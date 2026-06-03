Inter Milanのレジェンドたちが、歴史的なダブル達成を受け、REPT BATTEROのSNEC 2026ブースに登場

上海、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- エネルギー貯蔵ソリューションの世界的大手プロバイダーであるREPT BATTEROは、SNEC 2026（PV Power Expo）の同社ブースにInter Milanのレジェンド選手たちが特別ゲストとして登場することを発表しました。これは、両社が2026年5月に「グローバル・オフィシャル・バッテリーおよびエネルギー貯蔵パートナーシップ」を正式に締結して以来、初めての大規模な一般向けプロモーション活動となります。

この発表は、Inter Milanが2025-26シーズンに セリエAとコッパ・イタリアの両タイトルを獲得した直後に行われました。この国内ダブル達成は、世界中にファンを持つ欧州屈指の由緒あるサッカークラブとしての同クラブの地位を改めて浮き彫りにするものです。

(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

SNECのブースでは、REPT BATTEROとInter Milanが共同で同社の最新エネルギー貯蔵製品とソリューションを展示し、トップスポーツの世界とクリーンエネルギーのイノベーションを融合させます。

Inter Milanは、他に類を見ない国際的な知名度を誇るワールドクラスのスポーツIPです。このコラボレーションを通じて、REPT BATTEROは、よりダイナミックかつ国際的な共感を呼ぶ形で世界市場とつながり、世界的な舞台においてブランド、技術、そして価値観の認知度向上を加速させます。

REPT BATTEROは、ブランドの知名度だけでなく、世界市場へのコミットメントをさらに深め、世界的なエネルギー転換を支援するエネルギー貯蔵製品、技術、サービス・エコシステムの展開を進めていきます。

SOURCE REPT BATTERO