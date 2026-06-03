Lendas da Inter de Milão estarão presentes no estande da REPT BATTERO na SNEC 2026, após a dobradinha histórica

XANGAI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A REPT BATTERO, fornecedora líder global de soluções de armazenamento de energia, anunciou hoje que lendas do futebol da Inter de Milão farão uma aparição especial em seu estande na SNEC 2026 (PV Power Expo), marcando a primeira grande ação pública desde que as duas partes formalizaram sua Parceria Global Oficial de Baterias e Armazenamento de Energia em maio de 2026.

(REPT BATTERO x Inter de Milão) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

Esta aparição surge na sequência da temporada triunfante da Inter de Milão em 2025–26, na qual a equipe conquistou tanto o título da Série A como a Coppa Italia — uma dobradinha nacional que reforça o status do clube como uma das instituições de futebol mais tradicionais da Europa, com uma base de torcedores verdadeiramente global.

No estande da SNEC, a REPT BATTERO e a Inter de Milão apresentarão em conjunto os mais recentes produtos e soluções de armazenamento de energia da empresa, unindo o mundo do esporte de alto nível e a inovação em energia limpa.

A Inter de Milão é uma propriedade intelectual esportiva de nível internacional com alcance mundial incomparável. Com essa parceria, a REPT BATTERO está se conectando aos mercados globais de forma mais dinâmica e com maior repercussão internacional, impulsionando o reconhecimento da marca, da tecnologia e dos valores no cenário mundial.

Além da visibilidade da marca, a REPT BATTERO segue aprofundando seu envolvimento no mercado internacional, promovendo a implantação de seus produtos de armazenamento de energia, tecnologias e ecossistemas de serviços para apoiar a transição energética global.

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FONTE REPT BATTERO