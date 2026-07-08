Legendary EntertainmentとWarner Bros. Picturesが、アラキスとしてアブダビが映し出されている『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three）』の予告編とメイキング画像 を公開

『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three） 』は、Paul Atreidesが帝国を掌握してから約20年後の世界を舞台に、Denis Villeneuve監督による三部作を息をのむような結末へと導きます。今や冷酷な皇帝となったPaulは、かつての盟友たちが戻り、恐ろしい新たな脅威が現れ、あらゆる影に裏切りが潜むなか、自らの統治がもたらした結果と向き合わなければなりません。帝国の崩壊や、長い間行方不明だった愛する人が再び現れるといった幻影に苛まれながら、Paulは壮大な陰謀に巻き込まれていきます。そしてその謎の核心には、Chaniの存在があります。反乱の気配が高まり、敵が迫りくるなか、Paulは権力の代償の真の重さと、最も愛する人々の運命と向き合わなければなりません。

壮大なスケールと心温まる情感を兼ね備えた『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three）』は、現代を代表する叙事詩の一つに、力強くも詩的な結末をもたらします。『デューン 砂の惑星（Dune）』（2021年）および『デューン 砂の惑星PART2（Dune: Part Two』（2024年）で築き上げられた視覚的な遺産を基盤に、アブダビの壮大な砂漠の風景が、アラキスという世界を生き生きと描き出すうえで、今回もまた中心的な役割を果たしています。

「Denis Villeneuve監督による『 デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three） の完結編で、アブダビのリワ砂漠がアラキスとして舞台となるなか、同作の素晴らしいキャストやスタッフと再び協力する機会を得られたことは、アブダビのクリエイティブ・エコシステム全体にとって、実に感慨深く、極めて重要な瞬間でした。31日間にわたる撮影には、UAE在住の600人以上が関わりました。群衆シーンに出演した6人のインターンと38人の現地住民から、206人の現地スタッフ、さらにはケータリング業者や運転手など、クリエイティブ業界全体から集まった336人に至るまで、『 デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three） 』がもたらした影響は計り知れません。私たちも、世界中の人々と同様に、12月16日という日を心待ちにしています。その日には、Legendary Entertainmentとのシームレスなコラボレーションを実現するために結集した、数多くの個人の努力が実を結ぶことになるでしょう」と、 Abu Dhabi Film Commissionの責任者であるSameer Al Jaberi氏はコメントしています。

「『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three） 』の撮影のためにアブダビのリワ砂漠に戻ることは、最初から決まっていました。これほど息をのむような映像を提供してくれる場所は、世界中を探しても他に思い当たりません。また、3作品すべてを通じて、Abu Dhabi Film Commissionや現地のパートナー各社から受けた支援も、他に類を見ないものでした。アブダビのスタッフや関係者、そして現地のリソースのおかげで、信じられないほど困難なプロジェクトが快適かつスムーズに進みました。また、キャストやスタッフに対して示された細やかな気配りと配慮は、まさに並外れたものでした」と、Legendary Entertainmentの制作担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるHerb Gains氏は述べています。

『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three） 』には、Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA)およびAbu Dhabi Film Commissionの支援を受け、Image Nation Abu Dhabiが制作パートナーとして、Epic Filmsが現地制作サービスプロバイダーとしてそれぞれ参加しています。また、この制作はアブダビのキャッシュバック・リベート・プログラムの恩恵を受けたほか、12人のスタントマンをはじめとする高度な技能を持つ206人の現地スタッフに加え、336人の現地契約業者やドライバーが参加しました。これは、同首長国が大規模な国際映画製作の主要な拠点として成長を続けていることを如実に示しています。アブダビでの31日間にわたる撮影（うち2日間はアル・アインでの撮影）では、カメラに映る群衆シーンのサポートとして38人の協力が必要だったほか、カメラの後ろでは6人の若く才能あるインターンが制作業務を支援しました。

「世界をリードする映画クリエイターたちと協力し、砂漠という環境の中で国家がどのように調和して機能しているかという真実を映し出すことができたことは、エミラティとして大きな誇りでした。そして今、私たちの美しい地元の風景や才能がスクリーンに映し出されることで、世界中が再びスクリーン上でアラキスを見るにつれ、この誇りはさらに深まっていくことでしょう」 と、『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three）』のスタントパフォーマーであるMohamed F Mostafa氏は述べています。

「Legendary EntertainmentとAbu Dhabi Film Commissionとの長きにわたる関係は10年以上にわたり続いており、世界トップクラスの作品制作を支援するという両者の共通の取り組みを反映しています。」その間、アブダビは世界規模での制作を成功裏に遂行するために必要な専門知識、インフラ、そして協力体制を提供し、信頼できるパートナーであることを実証してきました。「『デューン 砂の惑星（Dune）』三部作はその関係の強さを物語るものであり、 共に成し遂げてきた成果を 誇りに思っています」と、 Legendary Entertainmentのオペレーションおよび企業開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるSam Kozhaya氏は述べています。

Denis Villeneuve氏が監督を務め、Villeneuve氏とBrian K. Vaughan氏が脚本を手掛けた『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three）』は、Frank Herbert氏による小説を原作としており、 Villeneuve監督の三部作の壮大な完結編となっています。本作には、Timothée Chalamet氏、Zendaya氏、Jason Momoa氏、Florence Pugh氏、Rebecca Ferguson氏、Isaach De Bankolé氏が出演し、Charlotte Rampling氏、Anya Taylor-Joy氏、Robert Pattinson氏、Javier Bardem氏も共演しているほか、新人のNakoa-Wolf Momoa氏とIda Brooke氏も登場しています。

Warner Bros. PicturesとLegendary Picturesが贈る、Legendary Pictures製作、Denis Villeneuve監督作品の『デューン 砂の惑星PART3（Dune: Part Three）』。本作は、2026年12月18日に北米全域の劇場およびIMAX® で公開され、海外では2026年12月16日から順次公開されます。配給は、全世界でWarner Bros. Picturesが、中国ではLegendary Eastが担当します。

SOURCE Abu Dhabi Film Commission (ADFC)