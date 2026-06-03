Leyendas del Inter de Milán estarán presentes en el expositor de REPT BATTERO en el SNEC 2026 tras el histórico doblete alcanzado

SHANGHÁI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, proveedor líder mundial de soluciones de almacenamiento de energía, anunció hoy que leyendas del fútbol del Inter de Milán harán una aparición especial en su expositor en SNEC 2026 (PV Power Expo), lo que marca la primera gran activación pública desde que ambas partes formalizaron su asociación global oficial de baterías y almacenamiento de energía en mayo de 2026.

(REPT BATTERO x Inter Milan)

Esta aparición se produce después de conseguir una exitosa temporada 2025-26 por parte del Inter de Milán, en la que el club conquistó tanto el título de la Serie A como la Copa Italia, un doblete nacional que subraya su estatus como una de las instituciones futbolísticas más emblemáticas de Europa, disponiendo de una afición verdaderamente global.

En el expositor de SNEC, REPT BATTERO y el Inter de Milán presentarán conjuntamente los últimos productos y soluciones de almacenamiento de energía de la compañía, fusionando así el mundo del deporte de élite con el de la innovación en energías limpias.

El Inter de Milán es una marca deportiva de primer nivel que presenta un alcance internacional sin precedentes. Mediante esta colaboración, REPT BATTERO se conecta con los mercados globales de una manera más dinámica y con mayor repercusión internacional, acelerando el reconocimiento de la marca, la tecnología y los valores a nivel mundial.

Aparte de la visibilidad de la marca, REPT BATTERO continúa profundizando su compromiso para con el mercado global, impulsando el despliegue de sus productos, tecnologías y ecosistemas de servicios de almacenamiento de energía para apoyar la transición energética global.

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