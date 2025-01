レゴ® エデュケーション 小学1年生から中学3年生までのハンズオン (実体験型) 理科教材を発表

レゴ ® エデュケーションが新たに発表した報告書によると、ハンズオン (実体験型) 学習が自信を育てるのに役立つ一方、理科の授業でそれを体験できる児童・生徒は約半数にとどまっていることがわかりました。レゴ ® エデュケーション サイエンスは、その現状を変えることを目指します。

ビルン (デンマーク), 2025年1月14日 /PRNewswire/ -- 本日、レゴ® エデュケーションが、新たな学習教材としてレゴ® エデュケーション サイエンスを発表いたしました。ハンズオン (実体験型)の理科学習体験をより多くの児童・生徒たちに提供するため、教育関係者を支援する教材です。レゴエデュケーション サイエンスは、学習への参加意欲向上を目標として開発されました。生活科・理科の学習指導要領に準拠した120以上のレッスンと授業にそのまま使える授業用スライドを備え、小学1年生から中学3年生までの児童・生徒とその教員のもとへ、実生活に結びつく実践型の理科学習/教育をお届けいたします。

批判的思考力および科学の概念と応用の理解は、将来に備えるスキルとしての必要性がますます高まっています。しかし、レゴエデュケーションが実施した調査、レポート: 学校での学習参加の状況:理科版では、理科を最も嫌いな科目としてあげた児童・生徒の45%が「難しすぎる」、37%が「苦手である」と感じていることがわかりました。特に、理科を最も嫌いな科目と答えた子どもたちの実に58%が女子であったことは、現在も続くSTEMにおける格差の存在を示唆しています。における格差の存在を示唆しています。における格差の存在を示唆しています。

この調査結果は、理科教育を児童・生徒と教員の両方にとって、より多彩な能力を伸ばすことができるものに変える必要性を強く示しているといえます。理科教育は、科学の概念の理解に加え、批判的思考力・問題解決能力・コラボレーション能力・創造力といったスキルを育てる重要な役割も担っています。全ての児童・生徒たちが意欲的に生活科・理科において高い能力を身につけるにふさわしい存在であり、レゴエデュケーションは教育関係者と力を合わせて、その実現に向けて取り組んでまいります。

「科学は、私たちを取り巻く世界を理解するためには、好奇心旺盛に疑問を投げかけるとよい、と教えてくれます。子どもたちがその科目に苦手意識を持ち、避けて通るようであれば、その世代からイノベーターや問題解決ができる人材が輩出されない可能性もあります。私たちは、教育関係者の皆様と共に、子どもたちの学習意欲を高め、学ぶ喜びを感じられる良質な理科教育を進めてまいります」― Victor Saeijs (レゴエデュケーション社長)

レゴエデュケーション サイエンスは、授業の始まりからすぐに児童・生徒の関心を科学の現象に引きつけ、ハンズオン (実体験型) 学習を通して子どもたちの創造力と問題解決能力を発揮させることができるよう、授業に必要なものが全てが揃ったオールインワン教材です。レッスンプランは、米国の『次世代科学スタンダード』 (NGSS: Next Generation Science Standards) に準じて開発されました。ひとつずつ日本の学習指導要領に準拠しているため、学校の授業に導入しやすくなっています。

各レッスンは、児童・生徒の好奇心を刺激し、探究心を喚起する問いかけから始まると同時に、科学の原理を実生活に結びつけて理解を深める構成になっており、解決方法を見つけるまでにいくつもの道すじを探りつつ、核心に迫る問いかけやクラスメートとの協働学習を行っていただくことができます。各キットは1グループ最大4人までの使用を想定した設計。各児童・生徒に明確な役割を割り当てることで、学習能力の異なる子どもたちをサポートすると共に、協働作業やコミュニケーションの能力の成長をねらいとしています。

「学習に対する児童たちの熱意が高まり、創造力を発揮するのを目の当たりにし、私の意欲がわくのを感じました。目で見て手で触れることができるというレゴブロックの特性のおかげで、子どもたちが抽象的な概念を具体的な結果に結びつけられ、それがしっかりした理解につながりました。レッスンの最後に完成したモデルを見るのが楽しみだったようで、特に、ガラガラヘビが尾を振って捕食動物を追い払ったモデルは大好評でした。みんなが力を合わせて取り組んだこと、そしてそこから得られたと達成の喜びは、その日のハイライトになりました」 ― 授業での新教材トライアルに参加した小学4年生理科・算数教員 Jill Snodgrass (米国フロリダ州・Kernan Trail Elementary School)

レポートの報告によると、ハンズオン (実体験型) 学習は、あらゆる児童・生徒にとって身近に感じられる学習方法でありながら、理科の授業でハンズオン学習を体験できる子どもたちは世界のわずか55%にとどまっています。レゴエデュケーション サイエンスは、全ての児童・生徒が知の発見の喜びを体験できるハンズオン (実体験型) の協働学習であり、教室全体の参加意欲を高め、教員にもより充実した授業をおこなっていただくことができます。100クラス以上、計3,000人以上の児童・生徒によるトライアルを経て開発された新教材です。

「子どもたちに生涯にわたる学びの喜びを教えられることこそ、私たち教育者に与えられた最も大きな力のひとつでしょう。繰り返し使える良質のレゴブロックとハードウェアを用いるレゴエデュケーション サイエンスは、そのまま使えるレッスンプランを備え、理科教育を実生活につなげる新しい実践型学習で、世界中の先生方をサポートします。子どもたちがこの新しい学習体験に触れる日が来るのが楽しみです」― Andrew Sliwinski (レゴエデュケーション プロダクトエクスペリエンス責任者)

レゴエデュケーション サイエンスは、2025年8月発売予定です。詳しくはこちら: LEGOeducation.com/science.

レゴエデュケーション サイエンスについて

120以上のレッスン、教員用資料、厳選されたレゴブロックとハードウェアで、ハンズオン (実体験型) 学習を実現。

スタートガイド資料、レッスン、カリキュラム対照表、レッスン進行ガイド、そのまま使える授業用スライドの全てに教員用ポータルからアクセス可能。

学年区分 (各キット約40レッスン) またはカリキュラムのニーズに応じて最適なレッスンを選べる柔軟性。

1キットあたり4人までのグループワークを想定した設計で、児童・生徒の学習参加と協働作業を促進。

学年区分別に3つのキットをご用意。ご購入のご相談は、レゴエデュケーション 正規販売代理店へお問い合わせください。 レゴエデュケーション サイエンスキット 小学 1 ~ 2 年生 レゴブロック 277ピース ダブルモーター 1個 USB充電ケーブル 1本 組み立て説明書一式 レゴエデュケーション サイエンスキット 小学 3 ~ 6 年生 レゴブロック 335ピース ダブルモーター 1個 コントローラー 1個 接続カード 2枚 USB充電ケーブル 1本 組み立て説明書一式 レゴエデュケーション サイエンスキット 中学 1 ~ 3 年生 レゴブロック 424ピース シングルモーター 1個 ダブルモーター 1個 コントローラー 1個 カラーセンサー 1個 接続カード 3枚 USB充電ケーブル 1本 組み立て説明書一式



レポート: 学校での学習参加の状況:理科版

レゴエデュケーションは、世界各地の小学1年生から中学3年生までの理科教員・保護者・児童・生徒と、米国の教育行政関係者を含む計6,000名以上を対象に国際調査を実施しました。オーストラリア、ドイツ、韓国、英国、米国を含む地域が調査対象となりました。対象者は、合計6,650名。その内訳は、教員2,400名・保護者2,000名・5~14才の学齢期の子どもたち2,000名・米国の教育行政関係者250名でした。現地調査の実施期間は、2024年5月15日~6月15日でした。

レポートはこちらからダウンロードしてご覧ください。 主な調査結果は次のとおりです。

生徒・児童が理科に意欲を持って参加していると答えた保護者は全世界でわずか3分の1 (37%)、理科教員は半数 (52%) にとどまりました。

理科教員の多く (73%) が、児童・生徒の理科への参加意欲を高められる設備が整っていないと感じています。

調査に参加した理科教員と保護者のほとんどが、理科教育は、好奇心・批判的思考力・問題解決能力を育むものであり、それらは学業のみならず実生活や将来の成功につながるスキルであると考えています。

ハンズオン (実体験型) 教育を受けられる児童・生徒は、そうでない子どもたちに比べて、1.5倍も理科の学びに自信をもっています。

ハンズオン (実体験型) 学習を取り入れた理科教員の3分の2が、テストの点数や成績の向上につながっていると考えています。

レゴエデュケーションについて

レゴエデュケーションは、先生方と児童・生徒たちのために、毎日の授業をこれまでよりもずっと喜びにあふれ、意欲をもって参加できる学習体験にすることに全力で取り組んでまいります。未来を見据えた教育関係者とイノベーターたちが、レゴグループの一員として、45年にわたって良質な学習経験を提供する教材を開発してまいりました。レゴブロックと"遊びを通した学び"メソッドをベースにした小学1年生から中学3年生のための学習体験は、学習指導要領に準拠した学習成果をあげることを目指しております。私たちは、全ての子どもたちが輝かしい人生を送るのに必要な知識とスキルを習得し、創造力を発揮して世界をよりよいものに変える人材となれるように支援いたします。

