ตำนาน Inter Milan เตรียมบุกบูธ REPT BATTERO ที่งาน SNEC 2026 ฉลองความสำเร็จคว้าดับเบิลแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์

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REPT BATTERO

02 Jun, 2026, 22:07 CST

เซี่ยงไฮ้, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO ผู้ให้บริการโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก ประกาศสร้างความฮือฮา ดึงเหล่านักเตะระดับตำนานจากสโมสรฟุตบอล Inter Milan มาร่วมปรากฏตัวครั้งพิเศษ ณ บูธของบริษัทฯ ในงาน SNEC 2026 (มหกรรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์) นับเป็นกิจกรรมใหญ่ครั้งแรก หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ในฐานะพันธมิตรด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก

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(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)
(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

การปรากฏตัวครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นในจังหวะเวลาอันยอดเยี่ยม สะท้อนความสำเร็จอันเกรียงไกรของทัพ Inter Milan ในฤดูกาล 2025-2026 ที่เพิ่งผงาดคว้าแชมป์ Serie A และ Coppa Italia มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งการคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศครั้งนี้ เป็นสิ่งตอกย้ำสถานะของ Inter Milan ในฐานะหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่มากที่สุดในยุโรป พร้อมด้วยฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ภายในงาน SNEC ครั้งนี้ REPT BATTERO และ Inter Milan จะร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานรุ่นล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นการหลอมรวมโลกแห่งกีฬาระดับแถวหน้าเข้ากับนวัตกรรมพลังงานสะอาดได้อย่างลงตัว

สโมสรฟุตบอล Inter Milan ถือเป็นแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลกที่มีอิทธิพลกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ REPT BATTERO รุกตลาดโลกได้อย่างมีสีสันและตรงใจเป้าหมาย พร้อมช่วยเร่งสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ เทคโนโลยี และค่านิยมขององค์กรฯ ในเวทีโลก

นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์แล้ว REPT BATTERO ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยับขยายธุรกิจในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งขับเคลื่อนการจัดสรรผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี รวมถึงระบบนิเวศการบริการด้านระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานทั่วโลก

SOURCE REPT BATTERO

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