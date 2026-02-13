Lei Zhang es el primer líder del sector privado en recibir el Premio del Presidente del Instituto de Energía

- Lei Zhang se convierte en el primer líder del sector privado en recibir el Premio del Presidente del Instituto de Energía

LONDRES, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision, ha sido galardonado con el Premio del Presidente 2026 del Instituto de Energía. Al otorgarle a Zhang su máximo galardón, el Instituto destacó el papel de Envision en la transición energética global para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo, a la vez que acelera la descarbonización.

image

Al reconocer a Zhang, el Instituto de Energía destacó su posición como líder de pensamiento, quien ha planteado constantemente la transición energética como un desafío para los sistemas y una oportunidad económica, en lugar de una limitación. Su labor fue reconocida por impulsar los estándares de la industria, apoyar las habilidades y la educación, y promover la reflexión a largo plazo sobre cómo los sistemas energéticos pueden servir mejor a las sociedades y las economías.

El premio también marca un hito para el sector privado. Zhang es el primer empresario y líder empresarial en recibir el Premio del Presidente, tras recibir galardones anteriores provenientes principalmente de gobiernos, diplomacia y organizaciones internacionales.

El presidente del Instituto de Energía, Andy Brown, comentó:

"El Premio del Presidente es el máximo galardón del Instituto de Energía y se otorga a personas cuyos logros han tenido un impacto transformador en la energía global. La visión y el liderazgo de Lei lo han convertido en uno de los líderes energéticos mundiales más destacados. A través de Envision, está dando forma al sistema energético de IA, proporcionando una base infinita, inteligente y asequible para todos".

El Instituto afirmó que el premio refleja un creciente reconocimiento de que lograr cero emisiones netas dependerá no solo de las políticas, sino también de empresas capaces de construir y operar la infraestructura y los sistemas digitales que hagan que la transición sea viable y duradera, a pesar de los desafíos existentes.

Al aceptar el premio, Zhang afirmó que el mundo se encuentra en un momento crucial, ya que la tecnología ha reducido los costes de las energías renovables hasta el punto de que pueden ser asequibles y abundantes. Si bien persiste el escepticismo, estableció un paralelo histórico con el siglo XIII, cuando el papel se consideraba una alternativa inferior al pergamino, hasta que su asequibilidad rompió el monopolio del conocimiento y abrió el acceso a las masas.

Zhang expresó optimismo sobre el futuro de la humanidad, afirmando: "La era de los combustibles fósiles pasará. Lo que se avecina no es solo un nuevo sistema energético, sino un nuevo horizonte para la humanidad. Cuando la energía se vuelva abundante y accesible, como el papel lo fue para el conocimiento, liberará la inteligencia, restaurará la dignidad y reestructurará la cooperación. Así es como crearemos una nueva prosperidad para la civilización".

Zhang es una voz influyente en los ámbitos internacionales de la energía y el clima. Cofundó la Escuela Global de Sostenibilidad con la London School of Economics y fue nombrado uno de los "100 líderes climáticos más influyentes de 2025" por la revista TIME.

El profesor Nicholas Stern, presidente de la Escuela Global de Sostenibilidad, declaró:

"El desarrollo sostenible es la única vía hacia un crecimiento sólido y seguro. La sostenibilidad es la nueva prosperidad. El compromiso de Lei con el aprovechamiento de la tecnología para los desafíos energéticos compartidos por la humanidad, junto con su extraordinaria creatividad e impulso, constituyen un poderoso ejemplo del tipo de liderazgo que necesitamos a medida que aceleramos el ritmo del cambio en todo el mundo".

Fundada en 2007, Envision ha construido su estrategia en torno a la idea de que la energía limpia no solo es un imperativo ambiental, sino también la base para nuevas oportunidades económicas. Recientemente anunció el lanzamiento global de Dubhe, un innovador modelo de base energética que permitirá que los sistemas energéticos escalen al ritmo de la IA, dando forma al sistema energético de IA.

El Instituto de Energía (IE) es la organización profesional colegiada que reúne a personas que trabajan en el sector energético. Su propósito es crear un futuro energético mejor acelerando una transición global justa hacia el cero neto. La Semana Internacional de la Energía, organizada por el IE, reúne anualmente en Londres a responsables políticos, líderes del sector y expertos.

A continuación, el texto completo del discurso:

Creando una Nueva Prosperidad para la Civilización

Me siento profundamente honrado de recibir este premio. No solo es un reconocimiento a mi equipo y a mí mismo, sino también una afirmación de nuestra visión compartida: la de crear una nueva prosperidad para la civilización.

Nos encontramos en un momento crucial en el desarrollo de la civilización. La inteligencia artificial está llevando a la humanidad a una nueva era de demanda energética. En los próximos 50 años, la demanda mundial de energía podría multiplicarse por diez. Así como nadie podía predecir un aumento de cien veces en la energía antes de la invención de la máquina de vapor.

Al mismo tiempo, la crisis climática se intensifica. Con reservas finitas de combustibles fósiles, debemos afrontar una pregunta fundamental:

¿Cómo podemos mantener la prosperidad a largo plazo de la civilización?

Esta urgencia nos impulsa a construir una nueva base energética: un sistema con tres pilares fundamentales: Infinito, Inteligente y Económico.

Es alentador ver que esta visión se esté haciendo realidad. La energía renovable, antes costosa, ahora ha superado a los combustibles fósiles en cuanto a la competencia de costes. Gracias a la innovación a gran escala, China ha contribuido a reducir los costes globales de la energía eólica, solar y de almacenamiento de energía en aproximadamente un 90%, haciendo que las energías renovables sean asequibles.

Sin embargo, junto con el progreso surgen dudas. Algunos confunden "abundancia" con "sobrecapacidad". Otros ven la "asequibilidad" con recelo.

Esto me recuerda un malentendido de hace mil años. En el siglo XIII, cuando la tecnología papelera de China llegó a Europa, el papel fue descartado como un sustituto "barato y frágil" del pergamino. El emperador Federico II incluso declaró inválidos los documentos escritos en papel. Para las élites de la época, el papel barato carecía de la dignidad del costoso pergamino.

Y, sin embargo, fue precisamente esta accesibilidad —este mismo "precio bajo"— la que rompió el monopolio del conocimiento. Permitió a la gente común acceder al conocimiento y, en última instancia, contribuyó al inicio del Renacimiento.

La historia nos enseña que la civilización avanza gracias a la abundancia y la accesibilidad. Hoy, esta abundancia está sentando las bases de un nuevo sistema energético.

Liberará todo el potencial de la IA, ampliando los límites superiores de la civilización. Un aumento de diez veces en la demanda de energía no es una carga, sino el alimento para la evolución computacional. Sin energía abundante e inteligente, la IA no puede florecer plenamente.

También defenderá la dignidad de la humanidad y protegerá los cimientos de la civilización. En África, sistemas aislados iluminan aldeas remotas por primera vez. En Pakistán, los paneles solares se han convertido en uno de los regalos de boda más preciados. En Oriente Medio, la electricidad asequible permite la desalinización, que transforma el desierto en tierras de cultivo. En las montañas remotas del Sudeste Asiático, las estaciones base de energía eólica conectan a los niños con el conocimiento global.

La humanidad pasará de competir por recursos limitados a desarrollar conjuntamente los flujos infinitos de la naturaleza, construyendo una nueva civilización basada en la cooperación.

La era de los combustibles fósiles pasará. Lo que se avecina no es solo un nuevo sistema energético, sino un nuevo horizonte para la humanidad. Cuando la energía se vuelva abundante y accesible, como el papel lo fue para el conocimiento:

desbloqueará la inteligencia,

recuperará la dignidad,

remodelará la cooperación.

Así crearemos una nueva prosperidad para la civilización.

- fin -

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903679/image.jpg