LEGO® Education annonce le lancement d'une solution d'apprentissage des sciences par la pratique dédiée aux élèves du CP à la 3e

L'apprentissage par la pratique permet de renforcer la confiance. Pourtant, seule la moitié des élèves y ont accès dans le cadre de leurs séances de sciences, selon un nouveau rapport de LEGO® Education. LEGO® Education Sciences et Technologie a pour but de remédier à cela.

BILLUND, Danemark, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, LEGO® Education a annoncé le lancement de sa nouvelle solution d'apprentissage, LEGO® Education Sciences et Technologie, qui permet aux enseignants de proposer un apprentissage des sciences par la pratique à un plus grand nombre d'élèves. Conçue pour renforcer le niveau d'implication des élèves, LEGO Education Sciences et Technologie comporte plus de 120 séances de sciences captivantes, en lien avec les programmes scolaires, ainsi que des présentations à la classe prêtes à l'emploi, qui rendent les sciences vivantes pour les professeurs et leurs élèves (du CP à la 3e ou âgés de 5 à 11 ans et plus).

Savoir faire preuve d'un esprit critique et comprendre les concepts et pratiques scientifiques est de plus en plus indispensable pour appréhender le futur. Pourtant, le rapport sur l'état de l'implication en classe : édition Sciences, une enquête commandée par LEGO Education, révèle que 45 % des élèves qui classent les sciences parmi les matières qu'ils « apprécient le moins », les qualifient de « trop difficiles », et que 37 % ont le sentiment d'être « mauvais ». À noter que 58 % de ces élèves sont des filles, mettant en évidence l'écart qui persiste quand on aborde les STIM.

Ces résultats soulignent le besoin de réinventer l'enseignement des sciences pour qu'il soit plus inclusif, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs. Outre l'acquisition des concepts scientifiques, l'apprentissage des sciences joue également un rôle crucial dans le développement de certaines compétences telles que l'esprit critique, les capacités en résolution de problèmes, la collaboration et la créativité. Chaque élève mérite de réussir en sciences. Alors, en association avec les enseignants, LEGO Education met tout en œuvre pour que cela devienne une réalité.

« Les sciences nous apprennent à poser des questions pour assouvir notre curiosité et ainsi mieux comprendre le monde qui nous entoure », affirme Victor Saeijs, Président de LEGO Education. « Si les élèves ont le sentiment de ne pas être bons dans cette matière ou la fuient, nous risquons de perdre une génération entière d'innovateurs et d'experts en résolution de problèmes. Nous partageons votre engagement en tant qu'enseignants à enthousiasmer et impliquer les élèves par le biais d'une éducation scientifique de très grande qualité. »

Avec LEGO Education Sciences et Technologie, les professeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour éveiller l'intérêt des élèves pour les phénomènes scientifiques et développer leurs aptitudes en résolution de problèmes, ainsi que leur créativité, par le biais d'un apprentissage par la pratique. Les séances sont alignées sur les Normes scientifiques de nouvelle génération (Next Generation Science Standards, NGSS) des États-Unis et sur les programmes scolaires français, ce qui permet de les intégrer très facilement aux apprentissages de la classe.

Chaque séance commence par une question d'ouverture qui éveille la curiosité et invite à l'investigation, tout en établissant un lien entre des notions scientifiques et le monde réel pour améliorer la compréhension. Les élèves doivent alors explorer plusieurs pistes pour aboutir à une solution, poser des questions clés et travailler avec leurs camarades. Les kits sont conçus pour être utilisés par un groupe de quatre élèves, chacun d'eux prenant une part active à la séance, ce qui favorise différentes capacités d'apprentissage et développe leurs compétences en matière de collaboration et de communication.

« Voir l'enthousiasme et la créativité de mes élèves s'épanouir est une véritable source d'inspiration », déclare Jill Snodgrass, professeur de mathématiques et de sciences en primaire, au sein de l'école Kernan Trail Elementary en Floride, qui a testé cette nouvelle solution avec sa classe. « Le caractère tactile des activités réalisées avec les briques LEGO permet de consolider leur apprentissage en associant des concepts abstraits à des résultats tangibles. Ils se sont beaucoup amusés en découvrant les constructions réalisées au cours de cette séance, en particulier lorsque le serpent à sonnette s'est mis à secouer sa queue pour éloigner ses prédateurs. Les observer collaborer et s'enthousiasmer fut réellement un moment fort de ma journée ».

L'apprentissage par la pratique le rend plus accessible à l'ensemble des élèves. Pourtant, selon le rapport, seuls 55 % d'entre eux à travers le monde bénéficient de ces activités lors de leurs séances de sciences. Par le biais de séances interactives et collaboratives, LEGO Education Sciences et Technologie permet aux élèves de faire de passionnantes découvertes, donne les clés aux enseignants et implique l'ensemble de la classe. Plus de 3 000 élèves au sein de plus de 100 salles de classe ont testé cette nouvelle solution d'apprentissage tout au long de son élaboration.

« L'un des plus grands impacts que nous pouvons avoir en tant qu'enseignants est de susciter un désir profond d'apprendre chez nos élèves », affirme Andrew Sliwinski, responsable Expérience produit chez LEGO Education. « LEGO Education Sciences et Technologie aide les professeurs du monde entier à donner vie aux programmes de sciences d'une manière inédite, en s'appuyant sur des séances de très grande qualité, prêtes à l'emploi, ainsi que sur des briques et du matériel LEGO réutilisables. J'ai hâte de découvrir ces expériences d'apprentissage entre les mains des élèves. »

L'expédition des kits LEGO Education Sciences et Technologie débutera en août 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LEGOeducation.com/science.

À propos de LEGO Education Sciences et Technologie

Comporte plus de 120 leçons, des supports pour les enseignants, ainsi que des briques et du matériel LEGO soigneusement sélectionnés pour permettre un apprentissage par la pratique.

Fournit des supports de mise en route, des séances de sciences, une cartographie des programmes scolaires, le déroulement des séances et des présentations à la classe prêtes à l'emploi à retrouver en ligne sur le Portail Enseignant.

Offre une grande souplesse aux enseignants qui peuvent choisir les séances en fonction du niveau scolaire de la classe (environ 40 séances par kit) ou de la méthode qui répondra le mieux aux besoins d'apprentissage des élèves.

Conçue pour que chaque kit soit utilisé par quatre élèves maximum pour une meilleure collaboration et une plus grande implication.

Trois kits différents sont proposés, selon le niveau scolaire. Veuillez contacter votre revendeur agréé LEGO Education pour connaître les tarifs et disponibilités. Kit LEGO Education Sciences et Technologie CP / CE1 / CE2 277 briques LEGO Un moteur double Un câble de chargement USB Des instructions de montage Kit LEGO Education Sciences et Technologie CM1 / CM2 / 6 e 335 briques LEGO Un moteur double Une manette Deux cartes de connexion Un câble de chargement USB Des instructions de montage Kit LEGO Education Sciences et Technologie 6 e / 5 e / 4 e / 3 e 424 briques LEGO Un moteur simple Un moteur double Une manette Un capteur de couleur Trois cartes de connexion Un câble de chargement USB Des instructions de montage



À propos du rapport sur l'état de l'implication en classe : édition Sciences

Une enquête internationale menée par LEGO Education auprès de plus de 6 000 enseignants, parents, élèves du CP à la 3e et administrateurs scolaires exerçant aux États-Unis. Marchés inclus : Australie, Allemagne, Corée du Sud et États-Unis. Taille totale de l'échantillon : 6 650, dont 2 400 enseignants, 2 000 parents, 2 000 élèves (âgés de 5 à 14 ans) et 250 administrateurs scolaires américains. L'enquête s'est déroulée du 15 mai au 15 juin 2024.

Téléchargez le rapport ici (en anglais). Principales conclusions :

Seuls un tiers (37 %) des parents et la moitié (52 %) des professeurs de sciences interrogés à travers le monde sont convaincus que les élèves sont intéressés par les sciences.

La majorité des professeurs de sciences (73 %) ne se sentent pas équipés pour impliquer leurs élèves dans l'apprentissage des sciences.

La plupart des professeurs de sciences et des parents interrogés sont convaincus que l'apprentissage des sciences développe la curiosité, l'esprit critique et les aptitudes en résolution de problèmes, qui sont des compétences essentielles en classe et au-delà.

Les élèves ayant accès à un enseignement par la pratique sont 1,5 fois plus susceptibles de se sentir confiants dans le cadre de l'apprentissage des sciences que ceux qui n'en bénéficient pas.

Trois quarts des professeurs de sciences qui mettent en place un enseignement par la pratique conviennent qu'il permet d'obtenir de meilleurs résultats aux tests, ainsi que de meilleures notes.

À propos de LEGO Education

Chez LEGO Education, nous nous engageons à proposer aux enseignants et aux élèves les activités d'apprentissage les plus intéressantes et ludiques qu'on ait jamais vues dans une salle de classe. Membre du groupe LEGO, notre équipe d'enseignants et d'innovateurs tournés vers le futur développe, depuis 45 ans, des expériences d'apprentissage dédiées aux élèves du CP à la 3e en s'appuyant sur les briques LEGO, sur notre méthodologie d'apprentissage par le jeu et sur des résultats d'apprentissage en lien avec les programmes scolaires. Ensemble, nous pouvons aider tous les élèves à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir et leur donner les moyens de reconstruire le monde mieux qu'ils ne l'ont trouvé.

