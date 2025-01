LEGO® Education kommer med kunngjøring om et praktisk læremiddel i naturfag for 1-10.klasse.

Praktisk læring gir selvtillit, men kun halvparten av elevene har tilgang til disse opplevelsene i naturfagstimene, ifølge en ny rapport fra LEGO® Education. LEGO® Education Naturfag har som mål å endre dette.

BILLUND, Danmark, 14. januar 2025 /PRNewswire/ -- I dag kunngjorde LEGO® Education sitt nye læremiddel, LEGO® Education Naturfag, for å hjelpe lærere med å gi flere elever tilgang til praktisk læring av naturfag. LEGO Education Naturfag er designet for å øke engasjementet, og har mer enn 120 engasjerende naturfagsleksjoner tilpasset læreplanen, og med presentasjoner som blåser liv i naturfag for både lærere og elever (1-10. klasse eller alderen 6 år og oppover).

Den interaktive multikanals pressemeldingen kan oppleves her: https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning

Kritisk tenking og forståelse av konsepter og metoder innen naturfag er egenskaper som i økende grad er nødvendige for fremtiden. Likevel viste Rapport om engasjement i klasserommet: Naturfagsutgave, en undersøkelse bestilt av LEGO Education, at 45 prosent av elevene som oppga naturfag som et av fagene de liker minst, beskrev faget som «for vanskelig», og 37 prosent følte at de «ikke var flinke i det». 58 prosent av disse elevene var jenter, noe som understreker de pågående kjønnsforskjellene innen STEM.

Disse funnene understreker behovet for en ny tankegang innen naturfagsundervisningen for å gjøre den mer inkluderende for både elever og lærere. I tillegg til å forstå konsepter innen naturfag, er naturfagsundervsining også viktig for å utvikle egenskaper som kritisk tenking, problemløsing, samarbeid og kreativitet. Alle elever fortjener å lykkes i naturfag, og LEGO Education ønsker å gjøre dette til en virkelighet sammen med lærerne.

«Naturfag lærer oss å stille nysgjerrige spørsmål for å forstå verdenen rundt oss», sa Victor Saeijs, president for LEGO Education. «Hvis elevene føler at de ikke er flinke i faget eller unngår det, risikerer vi å miste en hel generasjon med nyskapere og problemløsere. Vi deler engasjementet dere har som lærere for å engasjere og oppmuntre elevene med naturfagsundervisning av høy kvalitet.»

Med LEGO Education Naturfag, har lærere alt de trenger for å engasjere elevene øyeblikkelig med naturfagsfenomener og vekke elevenes kreativitet og problemløsning med praktisk læring. Leksjonene er tilpasset de amerikanske Next Generation Science Standards (NGSS) og Kunnskapsløftet (LK20) for å integreres enkelt i klasserommet.

Hver leksjon starter med et stort spørsmål for å vekke nysgjerrighet og invitere til flere spørsmål, samtidig som de kobler prinsipper fra naturfag til den virkelige verden for dypere forståelse. Elevene skal utforske flere måter å løse et problem på, stille viktige spørsmål og jobbe sammen med sine medelever. Settene er designet for å brukes av opptil fire elever sammen, der hver av elevene har en aktiv rolle i leksjonen. Dette støtter ulike læringsevner og utvikler ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon.

«Det var inspirerende å se entusiasmen og kreativiteten til elevene mine blomstre», sa Jill Snodgrass, en matematikk- og naturfagslærer i fjerde klasse ved Kernan Trail Elementary i Florida, USA, som testet den nye løsningen med klassen sin. «Den praktiske måten å jobbe med LEGO klosser på, styrker forståelsen deres ved å koble abstrakte konsepter til konkrete resultater. De syntes det var spennende å se den ferdige konstruksjonen i leksjonen, spesielt når klapperslangen brukte den ristende halen sin til å skremme bort rovdyr. Samarbeidet og gleden de viste var et skikkelig høydepunkt.»

Praktisk læring gjør det lettere for alle elever å lære, men det er kun 55 prosent av elever verden rundt som får disse opplevelsene i naturfagstimene, ifølge rapporten. LEGO Education Naturfag gir elevene spennende opplevelser, styrker lærerne og engasjerer hele klasserommet med praktiske leksjoner og samarbeid. Mer enn 3000 elever i mer enn 100 klasserom testet det nye læremiddelet gjennom utviklingen.

«Noe av det mest virkningsfulle vi kan gjøre som lærere, er å gi elevene våre en livslang forkjærlighet for læring», sa Andrew Sliwinski, leder for produktopplevelse hos LEGO Education. «LEGO Education Naturfag gir lærere verden rundt den støtten de trenger for å blåse liv i naturfag på en helt ny måte, med ferdige leksjoner og LEGO klosser og maskinvare av høy kvalitet. Jeg gleder meg til å se disse læringsopplevelsene i hendene til elevene.»

LEGO Education Naturfag begynner å sende ut materiell i august 2025. Gå til LEGOeducation.com/science for å finne ut mer.

Om LEGO Education Naturfag

Inkluderer mer enn 120 leksjoner, materiell for lærere og nøye utvalgte LEGO klosser og maskinvare for å gi praktisk læring.

Inkluderer materiell for å komme i gang, leksjoner, kartlegging av læreplanen, notater for tilrettelegging og ferdige presentasjoner via Lærerportalen på nett.

Fleksibilitet så lærere kan velge leksjoner basert på klassetrinn (ca. 40 leksjoner per sett) eller den måten som passer best for læreplanen.

Designet for bruk av opptil fire elever per sett for økt samarbeid og engasjement.

Tilgjengelig i tre sett kategorisert etter klassetrinn. Ta kontakt med en autorisert LEGO Education forhandler for fullstendig pris og tilgjengelighet. LEGO Education Naturfagssett for 1-4. 277 LEGO klosser Én dobbel motor USB-ladekabel Byggeinstruksjoner LEGO Education Naturfagssett for 5-7. 335 LEGO klosser Én dobbel motor Én kontroller To tilkoblingskort USB-ladekabel Byggeinstruksjoner LEGO Education Naturfagssett for 8-10. 424 LEGO klosser Én enkeltmotor Én dobbel motor Én kontroller Én fargesensor Tre tilkoblingskort USB-ladekabel Byggeinstruksjoner



Om Rapport om engasjement i klasserommet: Naturfagsutgave

En global undersøkelse utført av LEGO Education av over 6000 lærere, foreldre, elever og amerikanske skoleledere for K-8. Markedene inkluderte Australia, Tyskland, Sør-Korea, Storbritannia og USA. Total størrelse på utvalget: 6650, inkludert 2400 lærere, 2000 foreldre, 2000 elever (i alderen 5–14 år) og 250 amerikanske skoleledere. Arbeidet ble utført fra 15. mai 2024 til 15. juni 2024.

Last ned rapporten her (på engelsk). Viktige funn inkluderer:

Kun en tredjedel (37 prosent) av foreldre og halvparten (52 prosent) av naturfagslærere globalt i undersøkelsen mener at elevene engasjerer seg for naturfag.

Flertallet av naturfagslærere (73 prosent) føler at de ikke har det de trenger for å engasjere elevene i naturfag.

De fleste naturfagslærere og foreldre i undersøkelsen mener at naturfagsundervisning forbedrer nysgjerrighet, kritisk tenking og problemløsning, som er viktige ferdigheter både i og utenfor klasserommet.

Elever med tilgang til praktisk læring har 1,5 ganger større sannsynlighet for å ha selvtillit i naturfagsundervisningen enn de uten.

Tre av fire naturfagslærere som anvender praktisk læring mener at det gir bedre prøveresultater og karakterer.

Om LEGO Education

Vi hos LEGO Education engasjerer oss for å gi lærere og elever de mest engasjerende og morsomme læringsopplevelsene de noensinne har opplevd. Det fremtidsfokuserte teamet med lærere og nyskapere i LEGO gruppen har bygget læringsopplevelser for 1-10.klasse i 45 år basert på LEGO klossen, metodikken vår om læring gjennom lek og læringsutbytte fremmet av læreplanen. Sammen kan vi gi alle elever kunnskapen og ferdighetene de trenger for å lykkes, og styrke dem til å bygge opp en enda bedre verden enn den vi har i dag.

