LEGO® Education anuncia solução de ensino de ciências para turmas do 1º ao 9º ano

Aprendizagem prática ajuda a desenvolver autoconfiança, mas, segundo novo relatório da LEGO® Education, apenas metade dos alunos têm acesso a experiências desse tipo nas aulas de ciências. LEGO® Education Ciências pretende mudar isso.

BILLUND, Dinamarca, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- LEGO® Education acaba de anunciar o LEGO® Education Ciências, uma nova solução que busca ampliar o acesso de cada vez mais alunos a uma aprendizagem prática de ciências. Desenvolvido para promover o engajamento em sala de aula, a solução LEGO Education Ciências traz mais de 120 aulas de ciências alinhadas aos currículos escolares, acompanhadas por apresentações prontas para usar em sala de aula, para dar vida a conceitos científicos em turmas do 1º ao 9º ano (entre 5 e 11+ anos de idade).

Veja o comunicado à imprensa interativo em multicanais aqui: https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning

Pensamento crítico e compreensão de práticas e conceitos científicos são habilidades cada vez mais necessárias. No entanto, a edição de ciências do Relatório de Envolvimento em Sala de Aula , comissionada pela LEGO Education, revelou que, entre os alunos que identificaram ciências como a disciplina de que menos gostam, 45% a descreveu como "muito difícil", enquanto 37% afirmam achar que "são ruins em ciências". Notavelmente, 58% deles eram meninas, o que confirma a persistência dessa lacuna em STEM.

Os resultados do estudo reforçam a necessidade de reimaginar as aulas de ciências de forma a torná-las mais inclusivas para alunos e professores. Além da compreensão de conceitos científicos, a aprendizagem de ciências também tem papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, colaboração e criatividade, entre outras habilidades. Todo aluno merece apresentar um bom desempenho em ciências. E, junto aos educadores, a LEGO Education quer transformar isso em realidade.

"A ciência nos ensina a fazer perguntas curiosas para entender o mundo ao redor", diz Victor Saeijs, presidente da LEGO Education. "Se os alunos acham que não são bons na disciplina ou a evitam, corremos o risco de perder uma geração inteira de inovadores e solucionadores de problemas. Como educadores, buscamos compartilhar nosso empenho em estimular e envolver os alunos em um ensino de ciências de alta qualidade", completa.

Com a solução LEGO Education Ciências, os professores têm tudo de que precisam para despertar instantaneamente o interesse dos alunos em fenômenos científicos, além de estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas por meio de atividades práticas. As aulas são alinhadas ao Next Generation Science Standards (NGSS) dos EUA e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) brasileira para facilitar sua integração em sala de aula.

Todas giram em torno de uma grande pergunta específica, que busca despertar a curiosidade e incentivar a investigação, e conectam princípios científicos ao mundo real para aprofundar a compreensão. Os alunos vão explorar diversos caminhos para uma solução, fazer perguntas importantes e trabalhar com outros colegas. Os kits foram projetados para serem usados em grupos de 4 crianças, cada uma exercendo um papel essencial para a atividade. A ideia é promover o desenvolvimento das habilidades de colaboração e comunicação, apoiando-se nas diferentes capacidades de cada indivíduo do grupo.

"Foi inspirador ver o entusiasmo e a criatividade das crianças aflorarem", diz Jill Snodgrass, professora de matemática e ciências do 4º ano da Kernan Trail Elementary (escola na Flórida, EUA), uma das profissionais que testaram a nova solução em sala de aula. "A natureza manual do trabalho com as peças LEGO ajuda a consolidar a compreensão, conectando conceitos abstratos a resultados tangíveis. Eles ficaram muito animados ao ver as construções prontas, principalmente na aula da cascavel, quando viram a cobra chacoalhar a cauda para afastar os predadores. Vê-los felizes e trabalhando juntos foi, sem dúvida, o ponto alto do meu dia."

Com atividades práticas, a aprendizagem fica mais acessível para todos. No entanto, de acordo com o relatório, apenas 55% dos alunos ao redor do mundo têm esse tipo de experiência nas aulas de ciências. Os kits LEGO Education Ciências proporcionam descobertas estimulantes aos alunos, capacita os professores e envolve toda a turma em lições práticas e colaborativas. Durante seu desenvolvimento, a solução foi testada por mais de 3 mil alunos, em mais de 100 salas de aula.

"Uma das coisas mais potentes que podemos fazer enquanto educadores é estimular um amor duradouro pelo aprendizado", diz Andrew Sliwinski, diretor de Experiência de Produto da LEGO Education. "A solução LEGO Education Ciências oferece suporte para que educadores de todo o mundo deem vida ao currículo de ciências em sala de aula de novas maneiras, com aulas prontas para usar baseadas em atividades que usam peças e hardwares LEGO reutilizáveis e de alta qualidade. Estou ansioso para ver essas experiências de aprendizagem disponíveis para as crianças."

O lançamento oficial do LEGO Education Ciências está previsto para agosto de 2025. Para saber mais, acesse LEGOeducation.com/science.

Sobre o LEGO Education Ciências

Inclui mais de 120 aulas, materiais para professores e peças e hardwares LEGO cuidadosamente selecionados para promover uma aprendizagem prática.

O Portal do Professor disponibiliza materiais de introdução, aulas, mapeamento de currículo, notas de facilitação e apresentações prontas para usar em sala.

Flexibilidade para os professores escolherem as aulas com base no ano escolar (cerca de 40 aulas por kit) ou da maneira mais adequada às necessidades do currículo.

Os kits foram projetados para serem usados em grupos de 4 alunos, promovendo assim a colaboração e o engajamento.

Disponível em três kits por etapa escolar. Entre em contato com seu representante autorizado da LEGO Education para mais informações sobre preços e disponibilidade. LEGO Education Ciências 1-2 277 peças LEGO 1 motor duplo Cabo de carregamento USB Instruções de construção LEGO Education Ciências 3-5 335 peças LEGO 1 motor duplo 1 controlador 2 cartões de conexão Cabo de carregamento USB Instruções de construção LEGO Education Ciências 6-9 424 peças LEGO 1 motor simples 1 motor duplo 1 controlador 1 sensor de cor 3 cartões de conexão Cabo de carregamento USB Instruções de construção



Sobre a edição de ciências do Relatório de Envolvimento em Sala de Aula

Pesquisa global conduzida pela LEGO Education com mais de 6 mil professores, pais, mães, alunos e administradores de escolas nos EUA. As entrevistas foram realizadas em países como Austrália, Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido e EUA. Tamanho da amostra: 6.650 indivíduos, entre eles 2.400 professores, 2.000 pais/mães, 2.000 alunos de 5 a 14 anos e 250 administradores de escolas nos EUA. O trabalho de campo foi realizado entre os dias 15 de maio e 15 de junho de 2024.

Baixe o relatório aqui (em inglês). Confira a seguir as principais descobertas:

Apenas um terço (37%) dos pais/mães e metade (52%) dos professores de ciências entrevistados acreditam que os alunos demonstram interesse em ciências.

A maioria dos professores de ciências (73%) não se sente preparado para envolver os alunos na disciplina.

A maioria dos professores de ciências e pais/mães entrevistados acredita que o ensino de ciências promove a curiosidade, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas, todas habilidades essenciais na sala de aula e além.

Alunos com acesso a experiências práticas têm probabilidade 1,5x maior de se sentirem confiantes em aprender ciências.

Três a cada quatro professores de ciências que incorporam aprendizagem prática em suas aulas concordam que ela tem impacto positivo sobre as notas.

Sobre a LEGO Education

Na LEGO Education, temos o compromisso de oferecer as experiências de aprendizagem mais envolventes e divertidas já vistas por alunos e educadores em sala de aula. Nossa equipe de educadores e inovadores faz parte do LEGO Group e vêm trabalhando há 45 anos na elaboração de experiências de aprendizagem para crianças do 1º ao 9º ano. Baseadas nas peças LEGO, as atividades adotam uma metodologia de aprendizagem por meio de interações e brincadeiras com foco em resultados alinhados com os currículos escolares. Juntos, podemos oferecer a todos os alunos o conhecimento e as habilidades de que eles precisam para ter sucesso e capacitá-los para construir um mundo melhor.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

Contatos para a imprensa

Kelley Brescia

[email protected]

FONTE LEGO Education