Legendary Entertainment y Warner Bros. Pictures presentan Dune: tráiler de la tercera parte e imágenes entre bastidores que muestran a Abu Dabi como Arrakis

La Comisión Cinematográfica de Abu Dabi (ADFC, por sus siglas en inglés) también compartió nuevas imágenes detrás de escena de la filmación en el prístino desierto de Liwa de Abu Dabi para Dune: Parte tres, con Denis Villeneuve con el elenco y el equipo en el lugar y mostrando la continua asociación entre la Comisión y Legendary en las tres películas durante los últimos siete años. En toda la franquicia, los paisajes arrolladores y de otro mundo de Liwa han dado vida a Arrakis y han ayudado a definir algunos de sus momentos cinematográficos más emblemáticos.

Dune: parte tres lleva la trilogía de Denis Villeneuve a una conclusión impresionante, ambientada casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio. Ahora, un emperador despiadado, Paul debe enfrentar las consecuencias de su reinado a medida que regresan los viejos aliados, surgen nuevas amenazas aterradoras y la traición acecha en cada sombra. Atormentado por visiones del colapso imperial y la reaparición de su amor perdido hace mucho tiempo, Paul se ve envuelto en una conspiración arrolladora, con Chani en el centro de su misterio. A medida que se avecina la rebelión y los enemigos se acercan, Paul debe enfrentar el verdadero costo del poder y el destino de aquellos a quienes más ama.

Magnífica en escala e íntima en emoción, Dune: Part Three ofrece una conclusión poderosa y poética a una de las epopeyas definitorias de nuestro tiempo. Basándose en el legado visual establecido en Dune (2021) y Dune: Part Two (2024), los espectaculares paisajes desérticos de Abu Dhabi vuelven a desempeñar un papel central para dar vida al mundo de Arrakis.

"La oportunidad de volver a trabajar con el increíble elenco y equipo de Dune: Part Three mientras el Desierto de Liwa de Abu Dhabi interpreta a Arrakis para la entrega culminante de Denis Villeneuve fue realmente un momento conmovedor y crucial para todo el ecosistema creativo de Abu Dhabi. Más de 600 personas con sede en los Emiratos Árabes Unidos participaron en la sesión de 31 días, desde seis pasantes y 38 residentes en escenas de multitudes hasta 206 miembros del equipo local y 336 personas de nuestra industria creativa más amplia, incluidos proveedores de servicios de catering y conductores, el impacto de Dune: Parte tres es enorme. Nosotros, como el resto del mundo, ahora estamos en un emocionante viaje de cuenta regresiva hasta el 16 de diciembre, cuando veremos el fruto de tantos esfuerzos individuales, que se unieron para proporcionar una colaboración perfecta con Legendary Entertainment ", comentó Sameer Al Jaberi, director de la Abu Dhabi Film Commission.

"Volver al desierto de Liwa de Abu Dabi para Dune: tercera parte nunca estuvo en duda. No puedo pensar en ningún otro lugar del mundo que ofrezca imágenes tan impresionantes, así como el apoyo que hemos recibido de la Comisión Cinematográfica de Abu Dhabi y de nuestros socios en las tres películas. La gente, el equipo y los recursos en Abu Dabi hicieron que una empresa increíblemente difícil se sintiera cómoda y fácil, y la atención al detalle y el cuidado mostrados a nuestro elenco y equipo fueron excepcionales ", dijo Herb Gains, vicepresidente ejecutivo de producción física de Legendary Entertainment.

Dune: Part Three contó con el apoyo de Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA) y la Abu Dhabi Film Commission, con Image Nation Abu Dhabi como socio de producción y Epic Films como proveedor local de servicios de producción. La producción también se benefició del programa de reembolso en efectivo de Abu Dhabi y de un equipo local altamente capacitado de 206 personas, incluidos 12 especialistas a los que se unieron 336 contratistas y conductores locales, lo que subraya el continuo crecimiento del emirato como destino de primer orden para la realización de películas internacionales a gran escala. El rodaje de 31 días en Abu Dhabi, que incluyó dos días en Al Ain, también requirió la asistencia de 38 personas para apoyar con escenas de multitudes en cámara, mientras que seis jóvenes y talentosos pasantes apoyaron en roles de producción fuera de cámara.

"Trabajar con algunos de los principales creativos cinematográficos del mundo y poder aportar la autenticidad de cómo una nación trabaja en armonía dentro de un entorno desértico me dio un gran orgullo como emiratí, y ahora poder ver nuestros hermosos paisajes locales y talento en la pantalla se basará en este orgullo, ya que el mundo vuelve a ver a Arrakis en las pantallas", dijo Mohamed F Mostafa, actor de acrobacias, Dune: Part Three.

"La relación duradera entre Legendary Entertainment y la Abu Dhabi Film Commission abarca más de una década y refleja el compromiso compartido de apoyar producciones de clase mundial. Durante todo ese tiempo, Abu Dhabi ha demostrado ser un socio de confianza, al proporcionar la experiencia, la infraestructura y la colaboración necesarias para ejecutar con éxito las producciones a escala global. La trilogía Dune es un testimonio de la fortaleza de esa relación, y estamos orgullosos de lo que hemos logrado juntos ", dijo Sam Kozhaya, vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Desarrollo Corporativo de Legendary Entertainment.

Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Dune: Part Three se basa en las novelas escritas por Frank Herbert y ofrece la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. La película está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, con Charlotte Rampling, con Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson, y Javier Bardem, y presenta a los recién llegados Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentan una producción de Legendary Pictures, una película de Denis Villeneuve, Dune: Parte tres. La película se estrena solo en los cines y en IMAX® en toda América del Norte el 18 de diciembre de 2026, e internacionalmente a partir del 16 de diciembre de 2026, y será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y en China por Legendary East.

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FUENTE Abu Dhabi Film Commission (ADFC)