Leyendas del Inter de Milán estarán presentes en el stand de REPT BATTERO en la SNEC 2026 tras el histórico doblete de campeonatos

SHANGHÁI, 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, proveedor líder mundial de soluciones de almacenamiento de energía, anunció hoy que leyendas del fútbol del Inter de Milán harán una aparición especial en su stand en la SNEC 2026 (exposición de generación de energía fotovoltaica), lo que marca la primera activación pública importante desde que las dos partes formalizaron su alianza oficial global en baterías y almacenamiento de energía en mayo de 2026.

(REPT BATTERO y el Inter de Milán) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

Esta aparición se produce tras la triunfal temporada 2025-26 del Inter de Milán, en la que el club se alzó con el título de la Serie A y la Coppa Italia, un doblete nacional que destaca la condición del club como una de las instituciones futbolísticas más históricas de Europa, con una afición verdaderamente mundial.

En el stand de la SNEC, REPT BATTERO y el Inter de Milán presentarán juntos los últimos productos y soluciones de almacenamiento de energía de la empresa, lo que une los mundos del deporte de élite y la innovación en energías limpias.

El Inter de Milán es una marca deportiva de primer nivel con un alcance internacional sin precedentes. A través de esta colaboración, REPT BATTERO se conecta con los mercados globales de una manera más dinámica y con mayor repercusión internacional, para acelerar el reconocimiento de la marca, la tecnología y los valores en el escenario mundial.

Más allá de la visibilidad de la marca, REPT BATTERO continúa profundizando su compromiso con el mercado mundial, al impulsar la implementación de sus productos, tecnologías y ecosistemas de servicios de almacenamiento de energía para apoyar la transición energética mundial.

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FUENTE REPT BATTERO