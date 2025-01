LEGO® Education przedstawia praktyczne rozwiązanie edukacyjne do nauki przedmiotów przyrodniczych i ścisłych dla klas 1-8 szkół podstawowych.

Nauka przez praktykę wspiera budowanie pewności siebie wśród uczniów, jednak, jak wykazał nowy raport LEGO® Education, zaledwie połowa z nich ma dostęp do tego rodzaju aktywności podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. LEGO® Education Nauki przyrodnicze i ścisłe chce to zmienić.

BILLUND, Dania, 14 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- LEGO® Education ogłosiło dziś nowe rozwiązanie edukacyjne LEGO® Education Nauki przyrodnicze i ścisłe, które pomoże nauczycielom w prowadzeniu praktycznych zajęć ze swoimi uczniami. LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe obejmuje ponad 120 ciekawych lekcji zgodnych z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Każda z nich zawiera gotową do wykorzystania prezentację, angażującą zarówno nauczycieli, jak i uczniów (klas 1–8).

Coraz bardziej pożądanymi umiejętnościami w świecie przyszłości stają się umiejętności takie jak: krytyczne myślenie, rozumienie pojęć naukowych oraz ich praktyczne wykorzystanie. Jednak ankieta przeprowadzona przez LEGO Education w ramach Raportu na temat zaangażowania podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych wykazała, że 45% uczniów stwierdziło, że są one jednymi z „najmniej lubianych przedmiotów" oraz opisuje je jako „zbyt trudne", a 37% z nich uważa, że „nie radzą sobie" z nimi. Co ciekawe, 58% pośród tych uczniów stanowią dziewczęta. Taki stan podkreśla widoczne trudności w nauce przedmiotów STEM/STEAM.

Wyniki ankiety podkreślają konieczność wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia lekcji ze wspomnianych przedmiotów w taki sposób, aby odpowiadały one potrzebom zarówno uczniów jak i nauczycieli. Poza przekazywaniem odpowiednich pojęć, nauka samych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych odgrywa także kluczową rolę w rozwijaniu szeregu umiejętności, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca czy kreatywność. Każdy uczeń zasługuje na to, by odnosić sukcesy w obszarze przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, a LEGO Education wraz z pedagogami chce pomóc w osiągnięciu tego celu.

„Nauki przyrodnicze i ścisłe uczą nas zadawania dociekliwych pytań, abyśmy mogli lepiej zrozumieć otaczający nas świat" – mówi Victor Saeijs, prezes LEGO Education. „Jeśli uczniowie uważają, że nie radzą sobie z danym przedmiotem lub unikają go, to istnieje ryzyko, że utracimy całe pokolenie innowatorów i specjalistów, którzy mogliby znaleźć rozwiązania konkretnych problemów. Przyłączamy się więc do wysiłków nauczycieli, aby pobudzić zaangażowanie uczniów poprzez wysokiej jakości lekcje z obszaru przedmiotów przyrodniczych i ścisłych".

Dzięki rozwiązaniu LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe nauczyciele mają do dyspozycji wszystko to, co jest niezbędne, by już od pierwszej minuty zajęć zainteresować uczniów pojęciami naukowymi i pobudzić ich kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów podczas praktycznych lekcji. Lekcje opracowano zgodnie z Amerykańskimi standardami NGSS i podstawą programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych obowiązującą w Polsce, aby umożliwić jak najefektywniejsze prowadzenie zajęć z uczniami.

Każda lekcja rozpoczyna się od pytania głównego, które pobudza ciekawość i zachęca do zadawania pytań, a jednocześnie wprowadza zagadnienia naukowe osadzone w otaczającym uczniów świecie, co z całą pewnością ułatwia ich zrozumienie. Zadania wymagają od uczniów opracowania kilku rozwiązań danego problemu, zadawania pytań oraz współpracy z innymi. Zestawy przeznaczone są do pracy w grupach liczących do czterech uczniów, z których każdy bierze czynny udział w przebiegu lekcji. Dzięki temu mogą oni zdobywać wiedzę na różne sposoby przy jednoczesnym rozwoju umiejętności współpracy międzyludzkiej oraz komunikacji.

„Niezwykle inspirujące było zobaczyć, jak moi uczniowie tryskają entuzjazmem i kreatywnością" – powiedziała Jill Snodgrass, nauczycielka matematyki i nauk ścisłych w czwartej klasie szkoły podstawowej Kernan Trail Elementary na Florydzie, która sprawdziła nowe rozwiązanie podczas swoich lekcji. „Manualny charakter pracy z klockami LEGO pomaga w utrwaleniu danego zagadnienia, łącząc abstrakcyjne pojęcia z namacalnymi rezultatami. Uczniowie byli zachwyceni, kiedy zbudowali pierwszy model. Najbardziej podobał im się grzechotnik, który potrząsał ogonem, by odstraszyć drapieżniki. Miło było popatrzeć, jak współpracują ze sobą i czerpią radość z lekcji".

Nauka przez praktykę sprawia, że zagadnienia omawiane na lekcji są bardziej przystępne. Jednak według raportu zaledwie 55% uczniów na całym świecie ma okazję prowadzać obserwacje lub wykonywać doświadczenia podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Rozwiązanie LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe ułatwia zrozumienie materiału i daje nauczycielom potrzebne wsparcie, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania całej klasy w praktyczne lekcje grupowe. W fazie rozwojowej programu nowe rozwiązanie sprawdziło już ponad 3000 uczniów w ponad 100 klasach.

„Jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy zrobić jako pedagodzy, jest zaszczepienie w naszych uczniach miłości do nauki, która będzie trwała przez całe życie" – mówi Andrew Sliwinski, szef ds. doświadczeń użytkowników w LEGO Education. „Rozwiązanie LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe zapewnia wsparcie dla nauczycieli na całym świecie i pomaga im realizować założenia podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w zupełnie nowy sposób dzięki gotowym scenariuszom lekcji, wysokiej jakości klockom LEGO oraz dodatkowemu wyposażeniu. Nie mogę się już doczekać, aż uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w tych praktycznych zajęciach".

Wysyłka zestawów LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe rozpocznie się w sierpniu 2025 roku. Więcej informacji: LEGOeducation.com/science.

O programie LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe

Zawiera ponad 120 lekcji i materiałów dla nauczycieli oraz starannie dobrane klocki LEGO i urządzenia wspierające praktyczną naukę.

Zapewnia portal dla nauczycieli, w którym znajdują się materiały ułatwiające rozpoczęcie lekcji, odniesienia do założeń podstawy programowej, uwagi pomocnicze i gotowe do wyświetlenia prezentacje.

Nauczyciele mają swobodę wyboru lekcji według poziomów nauczania (około 40 lekcji na zestaw) lub zgodnie z wymogami podstawy programowej.

Każdy zestaw przeznaczony jest dla maksymalnie czterech uczniów, co wspiera umiejętności współpracy i zwiększa ich zaangażowanie.

Program jest podzielony na trzy zestawy według poziomów nauczania. Aby poznać cenę i dostępność zestawów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą LEGO Education. LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe dla klas 1–3 277 klocków LEGO 1 podwójny silnik Kabel ładowania USB Instrukcje budowania LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe dla klas 4–6 335 klocków LEGO 1 podwójny silnik 1 urządzenie sterujące 2 karty połączeniowe Kabel ładowania USB Instrukcje budowania LEGO Education Nauki przyrodnicze i ścisłe dla klas 7–8 424 klocki LEGO 1 pojedynczy silnik 1 podwójny silnik 1 urządzenie sterujące 1 czujnik kolorów 3 karty połączeniowe Kabel ładowania USB Instrukcje budowania



O Raporcie na temat zaangażowania podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych i ścisłych

Globalna ankieta przeprowadzona przez LEGO Education wśród ponad 6000 nauczycieli, rodziców i uczniów klas 1–8 oraz pracowników instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Rynki objęte badaniami: Australia, Niemcy, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wielkość próby: 6650, w tym 2400 nauczycieli, 2000 rodziców, 2000 uczniów (w wieku od 5 do 14 lat), oraz 250 pracowników instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Badanie przeprowadzano między 15 maja a 15 czerwca 2024 roku.

Pobierz raport tutaj (w języku angielskim). Najważniejsze wnioski:

Tylko jedna trzecia rodziców (37%) i połowa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych (52%) z całego świata uważa, że uczniowie aktywnie biorą udział w przebiegu lekcji z tych przedmiotów.

Większość nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych (73%) uważa, że nie mają zasobów, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów do ich nauki.

Większość ankietowanych nauczycieli i rodziców uważa, że nauka przedmiotów przyrodniczych i ścisłych pobudza ciekawość i rozwija krytyczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów, które są przydatne w szkole i poza nią.

Uczniowie biorący udział w praktycznych lekcjach są 1.5 raza bardziej pewni siebie podczas nauki przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w porównaniu z uczniami, którzy nie mają dostępu do takich lekcji.

Trzech na czterech nauczycieli nauk przyrodniczych i ścisłych, którzy korzystają z praktycznych doświadczeń, uważa, że takie metody przekładają się na lepsze wyniki na sprawdzianach oraz osiągane stopnie.

Informacje o LEGO Education

W LEGO Education zobowiązujemy się do zapewnienia pedagogom i uczniom najbardziej wciągających i ciekawych lekcji, jakie można sobie wyobrazić. Należący do Grupy LEGO zespół pedagogów i innowatorów, którym leży na sercu przyszłość młodych pokoleń, od 45 lat tworzy rozwiązania edukacyjne dla klas 1–8 w oparciu o klocki LEGO, zasadę nauki poprzez zabawę oraz cele zgodne z założeniami podstawy programowej. Wspólnie możemy umożliwić wszystkim uczniom dostęp do wiedzy i umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces oraz pomóc im w zbudowaniu lepszego świata.

