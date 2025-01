LEGO® Education komt met een praktijkgerichte oplossing voor Natuurwetenschap- en techniekonderwijs in PO groep 1 - VO klas 3

Een praktijkgerichte leerervaring helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen, maar volgens een nieuw LEGO® Education rapport heeft slechts de helft van de leerlingen toegang tot dergelijke ervaringen. LEGO® Education Natuurwetenschap en Techniek wil daar verandering in brengen.

BILLUND, Denemarken, 14 januari 2025 /PRNewswire/ -- LEGO® Education heeft vandaag zijn nieuwe leeroplossing, LEGO® Education Natuurwetenschap en Techiek, aangekondigd, waarmee leerkrachten hun leerlingen een praktijkgerichte leerervaring kunnen bieden. LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek is ontworpen om de betrokkenheid bij het onderwerp te vergroten. Het bevat meer dan 120 boeiende natuurwetenschap- en technieklessen die zijn afgestemd op het leerplan en kant-en-klare lespresentaties die direct kunnen worden gebruikt om natuurwetenschap en techniek tot leven te brengen voor leerkrachten en leerlingen (PO groep 1 - VO klas 3 of van 5-11 jaar).

Kritisch denken en begrip van natuurwetenschappelijke en technische concepten en methodes zijn steeds meer nodig voor de toekomst. Maar uit het rapport 'Hoe betrokken zijn leerlingen bij de les: de natuurwetenschap en techniek-editie', een enquête in opdracht van LEGO Education, bleek dat 45 procent van de leerlingen aangaven dat natuurwetenschap en techniek hun "minst favoriete" vakken zijn. Ze beschreven ze als "te moeilijk", en 37 procent vindt dat ze er "slecht in zijn". Opmerkelijk is dat 58 procent van deze leerlingen meisjes waren, wat wijst op een aanhoudende STEM-kloof.

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om natuurwetenschap- en technieklessen opnieuw vorm te geven zodat leerkrachten en leerlingen er meer bij betrokken zijn. Behalve het begrijpen van natuurwetenschappelijke en technische concepten, speelt natuurwetenschap- en techniekonderwijs ook een cruciale rol bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen, samenwerken en creativiteit. Elke leerling moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen op het gebied van natuurwetenschap en techniek, en dat is precies wat LEGO Education samen met leerkrachten wil realiseren.

"Natuurwetenschap en techniek leren ons nieuwsgierig vragen te stellen om de wereld om ons heen te begrijpen", zegt Victor Saeijs, Algemeen directeur van LEGO Education. "Als leerlingen denken dat ze niet goed zijn in het vak of het vermijden, lopen we het risico een hele generatie vernieuwers en probleemoplossers te verliezen. We delen jullie toewijding als leerkrachten om leerlingen warm te maken voor, en actief te betrekken bij, natuurwetenschap- en techniekonderwijs."

Met LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek hebben leerkrachten alles wat ze nodig hebben om leerlingen direct te betrekken bij natuurwetenschappelijke en technische fenomenen. De praktijkgerichte leerervaring stimuleert de creativiteit van leerlingen en hun probleemoplossend vermogen. Om de lessen eenvoudig te kunnen gebruiken in de klas zijn ze afgestemd op de Next Generation Science Standards (NGSS) uit de VS en het Nederlandse leerplan.

Elke les begint met een grote vraag om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te wekken en hen uit te nodigen tot onderzoek. Bovendien worden er ook verbanden gelegd tussen wetenschappelijke en technische principes en de echte wereld voor een dieper begrip. De leerlingen onderzoeken verschillende oplossingen, stellen belangrijke vragen en werken samen met hun leeftijdsgenoten. De sets zijn ontworpen om door maximaal vier leerlingen samen gebruikt te worden, waarbij elke leerling een actieve rol speelt in de les. Dit ondersteunt leerlingen met een uiteenlopend leervermogen en ontwikkelt samenwerkings- en communicatievaardigheden.

"Het was inspirerend om het enthousiasme en de creativiteit van mijn leerlingen te zien opbloeien", zegt Jill Snodgrass, leerkracht wiskunde, natuurwetenschap en techniek in groep 6 in Kernan Trail Elementary in Florida, VS, die de nieuwe oplossing met haar klas testte. "Het tactiele karakter van werken met LEGO stenen helpt hun begrip te versterken door verbanden te leggen tussen abstracte concepten en tastbare resultaten. Ze waren zo enthousiast over hun zelfgebouwde model, vooral toen de ratelslang zijn staart schudde om roofdieren op afstand te houden. Hun samenwerking en plezier waren echt een hoogtepunt van de dag."

Een praktijkgerichte leerervaring maakt leren toegankelijker voor alle leerlingen, maar volgens het rapport komt slechts 55 procent van de leerlingen wereldwijd in contact met deze ervaringen tijdens wetenschap- en technieklessen. Met LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek doen alle leerlingen spannende ontdekkingen en wordt de hele klas betrokken bij de les dankzij praktische, gemeenschappelijke lessen. Meer dan 3.000 leerlingen in meer dan 100 klaslokalen hebben de nieuwe leeroplossing tijdens de ontwikkeling getest.

"Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen als leerkrachten is een liefde voor leren opwekken bij onze leerlingen die een leven lang beklijft", zegt Andrew Sliwinski, Head of Product Experience bij LEGO Education. "LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek helpt leerkrachten van over de hele wereld om het leerplan natuurwetenschap en techniek op een nieuwe manier tot leven te brengen dankzij kant-en-klare lessen en veelzijdige LEGO stenen en hardware van hoge kwaliteit. Ik kan niet wachten om de leerlingen hiermee aan de slag te zien gaan."

In augustus 2025 worden de eerste LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek sets verzonden. Ga naar LEGOeducation.com/science voor meer informatie.

Over LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek

Bevat meer dan 120 lessen, materiaal voor leerkrachten en zorgvuldig geselecteerde LEGO stenen en hardware om een praktijkgerichte leerervaring mogelijk te maken.

Biedt materiaal om mee aan de slag te gaan, lessen, gedetailleerde lesplannen, begeleidende opmerkingen en kant-en-klare lespresentaties via het online portaal voor leerkrachten.

Flexibiliteit voor leerkrachten om lessen te selecteren op basis van het leerjaar (ongeveer 40 lessen per set) of op de manier die het beste aansluit bij hun behoeften op het vlak van het leerplan.

Ontworpen voor gebruik door maximaal vier leerlingen per set voor meer samenwerking en betrokkenheid.

Verkrijgbaar in drie sets op basis van jaarlagen. Neem contact op met een geautoriseerde LEGO Education dealer voor de prijzen en beschikbaarheid. LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek PO groep 2-4 277 LEGO stenen 1 dubbele motor USB-oplaadkabel Bouwinstructies LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek PO groep 5-8 335 LEGO stenen 1 dubbele motor 1 controller 2 verbindingskaarten USB-oplaadkabel Bouwinstructies LEGO Education Natuurwetenschap en Techniek VO klas 1-3 424 LEGO stenen 1 enkele motor 1 dubbele motor 1 controller 1 kleursensor 3 verbindingskaarten USB-oplaadkabel Bouwinstructies



Over het rapport 'Hoe betrokken zijn leerlingen bij de les: de natuurwetenschap en techniek-editie'

Een wereldwijde enquête uitgevoerd door LEGO Education onder meer dan 6.000 leerkrachten van PO groep 1 - VO klas 3, ouders, leerlingen en Amerikaanse onderwijsbestuurders. Markten: Australië, Duitsland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Totale omvang van de steekproef: 6.650, waaronder 2.400 leerkrachten, 2.000 ouders, 2.000 leerlingen (van 5-14 jaar) en 250 Amerikaanse onderwijsbestuurders. Het veldonderzoek is uitgevoerd van 15 mei 2024 tot 15 juni 2024.

Download hier het rapport (in het Engels). De belangrijkste bevindingen zijn:

Slechts een derde (37 procent) van de ouders en de helft (52 procent) van de ondervraagde leerkrachten natuurwetenschap en techniek denken dat leerlingen interesse hebben in natuurwetenschap en techniek.

De meerderheid van de leerkrachten natuurwetenschap en techniek (73 procent) vindt dat zij niet de middelen hebben om de interesse van leerlingen voor natuurwetenschap en techniek te wekken.

De meerderheid van de ondervraagde leerkrachten natuurwetenschap en techniek en ouders vinden dat wetenschapsonderwijs cruciale vaardigheden ontwikkelt zoals nieuwsgierigheid, kritisch denken en het vermogen om problemen op te lossen.

Leerlingen met toegang tot praktijkgerichte leerervaringen hebben 1,5 keer meer kans om zelfverzekerd te zijn in het leren van natuurwetenschap en techniek dan degenen die dat niet hebben.

Drie op de vier leerkrachten natuurwetenschap en techniek die gebruikmaken van praktijkgerichte leerervaringen zijn het ermee eens dat de methodologie hogere testscores en cijfers bevordert.

Over LEGO Education

Bij LEGO Education doen we er alles aan om leerkrachten en leerlingen de meest boeiende en leukste leerervaringen te bieden die ze ooit hebben gezien. Ons toekomstgerichte team van leerkrachten en vernieuwers maakt deel uit van de LEGO Groep en bouwt al 45 jaar lang leerervaringen voor PO groep 1 - VO klas 3 op basis van de LEGO steen, onze methodologie voor spelenderwijs leren en op het leerplan afgestemde leerresultaten. Samen kunnen we elke leerling de kennis en vaardigheden bezorgen die ze nodig hebben om te slagen en hen in staat stellen de wereld te herbouwen op een betere manier dan hoe ze hem aantroffen.

