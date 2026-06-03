인터 밀란 레전드, 역사적인 더블 달성 후 렙트 배터로의 SNEC 2026 부스 방문

상하이 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 6월 2일 선도적인 글로벌 에너지 저장 솔루션 제공업체인 렙트 배터로(REPT BATTERO)가 인터 밀란(Inter Milan) 축구 레전드들의 SNEC 2026(PV Power Expo) 자사 부스 특별 방문을 발표했다. 이번 행사는 양측이 2026년 5월 글로벌 공식 배터리 및 에너지 저장 파트너십(Global Official Battery and Energy Storage Partnership)을 공식 체결한 이후 처음 진행되는 주요 공개 활동이다.

이번 방문은 인터 밀란이 세리에 A(Serie A) 우승과 코파 이탈리아(Coppa Italia) 우승을 동시에 차지한 2025~26 시즌 직후 이뤄졌다. 이번 도메스틱 더블로 인터 밀란은 진정한 글로벌 팬층을 보유한 유럽의 가장 유서 깊은 축구 기관 중 하나임을 증명했다.

(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

렙트 배터로와 인터 밀란은 SNEC 부스에서 회사의 최신 에너지 저장 제품과 솔루션을 공동으로 선보이며, 엘리트 스포츠와 청정에너지 혁신의 세계를 하나로 연결할 예정이다.

인터 밀란은 독보적인 국제적 영향력을 갖춘 세계적 수준의 스포츠 IP다. 이번 협력을 통해 렙트 배터로는 더욱 역동적이고 국제적으로 공감대를 형성할 수 있는 방식으로 글로벌 시장과 소통하며, 세계 무대에서 브랜드, 기술 및 가치에 대한 인지도를 가속화하고 있다.

렙트 배터로는 브랜드 가시성 확대를 넘어 글로벌 시장에 대한 헌신을 지속적으로 심화하고 있으며, 글로벌 에너지 전환을 지원하기 위해 자사의 에너지 저장 제품, 기술 및 서비스 생태계의 구축을 추진하고 있다.

SOURCE REPT BATTERO