LEGO® Education, 1.-10. Sınıf Fen Bilimleri için Uygulamalı Öğrenme Çözümünü Tanıtıyor

Yeni bir LEGO® Education raporuna göre, uygulamalı öğrenme öz güveni geliştirmeye yardımcı oluyor ama öğrencilerin yalnızca yarısı fen bilimleri derslerinde bu deneyimlere erişebiliyor. LEGO® Education Fen Bilimleri, bunu değiştirmeyi amaçlıyor.

BILLUND, Danimarka, 14 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- LEGO® Education, eğitimcilerin uygulamalı fen bilimleri öğretimini daha fazla öğrenciye ulaştırmasına yardımcı olacak yeni öğrenme çözümü LEGO® Education Fen Bilimleri'ni bugün tanıttı. Derse katılımı artırmak üzere tasarlanan LEGO Education Fen Bilimleri, öğretmenler ve öğrenciler (1.-10. sınıf veya 5-11 yaş ve üzeri) için fen bilimlerini hayata geçiren, 120'den fazla ilgi çekici, müfredata uygun fen bilimleri dersi ve kullanıma hazır sınıf sunumları içeriyor.

Etkileşimli Çok Kanallı Haber Bülteninin tamamını burada deneyimleyin: https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning

Gelecek için eleştirel düşünme becerilerine ve bilimsel kavramların ve uygulamaların anlaşılmasına olan ihtiyaç gittikçe artıyor. Ama LEGO Education tarafından yaptırılan Sınıf Katılımı Durum Raporu: Fen Bilimleri Versiyonu anketi, fen bilimlerinin "en az sevdiği ders" olduğunu söyleyen öğrencilerin yüzde 45'inin bu dersi "çok zor" olarak tanımladığını ve yüzde 37'sinin bu derste "kötü" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Özellikle bu öğrencilerin yüzde 58'inin kız öğrenci olması, STEM alanında devam eden cinsiyet açığını vurguluyor.

Bu bulgular, fen bilimleri derslerini öğrenciler ve öğretmenler için daha kapsayıcı olacak şekilde yeniden tasarlama ihtiyacının altını çiziyor. Fen bilimleri öğrenimi, bilimsel kavramları anlamanın yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesinde de hayati bir rol oynar. Her öğrenci fen bilimlerinde başarılı olmayı hak eder ve LEGO Education, eğitimcilerle birlikte bunu gerçeğe dönüştürmek istiyor.

"Fen bilimleri, bize içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için meraklı sorular sormayı öğretiyor." diyor, LEGO Education Başkanı Victor Saeijs. "Öğrenciler bu derste iyi olmadıklarını düşünürlerse veya bu dersten kaçınırlarsa yenilikçi ve problem çözücü koca bir nesli kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Eğitimciler olarak, öğrencileri kaliteli fen bilimleri eğitimi ile heyecanlandırma ve onlarda ilgi uyandırmaya verdiğiniz önemi paylaşıyoruz."

LEGO Education Fen Bilimleri ile öğretmenler, öğrencilerin bilimsel olgulara anında ilgisini çekmek ve uygulamalı öğrenme yoluyla öğrencilerin yaratıcılığını ve problem çözmesini teşvik etmek için gereken her şeye sahip olacak. Dersler, ABD Next Generation Science Standards (NGSS) ile ve Türk Milli Eğitim Müfredatıyla uyumludur ve sınıflarda kolayca uygulanabilir.

Her ders, merak uyandırmak ve sorgulamaya davet etmek için büyük bir soruyla başlar, aynı zamanda bilimsel ilkeleri gerçek dünyayla ilişkilendirerek daha derinlemesine kavramalarını sağlar. Öğrenciler, bir çözüme giden birden fazla yolu keşfeder, önemli sorular sorar ve akranlarıyla birlikte çalışır. Setler, en fazla dört öğrenci tarafından ortak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ve her öğrenci derste aktif bir rol alır. Bu, onların farklı öğrenme yeteneklerini destekler, iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirir.

LEGO Education Fen Bilimleri'ni ABD'nin Florida eyaletindeki Kernan Trail İlkokulu'nda test eden 4. sınıf Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeni Jill Snodgrass, "Öğrencilerimin hevesinin ve yaratıcılığının arttığını görmek ilham vericiydi." dedi ve "LEGO tuğlalarıyla çalışmanın doğası gereği dokunsal olması, soyut kavramları somut sonuçlara bağlayarak daha net anlamalarına yardımcı oluyor. Derste bitirdikleri modelleri gördüklerinde çok heyecanlandılar, özellikle de çıngıraklı yılan avcıları korkutmak için kuyruğunu salladığında. İş birliği içinde çalışmaları ve neşeleri, gerçekten günün en güzel kazanımıydı." diye ekledi.

LEGO Education raporuna göre uygulamalı öğrenme, öğrenmeyi tüm öğrenciler için daha erişilebilir hale getiriyor ama dünya çapında öğrencilerin yalnızca yüzde 55'i fen bilimleri derslerinde bu deneyimleri yaşayabiliyor. LEGO Education Fen Bilimleri tüm öğrenciler için heyecan verici keşiflere kapı açar, öğretmenleri güçlendirir ve uygulamalı, iş birliğine dayalı derslerle tüm sınıfın katılımını sağlar. 100'den fazla sınıfta 3000'den fazla öğrenci, yeni öğrenme çözümünü geliştirme süreci boyunca test etti.

LEGO Education Ürün Deneyimi Başkanı Andrew Sliwinski, "Eğitimciler olarak yapabileceğimiz en güçlü şeylerden biri, öğrencilerimize yaşam boyu sürecek bir öğrenme sevgisi aşılamaktır." dedi ve "LEGO Education Fen Bilimleri, hazır dersler ve kaliteli, yeniden kullanılabilir LEGO tuğlaları ve donanımlarıyla fen bilimleri müfredatını yeni bir şekilde hayata geçirmeleri için dünyanın dört bir yanındaki eğitimcileri destekliyor. Bu öğrenme deneyimlerini öğrencilerin ellerinde görmek için sabırsızlanıyorum." diye ekledi.

LEGO Education Fen Bilimleri, Ağustos 2025'te gönderilmeye başlanacak. Daha fazla bilgi için: LEGOeducation.com/science.

LEGO Education Fen Bilimleri Hakkında

Uygulamalı öğrenme sağlayan 120'den fazla ders, öğretmen materyalleri ve özenle seçilmiş LEGO tuğlaları ve donanımları içerir.

Çevrim İçi Öğretmen Portalı aracılığıyla başlangıç materyalleri, dersler, müfredat haritası, sunum notları ve öğretmeye hazır sınıf sunumları sağlar.

Öğretmenlere, dersleri sınıflara göre (set başına yaklaşık 40 ders) veya müfredat ihtiyaçlarını en iyi destekleyecek şekilde seçme esnekliği sunar.

Daha fazla iş birliği ve katılım için set başına en fazla dört öğrenci tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıflara göre üç set mevcuttur. Satış fiyatını ve ayrıntıları öğrenmek için LEGO Education yetkili satıcınızla iletişim kurun. LEGO Education Fen Bilimleri Seti 1.-2. Sınıf 277 LEGO tuğlası 1 adet ikili motor USB şarj kablosu İnşa yönergeleri LEGO Education Fen Bilimleri Seti 3.-5. Sınıf 335 LEGO tuğlası 1 adet ikili motor 1 adet kumanda 2 adet bağlantı kartı USB şarj kablosu İnşa yönergeleri LEGO Education Fen Bilimleri Seti 6.-8. Sınıf 424 LEGO tuğlası 1 adet tek motor 1 adet ikili motor 1 adet kumanda 1 adet renk sensörü 3 adet bağlantı kartı USB şarj kablosu İnşa yönergeleri



Sınıf Katılımı Durum Raporu: Fen Bilimleri Versiyonu

LEGO Education tarafından 6000'den fazla 1.-10. Sınıf öğretmeni, veli, öğrenci ve ABD'li eğitim idarecisinin katılımıyla dünya çapında yapılmış bir ankettir. Ankete katılan ülkeler arasında Avustralya, Almanya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD bulunmaktadır. Toplam örneklem büyüklüğü: 2400 öğretmen, 2000 veli, 2000 öğrenci (5-14 yaş arası) ve 250 ABD'li eğitim idarecisi olmak üzere 6650 kişi. Saha çalışması, 15 Mayıs 2024 ile 15 Haziran 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Raporu buradan indirebilirsiniz (İngilizce). Rapordaki önemli bulgular arasında şunlar bulunmaktadır:

Dünya genelinde ankete katılan velilerin yalnızca üçte biri (yüzde 37'si) ve fen bilimleri öğretmenlerinin yarısı (yüzde 52'si), öğrencilerin fen bilimlerine ilgi duyduğuna inanıyor.

Fen bilimleri öğretmenlerinin çoğunluğu (yüzde 73'ü), öğrencilerde fen bilimlerine ilgi uyandıracak donanıma sahip olmadığını düşünüyor.

Ankete katılan fen bilimleri öğretmenlerinin ve velilerin çoğu, fen bilimleri eğitiminin sınıfta ve ötesinde hayati beceriler olan merak, eleştirel düşünme ve problem çözmeyi geliştirdiğine inanıyor.

Uygulamalı öğrenme deneyimlerine erişimi olan öğrencilerin, fen bilimlerini öğrenme konusunda öz güvenli olma olasılıkları, erişimi olmayanlara göre 1,5 kat daha fazladır.

Uygulamalı öğrenmeyi derslerinde kullanan fen bilimleri öğretmenlerinin dörtte üçü, daha yüksek sınav puanları ve notları sağladığına inanıyor.

LEGO Education Hakkında

LEGO Education olarak, eğitimcilere ve öğrencilere sınıfta şimdiye kadar görülen en ilgi çekici ve eğlenceli öğrenme deneyimlerini sunmaya kararlıyız. LEGO Group bünyesinde geleceğe odaklı eğitimciler ve yenilikçilerden oluşan ekibimiz, 45 yıldır LEGO tuğlasına, oyun yoluyla öğrenme metodolojimize ve müfredat bazlı öğrenme sonuçlarına dayanarak 1.-10. Sınıf öğrenme deneyimleri geliştiriyor. Birlikte, her öğrenciyi başarılı olmak için gereken bilgi ve becerilerle donatabilir ve dünyayı bulduklarından daha iyi bir hale getirmeleri için onları güçlendirebiliriz.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

Medya İletişim

Kelley Brescia

[email protected]