Legenda Inter Milan Akan Muncul di Reruai REPT BATTERO pada SNEC 2026 Selepas Kejayaan Merangkul Gelaran Berganda Bersejarah

SHANGHAI, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, penyedia penyelesaian penyimpanan tenaga terkemuka dunia, hari ini mengumumkan bahawa legenda bola sepak Inter Milan akan membuat penampilan khas di gerainya pada SNEC 2026 (PV Power Expo). Acara itu menandakan aktiviti awam utama pertama sejak kedua-dua pihak memeterai kerjasama sebagai Rakan Rasmi Global Bateri dan Penyimpanan Tenaga pada Mei 2026.

(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

Penampilan tersebut berlangsung susulan musim 2025–26 yang cemerlang buat Inter Milan, apabila kelab itu berjaya merangkul kedua-dua gelaran Serie A dan Coppa Italia — kejayaan berganda domestik yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu institusi bola sepak paling bersejarah di Eropah dengan pangkalan penyokong yang benar-benar global.

Di reruai SNEC, REPT BATTERO dan Inter Milan akan bersama-sama mempamerkan produk serta penyelesaian penyimpanan tenaga terkini syarikat itu, sekali gus menggabungkan dunia sukan elit dengan inovasi tenaga bersih.

Inter Milan merupakan aset harta intelek sukan bertaraf dunia dengan capaian antarabangsa yang luar biasa. Melalui kerjasama ini, REPT BATTERO berhubung dengan pasaran global secara lebih dinamik dan relevan di peringkat antarabangsa, sekali gus mempercepatkan pengiktirafan terhadap jenama, teknologi dan nilai syarikat di pentas dunia.

Selain meningkatkan keterlihatan jenama, REPT BATTERO terus memperkukuh komitmennya terhadap pasaran global dengan mempercepatkan penggunaan produk penyimpanan tenaga, teknologi dan ekosistem perkhidmatannya bagi menyokong peralihan tenaga global.

SOURCE REPT BATTERO