», apporte une conclusion puissante et poétique à l'une des épopées phares de notre époque. S'inspirant de l'univers visuel créé dans Dune (2021) et Dune : Deuxième partie (2024) les paysages désertiques spectaculaires d'Abu Dhabi jouent une fois de plus un rôle central pour donner vie à l'univers d'Arrakis.

« L'occasion de retravailler avec l'incroyable équipe d'acteurs et de techniciens de « Dune : Troisième partie », où le désert de Liwa, à Abu Dhabi, incarne Arrakis dans le dernier volet de la saga de Denis Villeneuve, a véritablement marqué un moment poignant et décisif pour l'ensemble de l'écosystème créatif d'Abu Dhabi. Plus de 600 personnes basées aux Émirats arabes unis ont participé au tournage de 31 jours, allant de cinq stagiaires et 38 figurants dans les scènes de foule à 206 membres de l'équipe locale et 336 personnes issues de notre secteur créatif au sens large, notamment des traiteurs et des chauffeurs. L'impact d' Dune : Troisième partie : « » est un film monumental. « À l'instar du reste du monde, nous sommes désormais engagés dans un compte à rebours passionnant jusqu'au 16 décembre, date à laquelle nous verrons aboutir tant d'efforts individuels, qui se sont unis pour donner lieu à une collaboration sans faille avec Legendary Entertainment. » a commenté , Sameer Al Jaberi, directeur de l'Abu Dhabi Film Commission.

«: retour dans le désert de Liwa, à Abu Dhabi, pour « Dune : La troisième partie », n'a jamais fait de doute. Je ne vois aucun autre endroit au monde qui offre des images aussi époustouflantes, sans parler du soutien que nous avons reçu de la part de la Commission du cinéma d'Abou Dhabi et de nos partenaires sur place pour ces trois films. « Grâce aux habitants, à l'équipe et aux ressources d'Abu Dhabi, cette entreprise incroyablement difficile s'est avérée agréable et facile, et l'attention portée aux détails ainsi que l'attention accordée à nos acteurs et à notre équipe ont été exceptionnelles », a déclaré Herb Gains, vice-président exécutif chargé de la production physique chez Legendary Entertainment.

Tournage de Dune, La troisième partie, intitulée a bénéficié du soutien de la Creative Media Authority d'Abu Dhabi (CMA) et de la Commission du cinéma d'Abu Dhabi, avec Image Nation Abu Dhabi en tant que partenaire de production et Epic Films en tant que prestataire local de services de production. La production a également bénéficié du programme de remboursement d'Abu Dhabi et d'une équipe locale hautement qualifiée, composée notamment de 206 cascadeurs, auxquels se sont joints 336 sous-traitants et chauffeurs locaux, ce qui souligne la croissance continue de l'émirat en tant que destination de choix pour les productions cinématographiques internationales de grande envergure. Le tournage de 31 jours à Abu Dhabi, dont deux jours à Al Ain, a également nécessité l'aide de 38 personnes pour les scènes de foule filmées, tandis que cinq jeunes stagiaires talentueux ont apporté leur soutien dans des rôles de production hors champ.

« Travailler avec certains des plus grands créateurs cinématographiques du monde et pouvoir mettre en avant l'authenticité d'une nation vivant en harmonie au cœur d'un environnement désertique m'a rempli de fierté en tant qu'Émirati. Aujourd'hui, le fait de voir nos magnifiques paysages locaux et nos talents à l'écran ne fera que renforcer cette fierté, alors que le monde redécouvre Arrakis sur grand écran », a déclaré Mohamed F Mostafa, cascadeur sur le tournage de « Dune : Troisième partie. »

« La collaboration de longue date entre Legendary Entertainment et la Commission du cinéma d'Abu Dhabi s'étend sur plus d'une décennie et témoigne d'un engagement commun en faveur du soutien à des productions de niveau mondial. » Tout au long de cette période, Abu Dhabi s'est révélé être un partenaire de confiance, apportant l'expertise, les infrastructures et l'esprit de collaboration nécessaires à la réussite de productions à l'échelle mondiale. La trilogie Dune d' témoigne de la solidité de cette relation, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Sam Kozhaya, vice-président exécutif chargé des opérations et du développement d'entreprise chez Legendary Entertainment.

Réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Villeneuve et Brian K. Vaughan, Dune : La troisième partie, s'inspire des romans de Frank Herbert et offre la conclusion épique de la trilogie de Villeneuve. Le film met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, ainsi que Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson et Javier Bardem, et présente les nouveaux venus Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke.

Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures présentent une production Legendary Pictures, un film de Denis Villeneuve, « Dune : Troisième partie.» Le film sortira exclusivement dans les salles de cinéma et les salles IMAX® en Amérique du Nord le 18 décembre 2026, et à l'international à partir du 16 décembre 2026. Il sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Photos prises en Chine par Legendary East.