Les légendes de l'Inter Milan feront une apparition au stand de REPT BATTERO au SNEC 2026 après un doublé historique

SHANGHAI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui que les légendes du football de l'Inter Milan feraient une apparition spéciale sur son stand au SNEC 2026 (PV Power Expo), marquant ainsi la première activation publique majeure depuis que les deux parties ont officialisé leur partenariat officiel mondial en matière de batteries et de stockage d'énergie en mai 2026.

(REPT BATTERO x Inter Milan)

Cette apparition fait suite à la saison 2025-26 triomphale de l'Inter Milan, au cours de laquelle le club a remporté à la fois le titre de la Serie A et la Coppa Italia - un doublé national qui souligne la position du club parmi les institutions footballistiques les plus légendaires d'Europe, avec une base de supporters véritablement mondiale.

Sur le stand du SNEC, REPT BATTERO et l'Inter Milan présenteront conjointement les derniers produits et solutions de stockage d'énergie de l'entreprise, réunissant ainsi les mondes du sport de haut niveau et de l'innovation en matière d'énergie propre.

L'Inter Milan est une propriété intellectuelle sportive de classe mondiale avec une portée internationale inégalée. Grâce à cette collaboration, REPT BATTERO se connecte aux marchés mondiaux d'une manière plus dynamique et avec une résonance internationale, accélérant ainsi la reconnaissance de la marque, de la technologie et des valeurs sur la scène mondiale.

Au-delà de la visibilité de la marque, REPT BATTERO continue d'approfondir son engagement sur le marché mondial, faisant progresser le déploiement de ses produits de stockage d'énergie, de ses technologies et de ses écosystèmes de services pour favoriser la transition énergétique mondiale.

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