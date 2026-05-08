롄윈강시, 스포츠 경제에 힘을 보탤 금고봉 계획 발표

롄윈강, 중국 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 마스코트 '허우바오(Monkey Baby)'가 의상 해프닝으로 온라인에서 예상 밖의 화제를 모은 이후 중국 해안도시 롄윈강시가 이 바이럴을 경제적 기회로 전환하고자 적극 행보에 나섰다. 그 일환으로 5월 6일 제21회 장수성 체육대회(The 21st Jiangsu Provincial Games) 개최 도시로서 그 역할과 연계한 상업 협력 프로그램인 '금고봉(Golden Cudgel)' 계획을 공식 발표했다.

이번 계획은 손오공의 전설적 무기인 금고봉의 상징성을 바탕으로 기획됐다. 금고봉은 대담한 포부와 압도적 규모를 상징하며, 롄윈강시는 이를 통해 공동 성장의 플랫폼으로 도시를 포지셔닝하고 있다. 슬로건인 '한 근 한 근이 중요하다. 함께 이기자(Every ounce counts. Let's win as one)는 전 세계 파트너들에게 도시가 표현한 '1만 3500근 기회'에 함께할 것을 제안하는 것이다. 금고봉이 신화적으로 그만큼 묵직하다는 의미다.

(PRNewsfoto/The 21st Jiangsu Provincial Games)

'금고봉' 계획은 기업과 개인 모두의 참여를 유도하기 위해 다음 4단계 파트너십을 도입해 혜택을 체계화했다.

딩하이선전(Dinghai Shenzhen) – 전략 파트너

바이롄진구(Bailian Jingu) – 공동 창조 파트너

전창선치(Zhenchang Shenqi) – 성장 파트너

루이슈전(Ruyi Xiuzhen) – 드림 체이서(입문 단계, 3000위안부터)

참여자 혜택은 도시 브랜딩, 명예 인증, 서비스 접근, 소비자 인센티브 및 비즈니스 교류 기회 등이다.

롄윈강시는 2026년 제21회 장수성 체육대회를 개최한다. 장수 풋볼리그(수차오(Su Chao))도 함께 열린다. 이 두 행사는 도시의 이벤트 기반 경제를 더욱 활성화해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

롄윈강시 고위 관계자 후주(Hu Zhu)씨는 도시의 경제 및 문화적 특성을 세 가지 사례를 통해 설명했다. 첫 번째인 '허우바오' 이야기는 도시의 개방성과 회복력을 보여주는 것이고 밀크티에 관한 사례는 빠르게 성장하는 소비 경제를 상징하는 것이다. 또 수제 프레스온 네일 사례는 롄윈강이 창의성과 경공업을 바탕으로 글로벌 시장과 연결되고 있음을 보여주는 것이다. 후주씨는 "다들 오셔서 롄윈강의 도시 파트너가 돼 스포츠 경제가 가져올 기회를 함께 모색하고 장기적으로 함께 성장해 가기를 진심으로 바란다"고 말했다.

출범 행사에서는 주야오후이(Zhu Yaohui) 장수 탕거우 량샹허 주류(Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd.) 회장과 생과일 차 브랜드 쭤신팡(Zuoxinfang)의 설립자 팡하오(Fang Hao)씨가 각자의 창업 과정과 사업 비전을 공유했다. 둘은 함께 금고봉에 상징적 기운을 북돋우며 롄윈강시가 협력 중심의 상업 플랫폼으로서 담당하는 역할에 힘을 보탰다.

SOURCE The 21st Jiangsu Provincial Games