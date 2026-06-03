Legenden vom Inter Mailand werden nach dem historischen Doppel-Meistertitel am Stand von REPT BATTERO auf der SNEC 2026 zu Gast sein

SHANGHAI, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass Fußballlegenden vom Inter Mailand einen besonderen Auftritt an seinem Stand auf der SNEC 2026 (PV Power Expo) haben werden. Dies ist die erste große öffentliche Aktion seit der Unterzeichnung der offiziellen globalen Partnerschaft im Bereich Batterien und Energiespeicher durch beide Parteien im Mai 2026.

(REPT BATTERO x Inter Milan)

Dieser Auftritt folgt unmittelbar auf die triumphale Saison 2025/26 von Inter Mailand, in der der Verein sowohl den Meistertitel in der Serie A als auch den Coppa Italia gewann – ein nationaler Doppelsieg, der den Status des Vereins als eine der traditionsreichsten Fußballinstitutionen Europas mit einer wirklich globalen Fangemeinde unterstreicht.

Am SNEC-Stand werden REPT BATTERO und Inter Mailand gemeinsam die neuesten Energiespeicherprodukte und -lösungen des Unternehmens präsentieren und so die Welt des Spitzensports mit der Innovation im Bereich sauberer Energien zusammenbringen.

Der Inter Mailand ist eine Sportmarke von Weltklasse mit einer beispiellosen internationalen Reichweite. Durch diese Zusammenarbeit erschließt REPT BATTERO globale Märkte auf dynamischere und international wirkungsvollere Weise und fördert so die Bekanntheit der Marke, der Technologie und der Werte auf der internationalen Bühne.

Über die Markenbekanntheit hinaus verstärkt REPT BATTERO sein Engagement auf dem globalen Markt weiter und treibt die Einführung seiner Energiespeicherprodukte, Technologien und Dienstleistungsökosysteme voran, um die weltweite Energiewende zu unterstützen.

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