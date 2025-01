LEGO® Education presenterar praktisk naturvetenskaplig undervisningslösning för årskurs 1-9

Ett praktiskt lärande bygger självförtroende, men enligt en ny rapport från LEGO® Education har endast hälften av alla elever tillgång till sådan undervisning. Det är något vi hoppas ändra på med LEGO® Education Naturvetenskap.

BILLUND, Denmark, 14 januari, 2025 /PRNewswire/ -- Idag presenterar LEGO® Education sin nya undervisningslösning LEGO® Education Naturvetenskap som man hoppas ska leda till att fler elever får tillgång till en mer praktisk undervisning i naturvetenskap. LEGO Education Naturvetenskap har utformats för att skapa engagemang bland eleverna och innehåller mer än 120 intressanta och läroplansanpassade lektioner i naturvetenskap med genomgångar som levereras klara att använda, och som ger naturvetenskap nytt liv för både lärare och elever i årskurs 1–9.

Upplev det interaktiva Flerkanals pressmeddelandet här: https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning

Kritiskt tänkande och förståelse för naturvetenskapliga begrepp och metoder är kompetenser som kommer att bli allt mer efterfrågade i framtiden. Trots detta fann man i LEGO Educations rapport över hur engagemanget ser ut i klassrummet (naturvetenskapsdelen): att 45 % av de elever som angett att naturvetenskap är det ämne de tycker sämst om beskrev det som "för svårt" och 37 % uppgav att de tyckte att de var "dåliga på det". Värt att notera är att 58 % av dessa elever var flickor, vilket belyser den pågående STEM-klyftan.

Dessa svar visar att vi behöver strukturera om den naturvetenskapliga undervisningen så att den blir mer inkluderande för både lärare och elever. Utöver att skapa förståelse för naturvetenskapliga begrepp spelar undervisningen i naturvetenskap också en avgörande roll i att utveckla andra kompetenser, till exempel kritiskt tänkande, problemlösnings- och samarbetsförmågor och kreativitet. Varje elev förtjänar att lyckas med sina studier i naturvetenskap, och tillsammans med lärarna hoppas LEGO Education att förverkliga denna vision.

– Naturvetenskapen lär oss att ställa nyfikna frågor så att vi kan förstå vår omvärld, säger Victor Saeijs, VD för LEGO Education. – Om eleverna känner att de inte är bra på ämnet eller att de vill undvika det så riskerar vi att förlora en hel generation av innovatörer och problemlösare. Som lärare ser vi det som vår uppgift att väcka elevernas intresse och engagemang med en utmärkt undervisning i naturvetenskap.

Med LEGO Education Naturvetenskap får lärarna de verktyg de behöver för att direkt engagera eleverna i olika naturvetenskapliga fenomen och locka fram deras kreativitet och problemlösningstänkande genom ett praktiskt lärande. Lektionerna är anpassade efter de amerikanska standarderna Next Generation Science Standards (NGSS) men har även anknutits till Läroplan för grundskolan, Lgr22, och kan enkelt integreras i klassrummet.

Varje lektion börjar med en övergripande fråga för att väcka elevernas nyfikenhet och lust att undersöka samtidigt som man skapar en djupare förståelse genom att koppla naturvetenskapliga principer till saker i vår omgivning. Eleverna får utforska flera sätt att hitta lösningar, ställa viktiga frågor och arbeta med sina klasskamrater. Varje kit är utformat för en grupp om fyra elever där varje elev tilldelas en aktiv roll i lektionen. Detta stöder lärandet och utvecklar samtidigt elevernas samarbets- och kommunikationsförmågor.

– Det var inspirerande att se hur elevernas entusiasm och kreativitet vaknade till liv, säger Jill Snodgrass, lärare i matematik och naturvetenskap för årskurs fyra på Kernan Trail Elementary i Florida, USA, som har testat den nya lösningen med sina elever. – Den taktila upplevelsen av att arbeta med LEGO klossar gör det lättare att förankra deras förståelse genom att man kopplar abstrakta begrepp med konkreta utfall. De tyckte att det var så roligt att se det färdiga bygget, framförallt när skallerormen använde sin svans för att skrämma bort rovdjur. Att se hur de samarbetade och hade kul tillsammans var verkligen dagens höjdpunkt.

Praktiskt lärande gör utbildningen mer tillgänglig för samtliga elever, men trots detta är denna undervisningsform enligt rapporten endast tillgänglig för 55 % av de tillfrågade eleverna som läser naturvetenskap. LEGO Education Naturvetenskap ger eleverna chansen att göra spännande upptäckter och lärarna fler verktyg som engagerar hela klassen med praktiska och samarbetsinriktade lektionsplaneringar. Mer än 3 000 elever i över 100 klassrum har testat den nya undervisningslösningen under hela dess utvecklingsperiod.

– Något av det mest betydelsefulla vi kan göra i rollen som lärare är att ingjuta en livslång kärlek till lärande hos våra elever, säger Andrew Sliwinski, produktupplevelsechef på LEGO Education. – LEGO Education Naturvetenskap gör det lättare för lärare över hela världen att ge nytt liv åt läroplanen för naturvetenskap med färdiga lektionsplaneringar och återanvändbara LEGO klossar och hårdvara av högsta kvalitet. Det ska bli så spännande att se vad som händer när eleverna börjar använda materialet.

LEGO Education Naturvetenskap kommer att börja levereras i augusti 2025. Besök LEGOeducation.com/science för mer information.

Om LEGO Education Naturvetenskap

Innehåller mer än 120 lektionsplaneringar, material för lärare och noggrant utvalda LEGO klossar och hårdvara för ett praktiskt lärande.

Material som behövs för att komma igång, lektionsplaneringar, koppling till läroplanen, lärarhandledning och färdiga lektionspresentationer tillhandahålls genom den online-baserade lärarportalen.

Lärarna kan välja lektioner baserat på årskursspann (drygt 40 lektioner per kit) eller välja ett upplägg som bäst överensstämmer med läroplansbehoven.

Utformade för att användas av elevgrupper om fyra per kit för att skapa förutsättningar för ökat samarbete och engagemang.

Finns i tre kit uppdelade efter årskursspann. Kontakta din auktoriserade LEGO Education-återförsäljare för en fullständig prislista och tillgänglighet. LEGO Education Naturvetenskap Kit årskurs 1–3 277 LEGO klossar 1 dubbel motor USB-laddningskabel Bygginstruktioner LEGO Education Naturvetenskap Kit årskurs 4–6 335 LEGO klossar 1 dubbel motor 1 handkontroll 2 anslutningskort USB-laddningskabel Bygginstruktioner LEGO Education Naturvetenskap Kit årskurs 7–9 424 LEGO klossar 1 enkelt motor 1 dubbel motor 1 handkontroll 1 färgsensor 3 anslutningskort USB-laddningskabel Bygginstruktioner



Om LEGO Educations rapport över hur engagemanget ser ut i klassrummet (naturvetenskapsdelen):

|En global undersökning som genomfördes av LEGO Education där man samlade in svar från 6 000 lärare för årskurs 1–9, föräldrar, elever och amerikanska utbildningsadministratörer. Några av de marknader som undersöktes var Australien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Total urvalsstorlek: 6 650, inklusive 2 400 lärare, 2 000 föräldrar, 2 000 elever (i åldrarna 5–14 år) och 250 amerikanska utbildningsadministratörer. Fältarbetet utfördes mellan 15 maj 2024 och 15 juni 2024.

Ladda ner rapporten här (på engelska). Några av de viktigaste insikterna:

Endast en tredjedel av de tillfrågade föräldrarna (37 %) och hälften av lärarna i naturvetenskap (52 %) anser att eleverna är engagerade i undervisningen av naturvetenskap.

Merparten av de tillfrågade lärarna i naturvetenskap (73 %) känner inte att de har verktygen som behövs för att engagera eleverna i undervisningen.

De flesta tillfrågade lärarna i naturvetenskap och föräldrarna anser att undervisning i naturvetenskap lägger grunden för nyfikenhet, kritiskt tänkande och problemlösningsförmågor, kompetens som eleverna behöver i och utanför klassrummet.

Det är 1,5 gånger mer sannolikt att elever med tillgång till praktiska utbildningslösningar känner sig trygga i sin naturvetenskapsutbildning jämfört med de som inte har tillgång till sådana lösningar.

Tre av fyra av de tillfrågade naturvetenskapslärarna som använder sig av praktiskt lärande håller med om att det leder till både bättre provresultat och betyg.

Om LEGO Education

På LEGO Education strävar vi efter att skapa så engagerande och roliga utbildningar som möjligt för både lärare och elever. Som en del av LEGO Group har vårt framtidsorienterade team med lärare och innovatörer arbetat i 45 år för att skapa utbildningar för årskurs 1–9 med LEGO klossen, vår lära-genom-lek-metod och läroplansdrivna läranderesultat som utgångspunkter. Tillsammans kan vi ge varje elev kunskaperna och kompetensen de behöver för att lyckas och ge förutsättningar att bygga upp världen på nytt, så att den blir bättre än när de först beskådade den.

