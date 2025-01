LEGO® Education annuncia una soluzione di apprendimento pratico per le scienze nelle scuole primarie - secondarie di 1° grado

L'apprendimento pratico aiuta ad acquisire fiducia in se stessi ma, secondo un nuovo report di LEGO® Education, solo la metà degli studenti può usufruire di queste esperienze durante le lezioni. LEGO® Education Scienze mira a cambiare lo status quo.

BILLUND, Danimarca, 14 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- LEGO® Education ha annunciato oggi la sua nuova soluzione di apprendimento, LEGO® Education Scienze, il cui obiettivo è aiutare a diffondere l'apprendimento pratico delle scienze tra un numero maggiore di studenti. Pensata per aumentare il coinvolgimento, la soluzione offre oltre 120 lezioni di scienze in linea con il programma didattico, più presentazioni in classe pronte per l'utilizzo sia da parte degli insegnanti che degli studenti (scuole primarie - secondarie di 1° grado o di età compresa tra 5 e 11+ anni).

Le capacità di pensiero critico e la comprensione dei concetti e delle pratiche scientifiche sono competenze che saranno fondamentali in futuro. Tuttavia, il Report "Stato del coinvolgimento in classe: edizione sulle scienze", un'indagine commissionata da LEGO Education, ha rilevato che il 45% degli studenti ha indicato le scienze come una delle loro materie "meno preferite", perché "eccessivamente complessa", mentre il 37% ritiene di essere uno "studente poco competente nelle scienze". In particolare, il 58% di questi studenti erano ragazze, evidenziando l'attuale gap tra ragazzi e ragazze nelle materie STEM.

Questi risultati sottolineano la necessità di reinventare le lezioni di scienze perché siano più inclusive per studenti e insegnanti. Oltre a incoraggiare la comprensione dei concetti scientifici, l'apprendimento delle scienze svolge anche un ruolo fondamentale nello sviluppo di competenze come il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, la collaborazione e la creatività. Ogni studente deve avere la possibilità di studiare le scienze con successo e, insieme agli insegnanti, LEGO Education vuole trasformare questa aspirazione in realtà.

"La scienza ci insegna a porre domande curiose per comprendere il mondo che ci circonda", afferma Victor Saeijs, Presidente di LEGO Education. "Se gli studenti pensano di essere poco competenti in una materia e quindi la evitano, non formeremo mai la nuova generazione di innovatori e di risolutori di problemi di cui abbiamo bisogno. Condividiamo il vostro impegno come educatori per coinvolgere gli studenti in un'educazione scientifica di alta qualità".

Con LEGO Education Scienze, gli insegnanti hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per coinvolgere immediatamente gli studenti nel mondo delle scienze, incoraggiando la loro creatività nella risoluzione dei problemi attraverso l'apprendimento pratico. Le lezioni sono allineate agli standard NGSS (Next Generation Science Standards) americani e ai programmi di studio locali basati sulle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione affinché possano essere facilmente integrate in classe.

Ogni lezione presenta una domanda che suscita curiosità e invita alla ricerca, connettendo allo stesso tempo i principi scientifici con il mondo reale per una comprensione più intuitiva e profonda. Gli studenti esplorano molteplici percorsi verso la soluzione, porranno domande e lavoreranno con i loro coetanei. I kit possono essere utilizzati da un massimo di quattro studenti e ogni studente assume un ruolo attivo nella lezione, un approccio che supporta diverse capacità di apprendimento e consente di sviluppare abilità di collaborazione e comunicazione.

"È stato davvero interessante vedere sbocciare l'entusiasmo e la creatività dei miei studenti", ha affermato Jill Snodgrass, insegnante di matematica e scienze presso la scuola primaria Kernan Trail Elementary in Florida, Stati Uniti, che ha testato la nuova soluzione nella sua classe. "La natura tattile del lavoro con i mattoncini LEGO aiuta a consolidare la comprensione connettendo concetti astratti con risultati tangibili. Si sono divertiti molto a vedere la loro costruzione finita al termine della lezione, soprattutto quando il serpente a sonagli usava la sua coda per allontanare i predatori. La collaborazione reciproca e la loro gioia sono state davvero il momento clou della giornata".

La natura pratica rende l'apprendimento più accessibile a tutti gli studenti, ma secondo il report solo il 55% degli studenti a livello globale può usufruire di queste esperienze durante le lezioni di scienze. LEGO Education Scienze offre agli studenti la possibilità di fare scoperte entusiasmanti, più strumenti agli insegnanti e coinvolge l'intera classe in lezioni pratiche e collaborative. Oltre 3.000 studenti in più di 100 aule hanno testato la nuova soluzione didattica durante il suo sviluppo.

"Una delle cose più importanti che possiamo fare come educatori è instillare nei nostri studenti un amore per l'apprendimento che duri tutta la vita", afferma Andrew Sliwinski, Responsabile Product Experience presso LEGO Education. "LEGO Education Scienze supporta gli insegnanti di tutto il mondo, trasformando i programmi di studio e le lezioni con l'uso di mattoncini e hardware LEGO, componenti riutilizzabili e di alta qualità. Sono impaziente di vedere queste esperienze di apprendimento nelle mani degli studenti".

LEGO Education Scienze sarà disponibile a partire dall'agosto 2025. Per saperne di più, visitare: LEGOeducation.com/science.

Informazioni su LEGO Education Scienze

Include oltre 120 lezioni, materiali per l'insegnante e mattoncini e hardware LEGO accuratamente selezionati, che consentono un apprendimento pratico di alta qualità.

Offre materiali introduttivi, lezioni, mappatura del programma di studio, note di facilitazione e presentazioni di classe pronte per l'insegnamento tramite il Portale insegnanti online.

Grande flessibilità per gli insegnanti, i quali possono selezionare le lezioni in base alle fasce scolastiche (circa 40 lezioni per kit) o nel modo che meglio supporta le loro esigenze curricolari.

Progettato per essere utilizzato da quattro studenti per kit per la massima collaborazione e coinvolgimento.

Disponibile in tre kit per fascia scolastica. Contatta il tuo rivenditore autorizzato LEGO Education per conoscere i prezzi e la disponibilità. LEGO Education Scienze Scuola primaria 1-3 277 mattoncini LEGO 1 motore doppio Cavo di ricarica USB Istruzioni per la costruzione LEGO Education Scienze Scuola primaria 3-5 335 mattoncini LEGO 1 motore doppio 1 controller 2 schede di collegamento Cavo di ricarica USB Istruzioni per la costruzione LEGO Education Scienze Scuola secondaria di 1° grado 424 mattoncini LEGO 1 motore singolo 1 motore doppio 1 controller 1 sensore di colore 3 schede di collegamento Cavo di ricarica USB Istruzioni per la costruzione



Informazioni sul report "Stato del coinvolgimento in classe: edizione sulle scienze

Un'indagine globale condotta da LEGO Education tra oltre 6.000 insegnanti, genitori, studenti e amministratori del settore educativo delle scuole primaria - secondaria di 1° grado. I mercati hanno incluso Australia, Germania, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Dimensione totale del campione: 6.650, con 2.400 insegnanti, 2.000 genitori, 2.000 studenti (di età compresa tra 5 e 14 anni) e 250 amministratori nel settore dell'istruzione statunitensi. Le interviste sono state condotte tra il 15 maggio 2024 e il 15 giugno 2024.

Scarica il report qui (in inglese). Dai principali risultati si evince che:

Solo un terzo (37%) dei genitori e la metà (52%) degli insegnanti di scienze intervistati a livello globale credono che gli studenti siano attivamente impegnati nelle scienze.

La maggioranza degli insegnanti di scienze (73%) non si sente attrezzata per coinvolgere gli studenti nelle scienze.

La maggior parte degli insegnanti di scienze e dei genitori intervistati ritiene che l'educazione scientifica incoraggi la curiosità, il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, che sono abilità fondamentali in classe e oltre.

Gli studenti che possono usufruire di esperienze di apprendimento pratico hanno più probabilità (1,5 volte) di sentirsi sicuri nell'apprendimento delle scienze rispetto a quelli che non ne usufruiscono.

Tre insegnanti di scienze su quattro che utilizzano l'apprendimento pratico concordano che faciliti il conseguimento di punteggi e voti più alti nei test.

Informazioni su LEGO Education

In LEGO Education ci impegniamo a offrire a educatori e studenti esperienze di apprendimento coinvolgenti, pratiche e divertenti. Parte del LEGO Group, il nostro team di educatori e innovatori crea esperienze di apprendimento per la scuola primaria - secondaria di 1° grado ormai da 45 anni, e tutte utilizzano i mattoncini LEGO, la nostra metodologia di apprendimento attraverso il gioco e i risultati di apprendimento basati sui programmi di studio. Insieme, possiamo offrire a ogni studente le conoscenze e le competenze di cui ha bisogno per avere successo, permettendo loro di ricostruire il mondo per un futuro migliore.

