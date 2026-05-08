Lianyungang Lancar Pelan "Golden Cudgel" Pacu Ekonomi Sukan

LIANYUNGANG, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Setelah maskotnya "Monkey Baby" (Hou Bao) mendapat perhatian dalam talian yang tidak dijangka susulan kejadian malfungsi busana yang mencuit hati, bandar pesisir China, Lianyungang, kini bergerak pantas untuk menukar perhatian tular itu kepada peluang ekonomi. Pada 6 Mei, bandar ini melancarkan Pelan "Golden Cudgel" — satu inisiatif perkongsian komersial yang dikaitkan dengan peranannya sebagai tuan rumah Sukan Wilayah Jiangsu ke-21.

(PRNewsfoto/The 21st Jiangsu Provincial Games)

Dengan mengambil inspirasi daripada simbolisme senjata legenda Raja Monyet, Golden Cudgel — dikaitkan dengan cita-cita dan skala yang berani — pelan itu meletakkan Lianyungang sebagai platform untuk pertumbuhan komersial bersama. Slogannya — "Every ounce counts. Let's win as one." ("Segala apa yang ada penting. Jom menang bersama") — menjemput rakan global untuk mengambil bahagian dalam apa yang disifatkan bandar ini sebagai "peluang 13,500-jin" simbolik, merujuk kepada berat mitos belantan tersebut.

Pelan "Golden Cudgel" memperkenalkan empat peringkat perkongsian dengan kerangka manfaat berstruktur, dirangka untuk melibatkan kedua-dua peserta korporat dan individu:

Dinghai Shenzhen – Rakan Strategik

Bailian Jingu – Rakan Penciptaan Bersama

Zhenchang Shenqi – Rakan Pertumbuhan

Ruyi Xiuzhen – Pemburu Impian (peringkat kemasukan, bermula daripada RMB 3,000)

Pakej manfaat tersebut merangkumi penjenamaan bandar, pengiktirafan kehormat, akses perkhidmatan, insentif pengguna dan peluang penglibatan perniagaan.

Pada 2026, Lianyungang akan menjadi tuan rumah Sukan Wilayah Jiangsu ke-21, yang berlangsung serentak dengan Liga Bola Sepak Jiangsu ("Su Chao"), mewujudkan kitaran dwiacara yang dijangka mempercepat aktiviti ekonomi bandar yang diterajui acara.

Hu Zhu, pegawai kanan Lianyungang, menerangkan kedudukan bandar ini melalui tiga naratif ilustratif — masing-masing menonjolkan dimensi berbeza profil ekonomi dan budayanya. Kisah "Monkey Baby" mencerminkan keterbukaan dan daya tahan bandar ini; sebuah kisah yang memberi tumpuan kepada secawan teh susu menggambarkan ekonomi pengguna yang berkembang pesat; dan kisah mengenai kuku tekan buatan tangan pula memperlihatkan bagaimana Lianyungang berhubung dengan pasaran global melalui kreativiti dan pembuatan ringan. "Kami dengan ikhlas menjemput anda untuk menjadi Rakan Bandar kami dan turut serta bersama kami merebut peluang ekonomi sukan demi pertumbuhan jangka panjang bersama," kata Hu.

Pada majlis pelancaran, Zhu Yaohui, Pengerusi Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd., dan Fang Hao, pengasas jenama teh buah segar Zuoxinfang, berkongsi perjalanan keusahawanan dan cita-cita perniagaan mereka. Bersama-sama, mereka menyumbang tenaga simbolik kepada Golden Cudgel, sekali gus memperkukuh peranan bandar ini sebagai platform komersial kolaboratif.

SOURCE The 21st Jiangsu Provincial Games