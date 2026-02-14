Lei Zhang 民間セクター経営者として初Energy Institute会長賞受賞

ロンドン、2026年2月14日 /PRNewswire/ -- Envision社の創業者兼最高経営責任者であるLei Zhang氏が、Energy Instituteの2026年会長賞を受賞しました。InstituteはZhang氏に最高の栄誉を授与するにあたり、脱炭素化を加速させながら経済成長と長期的な繁栄を促進するために世界的なエネルギー転換を形成するEnvision社の役割を強調しました。

Energy InstituteはZhang氏を評価するうえで、同氏がエネルギー転換を制約ではなく、システムの課題と経済的なチャンスとして捉え続けてきた思想リーダーとしての姿勢を指摘しました。同氏の取り組みは、業界標準を高度化させ、技能と教育を支援し、エネルギーシステムが社会と経済によりよく貢献する方法について長期的な考えを促進したことが評価されました。

今回の受賞は、民間セクターにとって特筆すべきイベントになります。政府、外交、国際機関から選ばれた過去の受賞者に続き、Zhang氏はPresident賞を受賞した初の起業家とビジネスリーダーです。

Energy InstituteのAndy Brown会長は、次のように述べました

「会長賞はEnergy Instituteにとって最高の栄誉であり、世界のエネルギーに変革的な影響を与える功績を残した個人に贈られます。Lei氏のビジョンとリーダーシップにより、世界有数のエネルギー・リーダーに仲間入りしました。Envision社を通じて、同氏はAIエネルギーシステムを形成し、すべての人に無限でインテリジェントかつ安価な基盤を提供しています」

今回の受賞は、ネット・ゼロの達成は政策だけでなく、存在する課題があっても、この転換を投資可能かつ頑丈にするインフラやデジタルシステムを構築・運用できる企業によっても左右されるという認識の高まりを反映していることについて、Instituteが述べました。

再生可能エネルギーが安価かつ豊富になるほどテクノロジーによってコストが下がっているため、世界は極めて重要な瞬間に直面していることについて、Zhang氏は受賞の際に述べました。懐疑的な見方が残る一方で、紙の安さが知識の独占を打破して一般の利用を実現するまで、羊皮紙の代物として劣っていると見なされていた13世紀を歴史的な事例として、同氏は比較しました。

Zhang氏は人類の未来に対する楽観を表現し、次のように述べました。「化石燃料の時代は過ぎ去ります。次に台頭するものは単に新たなエネルギーシステムではなく、人類の新たな領域です。知識のために紙がかつて利用可能になったときと同様に、エネルギーが豊富で利用可能になれば、知性が開花され、尊厳が取り戻され、協力関係が再構築されます。そのように文明の新たな繁栄を生み出します」

Zhang氏は、国際エネルギーと気候の分野で影響力のある代弁者です。London School of EconomicsとGlobal School of Sustainabilityを共同設立し、TIME誌の「100 Most Influential Climate Leaders」の1人に選定されました。

Global School of Sustainabilityの会長であるNicholas Stern教授は、次のように述べました

「持続可能な開発は、強力で確実な成長への唯一の道です。持続可能性は新たな繁栄を意味します。人類が共有するエネルギー課題にテクノロジーを活用するLei氏のコミットメントは、同氏の並外れた創造性と行動力とともに、私たちが世界中で変化のペースを加速させる際に必要なリーダーシップを象徴する強力な例になります」

2007年に設立されたEnvision社は、クリーン・エネルギーは環境問題だけでなく、新たな経済的チャンスの基盤であるという発想のもとに戦略を構築しました。同社はDubheの世界的な導入を最近発表し、AIと歩調を合わせてエネルギーシステムの拡張を実現し、AIエネルギーシステムを形成する画期的なエネルギー基盤モデルです。

Energy Institute（EI）は、エネルギー業界で働く人々の公認の専門会員組織です。同組織の目的は、ネット・ゼロへの公正な世界的転換を加速させることで、より良いエネルギーの未来を創造することです。EIが主催する国際エネルギー・ウィーク（International Energy Week）では、毎年ロンドンに政策立案者、業界リーダー、専門家が集合します。

以下はスピーチの全文です

文明の新たな繁栄の創造

この賞を受賞できて大変光栄に思います。私のチームと私自身に対する評価だけでなく、私たちが共有するビジョン、つまり文明の新たな繁栄を創造するビジョンの肯定でもあります。

私たちは文明の発展における極めて重要な瞬間に直面しています。人工知能は人類をエネルギー需要の新時代に導いています。今後50年間で、世界の電力需要は10倍増加する可能性があります。蒸気機関が発明される前に、エネルギーが100倍増加するとは誰も予測できなかったことと同じです。

同時に、気候危機は激化しています。化石燃料の埋蔵量が限られているため、私たちは根本的な質問に対応しなければなりません。

どうすれば文明の長期的な繁栄を維持できるのか？

この緊急性により、私たちを新たなエネルギー基盤の構築に強いられます。これは 3本の主要柱で構成されるシステムです：無限、知的、安価。

心強いことに、このビジョンは現実になりつつあります。かつては高価だった再生可能エネルギーは、コスト競争で化石燃料を凌駕しました。大規模なイノベーションを通じて、中国は風力、太陽光、エネルギー貯蔵のコストを世界的に約90％下げ、再生可能エネルギーを安価なエネルギーとして実現することに貢献しました。

しかし、進歩とともに疑問視されます。「豊かさ」を「過剰生産能力」と誤認する人もいます。「安さ」を疑う人もいます。

これは1000年前にあった誤解を思い出します。13世紀、中国から製紙技術がヨーロッパに伝わったとき、紙は羊皮紙の代用品として「安くて破れやすい」と見なされました。皇帝フリードリヒ2世は、紙に書かれた文書は無効だとまで宣言しました。当時のエリートたちにとって、安価な紙は高価な羊皮紙のような尊厳に欠けていました。

しかし、まさにこの利用可能性とこの「安さ」により、知識の独占が打破されました。一般の人々に知識をもたらし、結果的にルネサンスの火付け役となりました。

歴史は、豊かさと利用可能性によって文明が進歩することを教えてくれます。現在、この豊かさが新しいエネルギーシステムの基盤を構築しています。

AIの可能性を最大限に引き出し、文明の上限を引き上げます。電力需要の10倍増は負担ではなく、計算的進化の糧なのです。豊かで知的なエネルギーがなければ、AIの花は完全に開花できません。

人類の尊厳も守り、文明の基盤を守ります。アフリカでは、オフグリッド・システムが遠く離れた村々を初めて照らしています。パキスタンでは、ソーラーパネルは最も重宝される結婚祝いのひとつとなりました。中東では、安価な電力は砂漠を農地に変貌させる海水淡水化を実現します。東南アジアの遠く離れた山間部では、風力発電の基地局が子どもたちにグローバルな知識をもたらします。

人類は限られた資源を奪い合う状況から、自然の無限の流れを共同で開発する状況へ移行し、協力に基づく新たな文明を築くでしょう。

化石燃料の時代は過ぎ去ります。次に台頭するものは単に新たなエネルギーシステムではなく、人類の新たな領域です。知識のために紙がかつて利用可能になったときと同様に、エネルギーが豊富で利用可能になれば、

知性が開花されます。

尊厳が取り戻されます。

協力関係が再構築されます。

そのように、文明の新たな繁栄を生み出します。

