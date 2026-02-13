Lei Zhang devient le premier dirigeant du secteur privé à recevoir le prix du président de l'Energy Institute

LONDRES, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fondateur et directeur général d'Envision, a été nommé lauréat du prix du président 2026 de l'Energy Institute. En décernant à M. Zhang sa plus haute distinction, l'Institut a souligné le rôle d'Envision dans l'élaboration de la transition énergétique mondiale afin de stimuler la croissance économique et la prospérité à long terme tout en accélérant la décarbonisation.

En récompensant M. Zhang, l'Institut de l'énergie a souligné son statut de leader d'opinion qui a toujours considéré la transition énergétique comme un défi systémique - et une opportunité économique - plutôt que comme une contrainte. Son travail a été cité pour avoir fait progresser les normes industrielles, soutenu les compétences et l'éducation, et encouragé la réflexion à long terme sur la manière dont les systèmes énergétiques peuvent mieux servir les sociétés et les économies.

Ce prix marque également un moment important pour le secteur privé. M. Zhang est le premier entrepreneur et chef d'entreprise à recevoir le prix du président, après les précédents lauréats issus principalement du gouvernement, de la diplomatie et des organisations internationales.

Andy Brown, président de l'Institut de l'énergie, a commenté l'événement :

"Le prix du président est la plus haute distinction de l'Institut de l'énergie, décernée à des personnes dont les réalisations ont eu un impact transformateur sur l'énergie mondiale. La vision et le leadership de Lei ont fait de lui l'un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie. Grâce à Envision, il façonne le système énergétique de l'IA en fournissant une base infinie, intelligente et abordable pour tous".

L'Institut a déclaré que ce prix reflétait la reconnaissance croissante du fait que la réalisation de l'objectif "net zéro" dépendra non seulement de la politique, mais aussi des entreprises capables de construire et d'exploiter l'infrastructure et les systèmes numériques qui rendent la transition investissable et durable en dépit des défis existants.

En recevant le prix, M. Zhang a déclaré que le monde se trouvait à un moment charnière, car la technologie a fait baisser les coûts des énergies renouvelables au point qu'elles peuvent être à la fois abordables et abondantes. Bien que le scepticisme persiste, il a établi un parallèle historique avec le XIIIe siècle, lorsque le papier était considéré comme une alternative inférieure au parchemin, jusqu'à ce que son prix abordable brise le monopole de la connaissance et ouvre l'accès aux masses.

Zhang s'est montré optimiste quant à l'avenir de l'humanité, déclarant "L'ère des combustibles fossiles sera révolue. Ce qui se profile n'est pas seulement un nouveau système énergétique, mais un nouvel horizon pour l'humanité. Lorsque l'énergie deviendra abondante et accessible, comme le papier l'était autrefois pour le savoir, elle débloquera l'intelligence, restaurera la dignité et remodèlera la coopération. C'est ainsi que nous créerons une nouvelle prospérité pour la civilisation".

Zhang est une voix influente dans les sphères internationales de l'énergie et du climat. Il a cofondé la Global School of Sustainability avec la London School of Economics et a été nommé parmi les "100 leaders climatiques les plus influents de 2025" par TIME.

Le professeur Nicholas Stern, président de la Global School of Sustainability, a déclaré ::

"Le développement durable est la seule voie vers une croissance forte et sûre. La durabilité est la nouvelle prospérité. L'engagement de Lei à exploiter la technologie pour relever les défis énergétiques communs de l'humanité, ainsi que sa créativité et son dynamisme extraordinaires, constituent un exemple puissant du type de leadership dont nous avons besoin à l'heure où nous accélérons le rythme du changement dans le monde entier".

Fondée en 2007, Envision a construit sa stratégie autour de l'idée que l'énergie propre n'est pas seulement un impératif environnemental, mais aussi le fondement de nouvelles opportunités économiques. Elle a récemment annoncé le lancement mondial de Dubhe, un modèle de fondation énergétique révolutionnaire qui permettra aux systèmes énergétiques d'évoluer au rythme de l'IA, façonnant ainsi le système énergétique de l'IA.

L'Institut de l'énergie (IE) est l'association professionnelle agréée des personnes travaillant dans le domaine de l'énergie. Leur objectif est de créer un meilleur avenir énergétique en accélérant une transition mondiale équitable vers le "net zero". La Semaine internationale de l'énergie, organisée par l'IE, réunit chaque année à Londres des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des experts.

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral du discours:

Créer une nouvelle prospérité pour la civilisation

Je suis très honoré de recevoir ce prix. Il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance de mon équipe et de moi-même, mais aussi d'une affirmation de notre vision commune, celle de créer une nouvelle prospérité pour la civilisation.

Nous sommes à un moment charnière du développement de la civilisation. L'intelligence artificielle fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère de demande énergétique. Au cours des 50 prochaines années, la demande mondiale d'électricité pourrait être multipliée par dix. Tout comme personne ne pouvait prédire une augmentation de l'énergie au centuple avant l'invention de la machine à vapeur.

Dans le même temps, la crise climatique s'intensifie. Les réserves de combustibles fossiles étant limitées, nous devons faire face à une question fondamentale :

Comment pouvons-nous assurer la prospérité à long terme de la civilisation ?

Cette urgence nous pousse à construire une nouvelle base énergétique - un système reposant sur trois piliers clés : Infini, intelligent et peu coûteux.

Il est encourageant de constater que cette vision est en train de devenir réalité. Les énergies renouvelables, autrefois coûteuses, ont désormais dépassé les combustibles fossiles en termes de coûts. Grâce à une innovation à grande échelle, la Chine a contribué à faire baisser les coûts mondiaux de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie d'environ 90 %, rendant ainsi les énergies renouvelables abordables.

Pourtant, les progrès s'accompagnent de doutes. Certains confondent "abondance" et "surcapacité". D'autres se méfient de l'accessibilité financière.

Cela me rappelle un malentendu datant d'il y a mille ans. Au XIIIe siècle, lorsque la technologie chinoise de fabrication du papier a atteint l'Europe, le papier a été considéré comme un substitut "bon marché et fragile" du parchemin. L'empereur Frédéric II a même déclaré invalides les documents écrits sur papier. Pour les élites de l'époque, le papier bon marché n'avait pas la dignité du parchemin coûteux.

Or, c'est précisément cette accessibilité - ce "bon marché" - qui a brisé le monopole du savoir. Il a permis aux gens ordinaires d'accéder à la connaissance et a finalement contribué à la naissance de la Renaissance.

L'histoire nous enseigne que la civilisation progresse grâce à l'abondance et à l'accessibilité. Aujourd'hui, cette abondance jette les bases d'un nouveau système énergétique.

Il permettra de libérer tout le potentiel de l'IA et de repousser les limites supérieures de la civilisation. Une demande de puissance décuplée n'est pas un fardeau, c'est la nourriture de l'évolution informatique. Sans une énergie abondante et intelligente, la fleur de l'IA ne peut s'épanouir pleinement.

Elle permettra également de préserver la dignité de l'humanité et de protéger les fondements de la civilisation. En Afrique, des systèmes hors réseau éclairent pour la première fois des villages isolés. Au Pakistan, les panneaux solaires sont devenus l'un des cadeaux de mariage les plus appréciés. Au Moyen-Orient, l'électricité abordable permet le dessalement qui transforme les déserts en terres agricoles. Dans les montagnes reculées d'Asie du Sud-Est, des antennes relais alimentées par le vent connectent les enfants au savoir mondial.

L'humanité passera de la compétition pour des ressources limitées à l'exploitation conjointe des flux infinis de la nature, construisant ainsi une nouvelle civilisation fondée sur la coopération.

L'ère des combustibles fossiles s'achèvera. Ce qui se profile n'est pas seulement un nouveau système énergétique, mais un nouvel horizon pour l'humanité. Lorsque l'énergie deviendra abondante et accessible - comme le papier l'était autrefois pour la connaissance

Il débloquera l'intelligence.

Il rétablira la dignité.

Il remodèlera la coopération.

C'est ainsi que nous créerons une nouvelle prospérité pour la civilisation.

