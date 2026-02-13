Lei Zhang erhält als erste Führungskraft aus dem Privatsektor den Preis des Präsidenten des Energy Institute

LONDON, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, Gründer und Chief Executive Officer von Envision, wurde zum Empfänger des 2026 President's Award des Energy Institute ernannt. Mit der Verleihung der höchsten Auszeichnung an Zhang hob das Institut die Rolle von Envision bei der Gestaltung der globalen Energiewende hervor, um Wirtschaftswachstum und langfristigen Wohlstand zu fördern und gleichzeitig die Dekarbonisierung zu beschleunigen.

Das Energy Institute würdigte Zhang als einen Vordenker, der die Energiewende konsequent als Systemherausforderung - und als wirtschaftliche Chance - und nicht als Einschränkung betrachtet hat. Seine Arbeit wurde für die Förderung von Industriestandards, die Unterstützung von Qualifikationen und Bildung und die Förderung langfristiger Überlegungen darüber, wie Energiesysteme der Gesellschaft und der Wirtschaft besser dienen können, gewürdigt.

Die Auszeichnung ist auch für den privaten Sektor von großer Bedeutung. Zhang ist der erste Unternehmer und Wirtschaftsführer, der den President's Award erhält, nachdem die bisherigen Preisträger überwiegend aus der Regierung, der Diplomatie und internationalen Organisationen stammen.

Der Präsident des Energy Institute, Andy Brown, kommentierte:

"Der President's Award ist die höchste Auszeichnung des Energy Institute, die an Personen verliehen wird, deren Leistungen einen transformativen Einfluss auf die globale Energieversorgung haben. Leis Visionen und seine Führungsqualitäten haben ihn zu einer der führenden Persönlichkeiten im Energiebereich gemacht. Mit Envision gestaltet er das KI-Energiesystem und schafft eine Grundlage, die unbegrenzt, intelligent und für alle erschwinglich ist."

Laut dem Institut spiegelt die Auszeichnung die wachsende Erkenntnis wider, dass das Erreichen von Netto-Null nicht nur von der Politik abhängt, sondern auch von Unternehmen, die in der Lage sind, die Infrastruktur und die digitalen Systeme aufzubauen und zu betreiben, die den Übergang trotz der bestehenden Herausforderungen investierbar und dauerhaft machen.

Bei der Entgegennahme des Preises sagte Zhang, die Welt befinde sich an einem entscheidenden Punkt, da die Technologie die Kosten für erneuerbare Energien so weit gesenkt habe, dass sie sowohl erschwinglich als auch im Überfluss vorhanden seien. Auch wenn die Skepsis bestehen bleibt, zog er eine historische Parallele zum 13. Jahrhundert, als Papier als minderwertige Alternative zum Pergament abgetan wurde - bis seine Erschwinglichkeit das Wissensmonopol brach und den Zugang für die Massen öffnete.

Zhang äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Menschheit: "Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe wird vorbei sein. Was als nächstes kommt, ist nicht nur ein neues Energiesystem, sondern ein neuer Horizont für die Menschheit. Wenn Energie im Überfluss zur Verfügung steht und zugänglich wird, wie einst das Papier für das Wissen, wird sie die Intelligenz freisetzen, sie wird die Würde wiederherstellen und die Zusammenarbeit neu gestalten. Auf diese Weise werden wir einen neuen Wohlstand für die Zivilisation schaffen.

Zhang ist eine einflussreiche Stimme im internationalen Energie- und Klimageschäft. Er ist Mitbegründer der Global School of Sustainability an der London School of Economics und wurde von TIME zu den 100 einflussreichsten Klimaführern des Jahres 2025" ernannt.

Professor Nicholas Stern, Vorsitzender der Global School of Sustainability, sagte:

"Eine nachhaltige Entwicklung ist der einzige Weg zu einem starken und sicheren Wachstum. Nachhaltigkeit ist der neue Wohlstand. Leis Engagement, die Technologie für die gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit im Energiebereich nutzbar zu machen, sowie seine außergewöhnliche Kreativität und Tatkraft sind ein starkes Beispiel für die Art von Führung, die wir brauchen, wenn wir das Tempo des Wandels weltweit beschleunigen.

Envision wurde 2007 gegründet und hat seine Strategie auf der Idee aufgebaut, dass saubere Energie nicht nur eine Notwendigkeit für die Umwelt ist, sondern auch eine Grundlage für neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Kürzlich kündigte das Unternehmen die weltweite Markteinführung von Dubhe an, einem bahnbrechenden Energiestiftungsmodell, das es ermöglicht, Energiesysteme im Gleichschritt mit der KI zu skalieren und das KI-Energiesystem zu gestalten.

Das Energy Institute (EI) ist die berufsständische Organisation für Menschen, die in der Welt der Energie arbeiten. Ihr Ziel ist es, eine bessere Energiezukunft zu schaffen, indem sie einen gerechten globalen Übergang zu Netto-Nullenergie beschleunigen. Die vom EI organisierte Internationale Energiewoche bringt jedes Jahr politische Entscheidungsträger, Branchenführer und Experten in London zusammen.

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text der Rede:

Einen neuen Wohlstand für die Zivilisation schaffen

Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Sie ist nicht nur eine Anerkennung für mein Team und mich, sondern auch eine Bestätigung unserer gemeinsamen Vision - der Vision, einen neuen Wohlstand für die Zivilisation zu schaffen.

Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung der Zivilisation. Künstliche Intelligenz führt die Menschheit in eine neue Ära des Energiebedarfs. In den nächsten 50 Jahren könnte sich der weltweite Strombedarf verzehnfachen. Genauso wie niemand vor der Erfindung der Dampfmaschine einen hundertfachen Anstieg der Energie vorhersagen konnte.

Zugleich verschärft sich die Klimakrise. Angesichts der endlichen Vorräte an fossilen Brennstoffen müssen wir uns eine grundlegende Frage stellen:

Wie können wir den langfristigen Wohlstand der Zivilisation erhalten?

Diese Dringlichkeit treibt uns an, ein neues Energie-Fundament zu schaffen - ein System mit drei Hauptpfeilern: Unendlich, intelligent und preiswert.

Erfreulicherweise wird diese Vision allmählich Wirklichkeit. Die einst teuren erneuerbaren Energien haben nun die fossilen Brennstoffe im Kostenwettbewerb überholt. Durch groß angelegte Innovationen hat China dazu beigetragen, die Kosten für Windkraft, Solarenergie und Energiespeicherung weltweit um rund 90 % zu senken und erneuerbare Energien erschwinglich zu machen.

Doch neben dem Fortschritt kommen auch Zweifel auf. Manche verwechseln "Überfluss" mit "Überkapazitäten". Andere betrachten "Erschwinglichkeit" mit Misstrauen.

Das erinnert mich an ein Missverständnis von vor tausend Jahren. Im 13. Jahrhundert, als die Technologie der Papierherstellung aus China nach Europa kam, wurde Papier als "billiger und zerbrechlicher" Ersatz für Pergament abgetan. Kaiser Friedrich II. erklärte sogar auf Papier geschriebene Dokumente für ungültig. Für die Eliten der damaligen Zeit hatte billiges Papier nicht die Würde von teurem Pergament.

Doch gerade diese Zugänglichkeit - diese "Billigkeit" - hat das Wissensmonopol gebrochen. Sie ermöglichte den einfachen Menschen den Zugang zum Wissen und trug letztlich dazu bei, die Renaissance auszulösen.

Die Geschichte lehrt uns, dass sich die Zivilisation durch Überfluss und Zugänglichkeit weiterentwickelt. Heute wird mit diesem Überfluss die Grundlage für ein neues Energiesystem gelegt.

Sie wird das gesamte Potenzial der KI freisetzen und die Grenzen der Zivilisation erweitern. Eine Verzehnfachung des Energiebedarfs ist keine Belastung - sie ist die Nahrung für die rechnerische Evolution. Ohne reichlich und intelligente Energie kann die Blume der KI nicht voll erblühen.

Sie wird auch die Würde der Menschheit wahren und die Grundlagen der Zivilisation schützen. In Afrika sorgen netzunabhängige Systeme zum ersten Mal für die Beleuchtung abgelegener Dörfer. In Pakistan sind Solarzellen zu einem der beliebtesten Hochzeitsgeschenke geworden. Im Nahen Osten ermöglicht erschwinglicher Strom die Entsalzung, die Wüste in Ackerland verwandelt. In den abgelegenen Bergen Südostasiens verbinden windbetriebene Basisstationen die Kinder mit dem globalen Wissen.

Die Menschheit wird von der Konkurrenz um begrenzte Ressourcen dazu übergehen, die unendlichen Ströme der Natur gemeinsam zu erschließen und eine neue Zivilisation aufzubauen, die auf Zusammenarbeit beruht.

Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe wird vorbei sein. Was als Nächstes kommt, ist nicht nur ein neues Energiesystem, sondern auch ein neuer Horizont für die Menschheit. Wenn Energie im Überfluss vorhanden und zugänglich wird - so wie Papier einst für Wissen stand

Es wird Intelligenz freisetzen.

Sie wird die Würde wiederherstellen.

Sie wird die Zusammenarbeit neu gestalten.

Auf diese Weise werden wir einen neuen Wohlstand für die Zivilisation schaffen.

